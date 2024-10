Feijóo culpa de "socavar los controles democráticos" a Sánchez: "Ahora sabemos que buscaba impunidad"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que al Gobierno "le estorba" no sólo el Poder Judicial y la oposición sino también los medios de comunicación porque, en sus palabras, lo que busca "es la impunidad" porque "tarde o temprano" Pedro Sánchez "sabía que todo iba a salir a la luz", en referencia a los casos de presunta corrupción que afectan a su Ejecutivo, al PSOE y a su entorno.

Ha alertado de que España está ante un Gobierno que "apenas sobrevive", que es "incapaz de aprobar leyes y unos Presupuestos" y que, además, no sólo copa "todas las noticias con casos de presunta corrupción" sino que "socava" los controles democráticos y propone reformas que son una "quimera".

Ante esto, Feijóo habla de una "degeneración total" dentro de un Ejecutivo dividido, "con los pies de barro y el prestigio embarrado" y que "agoniza" frente a "una España de cooperación y que renace" advirtiendo de que aunque "las sociedades permanecen" los gobiernos "son pasajeros".

Una alternativa a Sánchez es "imperativo"

Ha sido en este punto, durante su intervención en el Foro Metafuturo III, organizado por Atresmedia, cuando ha señalado que ante este "desgobierno" plantear una alternativa a Sánchez es "imperativo".

"Hay que reivindicar que la España pionera en tantos ámbitos lo sea también en política", ha dicho, sin mencionar en ningún momento una hipotética moción de censura.

Esa alternativa, según sus palabras, debería poner fin a un Gobierno que permite que "los recursos públicos" se vayan por el "sumidero" cada vez que emplea "maniobras de distracción" ante supuestos casos de corrupción que afectan al Ejecutivo y que es responsable de un "descrédito internacional" por los "escándalos", la "incertidumbre" y la "inseguridad" que proyecta fuera de nuestras fronteras.

"Cada día que el Estado derecho está en cuestión por escándalos, es un día de incertidumbre y de inseguridad en nuestro propio crecimiento. Y cada día de un Gobierno repleto de racionales sospechas de corrupción, es un día de descrédito internacional para España", ha advertido.

Denuncia, además, que los episodios vividos estos años evidencian que al Gobierno le "estorbaba" el Poder Judicial, los medios de comunicación y la oposición. "Y ahora sabemos que no buscaba otra cosa que la impunidad. ¿Por qué? Porque sabía que tarde o temprano todo iba a empezar a salir a la luz. Y esa es la mejor prueba de cargo contra un Gobierno con los pies de barro y con el prestigio embarrado", ha manifestado.

Las dos urgencias de España

Ante esto, el líder de la oposición cree que es necesario abordar dos urgencias en España, la democrática y reformista. En la primera de ellas Feijóo exige a Sánchez que dé "explicaciones" y responda a todas las preguntas relacionados con los presuntos casos de corrupción que "le acechan" porque España "merece un Gobierno limpio". También que respete las instituciones y pida el cese del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"España merece un Gobierno que respeta las instituciones y un presidente libre para pedir el cese del fiscal general del Estado. Porque este representa toda una institución", ha aseverado, para añadir que el país no merece "vivir en esta anomalía política europea".

La segunda urgencia, la reformista, está dirigida a que España recupere "su ambición nacional e internacional" ante un Gobierno en minoría que impide reformas clave.

"Tenemos un Gobierno de coalición que tiene como único objetivo que no gobierne el PP. Las piezas aguntan, pero el coche no avanza porque no hay motor, no hay proyecto de país", ha añadido.