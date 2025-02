Torres y Reyes Maroto, convocados otra vez por la comisión del Senado: el PP les acusa de "mentir" sobre Aldama

El ministro Ángel Víctor Torres acudirá por tercera vez a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' tras revelarse whatsapps y una reunión con Víctor de Aldama. También volverá a comparecer la exministra Reyes Maroto, tras publicar en exclusiva EL ESPAÑOL que intercambió con él 42 mensajes y que hizo un favor personal al empresario para que una amiga colombiana lograra el permiso de residencia.

El Partido Popular justifica la solicitud de estas comparecencias por las "mentiras" de Torres y Maroto en la comisión de investigación, ya que ambos negaron haber tenido cualquier tipo de relación con Aldama.

Ángel Víctor Torres aseguró en su primera comparecencia en la Comisión de investigación del Senado, el pasado 28 de noviembre de 2024, que no había tenido contacto alguno con Víctor de Aldama.

"Si tiene alguna prueba de que he encubierto a un comisionista que ha cometido algún acto ilícito, yo abandono mi labor pública", afirmó el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente de Canarias.

Esta misma semana se ha conocido que Ángel Víctor Torres se reunió con Víctor de Aldama en el 15 de julio de 2020, en plena pandemia por la Covid-19.

Ángel Víctor en la comisión de investigación del Senado el 28 de noviembre de 2024.

"Buenas tardes, Ángel Víctor. Soy Víctor de Air Europa. Estuvimos ayer un momento por la tarde. Le comento que la empresa que le dije de los test nos está pidiendo cotización para traerlos a España. Lo digo por si quiere que le pase su teléfono y habla con ellos por si tiene interés en adquirirlos. Un saludo", decía el whatsapp enviado por Aldama al entonces presidente de Canarias el día 16 de julio de 2020 a las 12:36, tal y como desveló Ok Diario.

El mensaje está en poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tras el volcado parcial del móvil de Aldama. Sin embargo, las respuestas del ministro aparecen encriptadas con un código de seguridad que impiden que se lean. El software utilizado por la Guardia Civil no ha podido descifrar algunos whatsapps.

A pesar de ello, existe una copia de seguridad realizada por Aldama. Tal y como publicó EL ESPAÑOL, la encriptación de los móviles del Gobierno dificultan la investigación de la UCO.

La propia Isabel Díaz Ayuso alertó el lunes de que sus conversaciones de WhatsApp con Pedro Sánchez habían desaparecido misteriosamente de su terminal.

La presidenta de la Comunidad de Madrid destacó que han desaparecido también "pruebas fundamentales en otros procesos judiciales" y se preguntó qué "programas informáticos no estarán utilizando desde Moncloa.

El ministro Ángel Víctor Torres negó también en el Senado que hubiera tenido contactos con Aldama. "No sabe ni cómo me llamo", dijo. Otro whatsapp, esta vez del ministro con Koldo García, demuestra que Ángel Víctor Torres se preocupó por las mascarillas defectuosas vendidas al Gobierno de Canarias.

"¿Está en esa guía las mascarillas famosas?", le dijo el presidente canario al asesor de Ábalos en un mensaje publicado por El Confidencial. Las conversaciones de WhatsApp en poder de la UCO demuestran que Torres se coordinó con Koldo García para comprar el material sanitario a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión.

El Gobierno de Ángel Víctor Torres también compró los test Covid a la empresa recomendada por Aldama. Canarias abonó 5,3 millones de euros a Eurofins Megalab por estas pruebas, según la documentación aportada en los informes de la UCO.

Torres ha reconocido posteriormente que tiene el mensaje de Aldama publicado por los medios, aunque dice que "lo descubrió su asesor". El ministro deberá dar más explicaciones sobre esta reunión y los whatsapps de Aldama el 27 de febrero en el Senado.

El expresidente de Canarias realizó estas declaraciones en el programa Al Rojo Vivo de laSexta después de que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, pida a la UCO un informe sobre los mensajes que intercambió con Aldama.

Sobre el whatsapp de Aldama, aseguró que "es de un teléfono que no agendado de este señor". El ministro asegura que no le respondió y que es un mensaje en el que el empresario "se presenta y le llama de usted". "Claramente yo no tengo ningún tipo de relación con este señor", aseguró.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática retó a Aldama a demostrar que pidió una mordida de 50.000 euros y que estuvo en un piso de Atocha "para reuniones de tipo íntimo". Torres, por su parte, aseguró que está "alegre" por la petición del juez Puente, ya que no se podrá demostrar porque "nunca pasó".

Aldama tiene 10 días para presentar una relación de los Airbnb que alquiló y a los que acudieron Torres, Ábalos y Koldo García. El empresario deberá aportar fechas de los contratos y estancias y pago de los mismos. También deberá decir si hubo un pago a "señoritas" y, en caso de que así fuera, quién lo realizó.

La memoria de Maroto

Por otro lado, el PP también ha solicitado una nueva comparecencia de Reyes Maroto a la Comisión de investigación del Senado después de que el pasado día 29 de enero afirmara que no recordaba cómo le contactó Aldama ni si le conocía en persona. La exministra admitió que podían salir más whatsapps entre ambos, pero limitó el contacto a 2020 por un proyecto turístico de Aldama.

"No recuerdo si conocí en persona a Víctor de Aldama. Hablamos del año 2020, teníamos contactos con muchos empresarios por la pandemia", dijo Maroto en el Senado. Sobre los whatsapps con Aldama, afirmó: "Tuvimos contactos, se publicó que hay un mensaje. Recordé el contexto y le derivo al director de Turespaña por un proyecto que no se realizó.

"Repito que todos mis contactos con el señor Aldama se refieren a un proyecto de reactivación turística, repito, que no salió adelante", reiteró. Pero la exministra no dijo la verdad, ya que el 30 de abril de 2022 mandó un whatsapp a Aldama: "Acabo de enviarte el correo con la información. Espero que te llegue bien".

EL ESPAÑOL publicó en exclusiva que Reyes Maroto y Aldama intercambiaron 42 whatsapps entre 2020 y 2022 y se reunieron con Javier Hidalgo durante el rescate de Air Europa.

Los mensajes hallados por la UCO, a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, demuestran que la entonces titular de Industria, Turismo y Comercio mantuvo una relación personal con el empresario. Además, Víctor de Aldama y Reyes Maroto mantuvieron reuniones, conversaciones telefónicas e intercambiaron mensajes y correos electrónicos durante al menos dos años.

El Partido Popular, a través de su secretaria general, Cuca Gamarra, se preguntó irónicamente entonces si Reyes Maroto "ha recuperado la memoria" tras los 42 whatsapps con Aldama acreditados por la UCO.

Este periódico también desveló en exclusiva que Reyes Maroto impulsó en su ministerio, a instancias de Aldama, el proyecto empresarial que permitió a una colombiana obtener la residencia en España.

La entonces ministra de Industria, Comercio y Turismo logró que se aprobara en 2022 una solicitud que inicialmente había sido rechazada. De hecho, incluso mantuvo una conversación con el presidente colombiano Iván Duque para ayudar a su amigo Aldama, con el que por entonces se tuteaba.

La actual líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid acudirá el 19 de febrero a la Comisión de investigación del Senado para explicar por qué no dijo la verdad en su anterior comparecencia.