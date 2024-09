Juan Bravo: "Los jóvenes están abandonados y el Gobierno sólo piensa en subir el salario mínimo"

Juan Bravo (Palma de Mallorca, 1974) tiene poco tiempo. Ha echado la mañana en su Ceuta querida, donde trabajó y vivió ocho años -llegó a ser diputado en el Congreso por la ciudad autónoma-, ha llegado a Málaga, de ahí, un avión a Barcelona, y otro más para Atenas. En la capital griega, debe acompañar a Alberto Núñez Feijóo en una cumbre con el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, sobre políticas de inmigración.

Entre vuelo y vuelo, con anuncios de retrasos de fondo, se sonríe al otro lado del teléfono cuando comenta "el carajal" de los Transportes en España, mientras contesta, apresurado como es él, a las preguntas de EL ESPAÑOL. La entrevista es un atraco de última hora, agendada para explicar el modelo del Partido Popular, ahora que los conservadores se sienten fuertes frente a un Gobierno que va "de derrota en derrota" en el Congreso.

Y también, un poco, para contestar a las "invenciones" y "amenazas" de su némesis en el PSOE, María Jesús Montero. Y aunque el periodista trata de acorralarle con papeles del pasado, contradicciones del presente, e inconcreciones en el futuro de una España gobernada, entre otros, por él, Bravo sale airoso.

Esencialmente, porque es una máquina de números y datos -tantos, que cuesta transcribirlos- y, sobre todo, un optimista enfermizo. Eso sí, siempre pensando en la España de después de Pedro Sánchez... porque en esta ocasión no, pero en otras charlas, sí se le ha escapado eso de que "otra vez, al PP le tocará arreglar lo que destrozan los socialistas".

Bueno, no lo dice, pero se le entiende. Eso es lo que piensa...

¿Se rompe España, ahora ya sí, con esto del concierto catalán?

Lo que está claro es que ese acuerdo hace independentistas de primera y españoles de segunda. Los datos y los estudios que hay, así lo atestiguan.

¿Tienen cifras que soporten esa afirmación? ¿Cuánto se detraería de la caja única?

Aquí no debe ser lo que diga el Partido Popular, sino lo que dicen instituciones independientes, como Fedea. Con una interpretación sensata, es decir, no de máximos, establecen que entre en la caja común entrarían entre 6.600 y 13.200 millones de euros menos.

Traducido al día a día, son 150.000 médicos menos en España; o 260.000 profesores menos; o 75 hospitales públicos de última tecnología menos. Así yo creo que la gente entiende de qué estamos hablando y el perjuicio que provocaría a cada uno de los españoles.

...menos a los catalanes, ellos salen ganando.

No, no. Lo que ha firmado el Partido Socialista con Esquerra no lo plantea para aliviar la crueldad fiscal que sufren en Cataluña. Porque han dicho claramente que no van a deflactar el IRPF, que no van a quitar caso el impuesto a la muerte [sucesiones]. Lo que sí que parece que hay mucho interés es tener más embajadas.

¿No es verdad que el PP defendía en el año 2012 un concierto parecido a lo que han pactado ahora el PSOE con los independentistas?

Esa pregunta me viene fenomenal. En primer lugar, si es lo mismo, ¿por qué el PSC y ERC votaron en contra cuando el PP catalán lo llevó al Parlament? Y en segundo lugar, en ningún sitio de ese documento encontrarás lo de recaudar el 100% de los tributos, ni la Agencia Tributaria Catalana, ni conceptos como el cupo o la cuota... lo que sí verás en ese documento es que decíamos 'todo dentro de la LOFCA'.

Como tienen mala conciencia, tratan de desviar las culpas a otro sitio, y buscar excusas.

En todo caso, eso que proponía el PP en 2012, ¿lo mantiene? Hablaban ustedes de 'financiación singular' para Cataluña.

Lo de que tiene que haber un nuevo sistema de financiación que mejore los ingresos para Cataluña y para el resto de Comunidades Autónomas, sin lugar a dudas. ¡Lo mantenemos! Pero no es que lo diga el PP, es que lo dice María Jesús Montero... lo decía.

Y no olvidemos una cosa. En el año 2009, el sistema de financiación lo acordaron el PSOE con los independentistas. Los mismos que hicieron un mal sistema de financiación hoy nos prometen otro mal sistema de financiación para el conjunto de los españoles y, en consecuencia, también, un mal sistema para los catalanes.

Este miércoles, usted y Míriam Nogueras preguntaron por este tema a la vicepresidenta Montero en la sesión de control. A usted le dijo que 'el pacto está muy claro'. Y a ella, que 'cada uno lo interprete'. ¿Usted tiene claro lo que interpreta de ese texto?

Yo lo que le he oído a Montero es que 'el pacto dice lo que dice, y no dice lo que no dice'... la diferencia entre ella y yo es que ella dice eso y yo le he dado datos objetivos que todo el mundo puede comprobar.

