El Gobierno bloquea ya 1 año en el Congreso la Ley Antiokupas que apoyan los 184 diputados de PP, Vox, Junts, PNV, UPN y CC

El Gobierno lleva un año bloqueando en el Congreso de los Diputados una ley antiokupas del PP que ya ha sido aprobada por el Senado. Si bien podría ser una más de las decenas de iniciativas de la oposición que el Ejecutivo frena, esta ley podría aprobarse definitivamente con el apoyo del PNV, Junts y Vox si se tramitase.

La norma, que lleva el nombre de proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal, ha sufrido 37 ampliaciones del plazo de enmiendas, impidiendo su tramitación.

Con este bloqueo, el Ejecutivo no está dejando que se legisle, principalmente porque no quiere regalar una victoria parlamentaria al PP y porque no quiere fomentar una mayoría alternativa a la de la investidura de Pedro Sánchez.

La norma contra la okupación cuenta con el respaldo de 184 diputados: los 137 del PP, los 33 de Vox, los 7 de Junts, los 5 del PNV y los que tienen en la Cámara Coalición Canaria y UPN. La mayoría absoluta está en 176.

Esta semana se hizo evidente que la norma cuenta con esos apoyos. El PP consiguió, el miércoles, que estos grupos aprobaran en el Congreso cinco de los seis puntos que había incluido en la moción "sobre el fracaso de la política del Gobierno en materia de vivienda".

El más importante de todos defendía la "lucha contra la ocupación y la inquiocupación" y propone que las personas que ocupan ilegalmente una vivienda puedan ser expulsadas en un plazo de 24 a 48 horas. Se trata de una medida que justamente defiende lo que se incluye en la proposición de ley orgánica contra la okupación.

Dado que Junts, PNV y Coalición Canaria son parte del bloque de investidura, su alianza con el PP es una derrota para Sánchez parecida a la que vivió cuando tumbaron el impuesto a las energéticas.

El PSOE y la okupación

Lo más llamativo es que hasta el propio PSOE podría estar de acuerdo con la medida. En septiembre de 2022, su grupo presentó una enmienda a la Ley de Vivienda para facilitar los desalojos en 48 horas, pensando que podía beneficiar al PSC en Cataluña. Pero la medida soliviantó a sus socios de coalición, entonces Unidas Podemos.

El asunto volvió a estar encima de la mesa hace unos meses, en noviembre. El PNV incluyó en el proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia una enmienda para agilizar los desalojos en casos de okupación por allanamiento de morada y usurpación.

El PNV logró introducir la enmienda gracias al apoyo del PP y Junts y fue votada, aunque aseguraron que por error, por ERC y Bildu. El PSOE, por su parte, fingió estar en contra de la medida para no molestar a Sumar y sabiendo que se iba a aprobar sin necesidad de su apoyo.

Javier Lizón EFE Junts y PNV cumplen su amenaza y tumban el impuesto a las energéticas del Gobierno votando junto al PP

Esa sintonía por combatir la okupación entre el PP, Junts y PNV se volvió a ver este miércoles en el Congreso, pero al tratarse de una moción no tiene un valor legal y no va a servir para reformar ninguna ley. Para eso, habría que tramitar la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal que llegó del Senado en marzo de 2024 y que el Congreso ha estado prorrogando desde entonces.

Lo que sí podría salir adelante es otra ley, esta vez de Junts, también sobre los okupas. El secretario general de la formación independentista, Jordi Turull, se mostró convencido el pasado lunes de que el Congreso tramitará su proposición de ley para reformar la ley de enjuiciamiento criminal, que también busca desalojar en un máximo de 48 horas las "ocupaciones delincuenciales".

Según aseguró Turull, "por parte del PSOE existe el compromiso". Y si bien el Gobierno le puede bloquear al PP las iniciativas, no puede hacer lo mismo con las leyes impulsadas por el partido de Carles Puigdemont, ya que Pedro Sánchez depende de él para poder seguir negociando otras leyes.

70 iniciativas bloqueadas

La proposición de ley orgánica del PP contra la ocupación ilegal es, sin embargo, una más de las leyes que el Gobierno tiene bloqueadas en el Congreso. La falta de apoyos para sacar adelante las normas del Ejecutivo y la falta de voluntad para que el resto de partidos sí puedan aprobar las suyas ha llevado a que actualmente haya 70 iniciativas con el plazo de enmiendas prorrogado.

En septiembre del año pasado, la cifra era de 45. Actualmente, 16 iniciativas vienen del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta; 17 vienen de los grupos parlamentarios, dos son iniciativas legislativas populares, tres son proposiciones de ley de las Comunidades Autónomas y ocho son convenios.

Pero la mayor cantidad se concentra en los proyectos de ley, las leyes que parten del propio Gobierno. Son 24, prácticamente un tercio del total, que el Ejecutivo no está logrando sacar adelante por falta de apoyos y que ha llevado a cancelar los plenos de los jueves en el Congreso, cuando se debaten estas medidas.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, hurgó en esta herida el pasado miércoles durante la sesión de control al Gobierno, intentando confrontar a los partidos de la coalición. En una respuesta parlamentaria a Yolanda Díaz le recordó que "Sumar no ha conseguido aprobar ni una sola de sus leyes desde el inicio de esta legislatura, desde julio de 2023", dijo.

"El PSOE se las tiene congeladas. Diez concretamente. Como si fuesen del PP, como si ustedes fuesen de la oposición", añadió.

Sobre el bloqueo, también habló el portavoz de Vivienda del PP en el Congreso, Joan Mesquida. Pidió al Gobierno que dejara tramitar la ley contra la okupación, alegando que "si prefieren retirar sus leyes para no perder más votaciones están en su derecho, pero a los demás déjennos legislar".