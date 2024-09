El empresario que pagó 100.000€ a Alvise reaparece: "Me encantaría ir y vapulearle, pero no es el momento"

Álvaro Romillo, más conocido como "Luis de CryptoSpain" por el nombre de su canal de YouTube, hace su primera aparición tras confesar que financió ilegalmente a Alvise Pérez, eurodiputado por Se Acabó La Fiesta (SALF). El empresario de criptomonedas, que ha sido acusado de "estafador", ha respondido al acusado con un vídeo.

"Nos llaman estafadores, ladrones... Dicen que he huido, que me he ido con no sé quién, que hay algún acuerdo [...] Me encantaría participar, ponerme ahora mismo en la televisión y vapulear a la gente que nos está haciendo mierda, pero no es el momento", revela el empresario en un vídeo, en referencia a Alvise y quienes dudan de su versión.

El argumento para su silencio es que prefiere no hablar antes de comparecer en sede judicial. "Necesito que esa sea mi primera declaración", aclara. Además, pide perdón a "los damnificados del Madeira Invest Club [MIC]", la empresa con la que gestionaba su cartera de clientes.

La compañía, ya cesada, basaba su actividad en publicar obras de arte y bienes de lujo digitales (NFT) que los miembros podían comprar a través de efectivo, transferencia bancaria o criptomonedas.

En 2023, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) definió a todo este entramado empresarial como un "chiringuito financiero" y alertó que la entidad no estaba autorizada a realizar actividades de inversión.

"Antes de que hubiera ninguna denuncia [...] me personé en la Fiscalía y aporté la información tanto mía como de Madeira Invest Club como de todo lo que estaba sucediendo. Es una trama más grande de lo que os podáis imaginar", asevera el empresario, quien a través de sus abogados, Francisco Miranda y Silvia Hevia, del despacho Vox Legis Abogados, se ofrece a colaborar por completo con la Justicia.

Fue el propio Romillo quien interpuso la denuncia ante la Fiscalía el pasado 19 de septiembre en un escrito en el que detalló los hechos en relación con Alvise. Además, remitió al Ministerio Público conversaciones telefónicas y mensajes de audio como pruebas de sus relaciones con el eurodiputado.

"Hasta que no exista una declaración [judicial] por mi parte, tampoco habrá una defensa pública", concreta. "Una vez esto pase, la cosa cambia".

La estafa

Alvise, nombre con el que es conocido en las redes sociales Luis Pérez, obtuvo tres escaños en Bruselas. Durante la campaña, celebrada en junio de este año, el polémico eurodiputado participó en un evento público de promoción del club de inversión liderado por Romillo, pese a que Madeira Invest no tenía licencia para las actividades de inversión que ofrecía.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, Madeira Invest Club siguió vendiendo NFT incluso después de que la CNMV hubiese alertado de que esta compañía no estaba autorizada para prestar estos servicios. Así figura en un contrato fechado a mitad de este año, al que tuvo acceso este periódico.

Hay que señalar que, al no ser una entidad registrada, la capacidad de actuación de la CNMV se limita a eso, a alertar a los inversores de la ausencia de autorización. Pese a ello, la compañía continuó ofertando las mismas actividades.