Montero, el 30 de julio, dijo que en ningún caso habría concierto separatista ni negociaciones bilaterales. El día la investidura de Illa, ya era lo contrario. Y por eso, aquel día de agosto dijo que el concierto era bueno y que debía ser extensible al resto de Comunidades Autónomas. Pero cuando vio el revuelo que se creó, dijo que no había concierto y que de qué le estaban preguntando... y cuando ya se vio atrapada en el Senado, dijo 'el concierto dice lo que dice y lo que no dice, no lo dice'.

"El concierto también es malo para los catalanes, fíjese que el PSOE se ha comprometido a mantener toda su crueldad fiscal"

Ya, pero usted qué ve en el acuerdo.

Cuando alguien tiene un planteamiento claro, responde con datos, para que todo el mundo lo pueda comprobar. En el acuerdo, lo que sí se dice es que no se baja un solo impuesto. Eso lo puede ver cualquier persona. Búsquelo, y si yo estoy mintiendo, lo puede comprobar.

Quien debe proponer un sistema de financiación nuevo es el Gobierno, sin duda. Pero, ¿el Partido Popular tiene claro si prefiere calcular por coste de servicio o por población?

¡Es que no es excluyente! ¡Es que se tienen que tener en cuenta las dos variables! La 'población ajustada' tiene que tener en cuenta el coste efectivo, la dispersión, el envejecimiento... son todo realidades que cuentan a la hora de calcular.

Eso es no contestarme...

...es que la pregunta ha partido de una premisa falsa, que las CCAA del PP están enfrentadas. Que me explique alguien de dónde saca esa idea.

Yo lo que sé es que la ministra, cuando hace dos años tenía un número muy alto de autonomías del PSOE, jamás fue capaz de convocarnos para tener una posición común. Y que ahora el PSOE tiene tres CCAA de régimen común -Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña- y hay documentos que, negro sobre blanco, demuestran que no están de acuerdo. Lo ve cualquier español, Page no opina lo mismo que Illa.

Eso es evidente, sí.

¡Pues dígame lo mismo de un presidente del PP con otro! Dentro de que cada uno plantee cuáles son las variables que afectan a su territorio, ¿alguien ha visto a Mazón decir que no está de acuerdo con Ayuso? ¿O a Ayuso criticar lo que pide Rueda? ¿A Guardiola decir que está en contra de lo que pide Moreno? No lo ha oído, no. Yo tampoco. Es un mantra que ha construido María Jesús Montero. ¡Por eso no convoca! Porque no era capaz de ponerlos de acuerdo cuando tenía 13 o 14 CCAA del PSOE y sigue sin ser capaz de hacerlo, ahora, con sólo tres.

Sigue sin decirme si el PP tiene un modelo conjunto.

Mire, es cierto, esto no es fácil. Tiene que haber generosidad. Nadie va a conseguir el 100% de lo que le gustaría. Cada uno logrará el 85%, porque como en cualquier negociación, las partes deben llegar a acuerdos cediendo un poco. Las Comunidades del PP están de acuerdo en eso.

Fíjese, por ejemplo, si comparamos Cataluña con Madrid. La señora Ayuso presume de aportar al sistema de financiación para financiar a las demás. Oiga, yo en el PSC eso no lo he visto, lo he visto en el PP.

Tiene guasa que sea el Partido Popular el que levante la bandera de la 'igualdad' frente al PSOE. Siete veces sale esa palabra en el manifiesto de sus presidentes, en menos de tres páginas...

Es que yo me pregunto, de verdad, ¿por qué se dice que la igualdad la defiende el PSOE?

Hombre, en teoría, por ideario, debería ser así.

No, no, no. Perdone usted, ¿por qué? ¿Cómo que la igualdad la defiende el PSOE? La igualdad siempre la ha defendido el Partido Popular. Esto de que ellos se arroguen un valor y digan que son los que más lo defienden del mundo... el PP no es el único que defiende la igualdad, pero le aseguro que yo la defiendo, como mínimo, igual que la señora Montero. Y con mi trabajo, con mis acciones, he demostrado que creo que más en la igualdad que ella. ¡Ya está bien de aceptar esos complejos de superioridad, de que la igualdad corresponde al PSOE! No es verdad.

La igualdad de oportunidades para todo el mundo es en lo que trabajamos. Eso fue lo que promovió el presidente Aznar, y eso fue lo que promovió el presidente Rajoy, que recibió un país literalmente quebrado por Zapatero, y le devolvió las oportunidades a la gente. ¿O es que en 2018 estábamos igual que en el 2011? ¿O es que no consiguió Rajoy que la gente pudiese cobrar y no tener que cerrar su negocio, gracias al plan de pago a proveedores? ¿O es que no consiguió que las CCAA no quebraran creando el FLA y con el aplazamiento de las liquidaciones? ¿Eso no era igualdad para todos? ¿Eso no era solventar los problemas?

Oiga, que el Gobierno de Rajoy impuso recortes, y copagos...

Fue el señor Zapatero el de los recortes y el de la desigualdad. Fue el presidente Zapatero el que congeló las pensiones, y el que recortó el sueldo de los funcionarios. Fue Zapatero el que provocó que el país estuviese quebrado.

