Yolanda Díaz, sobre la tributación del SMI: "Yo he hecho lo que tenía que hacer. Nadie en Sumar lo sabía"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que ella "ha hecho lo que tenía que hacer", que es subir el SMI porque "es mi competencia", y ha pedido al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero que "aclare de una vez" su posición respecto a la tributación del salario mínimo.

Desde la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París, Díaz ha dejado claro que Sumar "no ha cambiado su posición" en esta cuestión y ha admitido que "tenemos diferencias en el tema de la tributación" pero que, en ningún caso, ponen en peligro la continuidad del Gobierno porque "hay para rato".

"Yo ya he hecho lo que es de mi competencia, que es subir el SMI. Ahora estoy a la espera de que Hacienda aclare de una vez por todas su posicisión", ha dicho dejando la pelota sobre el tejado de los socialistas, a quienes Sumar ya ha pedido una mesa de negociación. "Lo que le toca ahora al PSOE y Hacienda es que tome una decisión. Yo nunca he invadido ninguna competencia", ha dicho.

Nuevo enfrentamiento con Cuerpo

Sobre las declaraciones del ministro de Economía Carlos Cuerpo de que Yolanda Díaz sí conocía que el SMI iba a tributar por el IRPF, la ministra no ha dudado en afirmar, como ya hizo en la encendida rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que "nadie de Sumar, nadie, ni él mismo, sabía esto".

"Cuerpo en la tarde del lunes dijo a todo el país que la decisión no estaba tomada. Y me atrevo a decir que también una parte del Gobierno media hora antes de comparecer. Ni yo ni nadie en mi equipo sabíamos esto", ha proseguido, insistiendo en que la decisión de esta tributación "no estaba tomada".

Incidió también en que por lo que respecta a su departamento, no ha habido cambio de posición y que en los cinco últimos años una vez que Trabajo fijaba el SMI, Hacienda subía el tope del tipo impositivo para que los beneficiarios tuvieran exento en el impuesto sobre la renta la totalidad de su salario, algo que no ha ocurrido esta vez y de lo que se enteró por los medios de comunicación.

A pesar de estas diferencias públicas, tanto Sumar como el Ministerio de Trabajo confían en que se pueda llegar a un acuerdo con Hacienda antes de que se debata la proposición de ley presentada por Sumar, o las otras similares registradas por Podemos y PP.

Este mismo jueves la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha pedido una mesa de negociación formal con el PSOE para lograr ya una solución destinada a "dar tranquilidad a la gente que cobra el SMI de que no van a tener que tributar".

Moncloa insiste en que es necesario que el SMI tribute para que pueda seguir creciendo y que hay que fomentar a través de la "pedagogía" una cultura fiscal responsable, al tiempo que destaca que menos del 20% de las personas que perciben el SMI tendrá que tributar IRPF como consecuencia de la última subida y que, aún así, todos recibirán un salario neto mayor en 2025 del que recibieron en 2024.

El PSOE insiste en que tribute

Precisamente este jueves, poco antes de las declaraciones de Yolanda Díaz, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, no rebajaba la tensión y aseguraba que está "absolutamente convencido" de que "no hace falta que nadie avise" a la ministra de Trabajo de cuáles "son los tramos de IRPF de este país".

Preguntado en Antena 3 por las distintas iniciativas que se están registrando en el Congreso para que el SMI quede exento de tributación ha afirmado que "ya se verá qué iniciativas son y los votos que tienen".

"Los hechos son que el Gobierno tiene la potestad de aprobar la subida del salario mínimo, y lo ha hecho, en Consejo de Ministros. Eso no es una votación parlamentaria. Los hechos son que hay una ley que establece los tramos del IRPF y el Gobierno no tiene la voluntad de cambiar esa ley. Por lo tanto, estos son los hechos. El Gobierno está subiendo el salario mínimo y ya bajó los impuestos. Es que esto se olvida", ha recalcado, alejando así un posible acuerdo con Sumar.