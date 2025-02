El Gobierno celebra la condena a Rubiales, dice que el 'sí es sí' es "una buena ley" y Podemos cree que el fallo se queda corto

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha celebrado este jueves la condena contra Luis Rubiales y considera que el fallo de la Audiencia Nacional demuestra que la ley del sólo sí es sí es "una buena ley". En una línea similar se han pronunciado desde Podemos, formación que participó en la creación de la norma, aunque consideran que la sentencia se ha quedado corta.

Redondo, como representante del Gobierno, ha dicho que "lo importante es destacar que un beso no consentido es una agresión sexual". "La aplicación de la ley de libertad sexual permite decir con contundencia que a las mujeres no se les cuestiona. Las víctimas y la palabra de las víctimas tiene que ser entendida, respetada, escuchada y no cuestionada", ha dicho.

"No se puede revictimizar a la víctima y, en ese sentido, creo que es un avance y es una sentencia que deja claro que nuestra ley es una buena ley", ha comentado en un vídeo difundido por el Ministerio. "Es una ley que protege a las mujeres frente a las agresiones y demuestra que el consentimiento está en el centro de una relación", ha añadido.

La Audiencia Nacional ha condenado a Rubiales a pagar una multa de 10.800 euros por el delito de agresión sexual tras el beso en la boca que el entonces presidente de la RFEF dio a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial de fútbol femenino de 2023, celebrada en Sídney.

El fallo, además, prohíbe a Rubiales acercarse a Hermoso a menos de 200 metros y comunicarse con ella durante un año. Y deberá pagar a la jugadora una indemnización de 3.000 euros. La sentencia reconoce que el beso no fue consentido.

Sin embargo, el magistrado ha absuelto del delito de coacciones a Rubiales y a los otros tres acusados (Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera) por la forma en la que gestionaron la crisis posterior a la polémica, pidiendo a Hermoso que quitara hierro al asunto.

La ministra Redondo no entra a valorar si la condena es suficiente o no. Quien sí ha entrado ahí es la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Ha celebrado que "sólo sí es sí ya es un consenso", pero ha matizado que "es una condena insuficiente que también deja claro que queda mucho por avanzar en la recuperación de las víctimas".

Podemos era miembro del Gobierno de coalición cuando se aprobó la ley del sólo sí es sí. La ministra de Igualdad de entonces, Irene Montero, también ha reaccionado a la condena. "Hace no tanto era impensable que la Justicia reconociese el beso no consentido como agresión sexual", ha publicado en la red social X.

"Pero aún queda camino por hacer: la multa y la reparación es mínima, sin inhabilitación y no se reconoce su posición de poder", ha matizado Montero.