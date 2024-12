El PP pide la dimisión de Sánchez en un vídeo con el que activa "el modo Navidad" para "no hablar de política"

El Partido Popular ha vuelto a pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un vídeo publicado este martes en sus redes sociales para felicitar la Navidad.

Aunque con el vídeo la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo quiere "activar el modo Navidad" y aseguran que intentaran "no hablar de política" en esta fecha, las letras de los subtítulos destacadas en mayúscula dejan un mensaje claro: "Sánchez dimite".

"Las Navidades empiezan siempre por una noche de paz. Y aunque es difícil, mira que es difícil no tener que hacerlo, este año, y para que así sea durante el 24 y 25 de diciembre, intentaremos no hablar de política. Vamos a activar el modo Navidad. Te deseamos que pases los mejores días al lado de los tuyos, disfrutando con quien te hace feliz y recordando a los que ya no están", señala el PP en su felicitación.

Queremos compartir con vosotros un mensaje (casi) nada político. Por 48 horas, tengamos las fiestas en paz ???? Encendemos el #ModoNavidad !



Feliz Navidad



Feliz Futuro



???????? pic.twitter.com/TuZRo20MY6 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 24, 2024

El vídeo, en el que se puede ver a una familia feliz disfrutando de estas fiestas, termina con unas palabras del presidente del Partido Popular: "¡Feliz Navidad! ¡Feliz futuro!".