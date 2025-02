Escalada en la pelea de Montero y Yolanda Díaz: Hacienda vetará la iniciativa de Sumar para que el Salario Mínimo no tribute

El Ministerio de Hacienda está preparado para "usar todas las herramientas" a su alcance y vetar las iniciativas de Sumar que pretenden evitar que haya que tributar IRPF por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Así lo confirman fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero, que aseguran que defenderá su postura hasta el final.

Esta decisión evidencia una escalada en el conflicto entre Montero y Yolanda Díaz. La poca sintonía entre ambas se vio este miércoles en el Congreso de los Diputados cuando, durante la sesión de control, la ministra de Trabajo gesticulaba incrédula ante las explicaciones de la titular de Hacienda para aplicar el IRPF.

El pasado martes, la Mesa del Congreso de los Diputados inició el trámite de las iniciativas de Sumar, de Podemos y del PP para que el SMI quede exento de pagar el IRPF. Desde entonces, el Gobierno tiene 30 días para aplicar un veto presupuestario, que implica tumbar aquellas normas que supongan un aumento de los gastos o disminución de los ingresos para las cuentas del Estado.

Según los cálculos de Hacienda, si el SMI no tributase, se estarían dejando de ingresar en torno a 2.000 millones de euros, cantidad que el PSOE considera que altera los Presupuestos. Aseguran que ese es el monto dedicado a políticas como la de Vivienda o las becas a la Educación.

El hecho de que Hacienda finalmente vete una propuesta de Sumar supone un nuevo episodio inédito, después de la rueda de prensa en la que Díaz y Pilar Alegría se enfrentaron en directo. Implicaría que un Ministerio del PSOE esté vetando una proposición de ley de su socio de coalición en el Ejecutivo, sobre un asunto tan importante para ambos como el SMI.

Sin embargo, el veto no significa que la proposición de ley decaiga necesariamente, porque tiene que ser validado por la Mesa del Congreso. Ahí s cuando Sumar puede hacer tándem con el PP para que el veto no se aplique. Esta hipotética pinza entre PP y Sumar supondría una nueva escalada en el enfrentamiento y, de trasladarse después al Pleno, lograría que el SMI finalmente no tributase.

"Si lo ganan, que lo ganen", afirman fuentes del ala socialista del Gobierno. "Aunque usemos todas las herramientas, el Parlamento es soberano y el Gobierno cumplirá las leyes que mandata el Congreso de los Diputados", añaden.

Ahora, la pelota está en el tejado de Sumar, que tiene que decidir si le compensa aliarse parlamentariamente con el PP. Hay que tener en cuenta que la mayoría de encuestas electorales muestran a Díaz a la baja y a Podemos recuperándose o con posibilidad de ello.

Lo que de momento no está encima de la mesa es sentarse a negociar una salida a esta crisis pactada entre PSOE y Sumar, algo que Yolanda Díaz ha ofrecido como la mejor salida.

Desde el ala socialista consideran que tienen razón en sus planteamientos y algunos ministros tildan la actitud de Sumar de "demagogia", aunque lo cierto es que el PSOE se ha quedado solo en la defensa de que el SMI tribute.

"Pueden ganar una votación parlamentaria, pero le estamos contando a la gente la verdad, y eso es el debate de fondo. Decir que estamos subiendo los impuestos es mentira, los estamos bajando", explican desde Moncloa.

"Es condenar al SMI"

Durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles, Montero vivió un auténtico asedio tanto de la oposición como de los socios parlamentarios a causa de la cuestión tributaria. La vicepresidenta primera intentó explicar que el IRPF "no es para recaudar más, sino para no recaudar menos", ante los gestos de asombro de Díaz, que se sentaba a su lado.

Según explican desde Moncloa, hay que hacer mucha pedagogía sobre este asunto y explicar que no se trata de una subida de impuestos, sino que ese tipo de rentas ya tributan (el SMI ha subido a 1.184 mensuales en 14 pagas desde la semana pasada) y dejar de recaudarlo sería reducir la recaudación.

"Nosotros queremos subir el SMI mucho más de lo que lo hemos subido, y si nos quedamos en que el SMI siempre tenga que estar sin IRPF, condenamos al SMI a que se quede donde está", asegura un alto cargo de Moncloa, apuntando a que la política de Sumar impediría en el futuro mejorar el Salario Mínimo.

Implícitamente, desde el PSOE están acusando a Sumar de tomar decisiones que perjudicarían dichas subidas del SMI. Por el otro lado, Sumar acusa al PSOE de "golpear a los más vulnerables" al querer recaudar a su costa.

El PSOE considera que eximir el SMI de tributar IRPF supone "un recorte en la financiación del estado de bienestar". "Si la idea es que el SMI siga subiendo, no puede ser a costa de las políticas de Vivienda, de la Sanidad, etcétera", aseguran.

Además, explican que hay otros salarios que se podrían ver afectados al elevar la exención a los 1.184 euros mensuales. Lo dicen en referencia a las pensiones o a los trabajadores a media jornada. Si el IRPF se exime, se tiene que eximir a todos, "aplicarle la exención solo a los perceptores del SMI sería inconstitucional", zanjan.