Hábleme de la quita de deuda. Montero alimenta las divisiones en el PP con eso. Asegúreme que, en eso también, están ustedes unidos. Porque hasta el señor Núñez Feijóo ha admitido que, tal vez, el presidente valenciano, Carlos Mazón, tiene una visión distinta en este punto.

En primer lugar, si usted debe dinero al banco, ¿se lo perdonan? Si usted deja de pagar el IRPF, ¿se lo condona la señora Montero?

No, evidentemente.

Entonces, ¿por qué se tiene que presentar la quita de deuda como solución?

Dígamelo usted, que es el vicesecretario de economía del PP.

En segundo lugar, la deuda es sólo una pequeña parte del sistema. Si a usted le perdonan una parte de su hipoteca, pero no ingresa un euro de sueldo y tiene que seguir pagando el resto de la hipoteca igual, no le importará que le perdonen un poquito hoy, porque mañana sigue debiendo mucho cada mes y, además, no ingresa suficiente, con lo que la deuda le vuelve a aumentar.

Hablar de un dolor de cabeza cuando tienes una herida sangrante en el estómago, como bien dice [el presidente aragonés, Jorge] Azcón, no tiene sentido. Habrá que parar la hemorragia antes que tomarse la aspirina, ¿verdad? Pues el sistema de financiación es el estómago, y la deuda, el dolor de cabeza.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, entrevistado por EL ESPAÑOL. Rodrigo Mínguez null

Es un buen símil, pero luego está el día a día de las cuentas autonómicas. Si le quitas una buena parte de obligaciones de deuda, cada CCAA tiene más líquido para pagar mejores servicios, digo yo.

Cierto, pero solucionemos lo que nos puede matar antes de lo que nos incomoda. En el año 2017, Rajoy reunió un comité de expertos, con representación de todas las CCAA del régimen común, para iniciar la negociación de un nuevo modelo. Entonces, ya se hablaba de la necesidad de reestructurar la deuda, pero no de su condonación. Mejorar las condiciones, aplazar los intereses...

La única autonomía que, en aquella comisión de expertos del año 17, lo pidió fue la Comunidad Valenciana de Ximo Puig. ¡Por eso la gente lo vincula a Valencia! Pero no lograrán vincularlo al señor Mazón.

No tiene esa tentación, entonces. Que se olvide Montero de abrir brecha por ahí...

Aquí lo que hay que cambiar es el sistema de financiación de todas las CCAA, y lo digo claro. Hay que dotarles de más recursos a todas, puesto que la Sanidad y la Educación son ahora un 40% más caras, como dice la AIReF. ¿Dentro de ese trabajo se tendrán que revisar variables de deuda, de cómo salir a los mercados con más autonomía? Sí. Y respetar la autonomía fiscal de las CCAA.

Aquí pasa como con lo que me preguntaba de la propuesta del PP en Cataluña en 2012. Que como el Gobierno no tiene la conciencia tranquila, intenta trasladar lo que ellos hacen mal al otro lado. Pero las cosas están escritas. Y como se pueden comprobar, no nos la cuelan.

Bueno, y para eso está esta entrevista también, para que usted se explique libremente. Pasemos a otro tema, el Banco de España. El nuevo gobernador es un exministro. Más allá de lo feo que parece, ¿qué tiene de malo?

Pues imagínese que yo hago un examen, y me lo corrijo yo mismo. ¿A usted le parecería bien? No, ¿verdad? ¿A los españoles les parece eso normal? No digo si ilegal o ilegal, ¿es normal? Pues eso es lo que va a hacer el señor Escrivá.

Con la reforma de las pensiones, por ejemplo.

¿Le parece poca cosa? ¿Ha tenido críticas su reforma? ¿Ha habido órganos independientes, como la AIReF, que han dicho que los números no cuadran? Pues eso, que se va a evaluar a sí mismo. Esto es como lo de Tezanos... si nombras a un no independiente para un cargo, solamente puede tomar decisiones de no independiente. Y como no es independiente, porque acaba de ser ministro, lo que hará es utilizar la institución en la misma línea que Sánchez: invadiéndolas todas para que tengan solamente su visión.

¿Eso a quién perjudica enormemente? A la cantidad de funcionarios y empleados públicos del Banco de España. Son gente con un prestigio indiscutible y están muy dolidos porque se les está restando credibilidad a su trabajo impecable de los últimos seis años.

Bueno, qué me va a decir. Al último gobernador lo pusieron ustedes.

El trabajo ha sido formidable, tanto por parte del gobernador como de la subgobernadora [elegida por el PSOE]. Las cosas no van de a quién votes o dónde te sientas más cómodo ideológicamente, sino de tu independencia. Los dos han demostrado trabajar conjuntamente y ser personas de muchísima valía.

El Consejo de Ministros acaba de nombrar a la nueva subgobernadora, también vinculada al PSOE. Y a un consejero, como cuota de ERC, inventor del concepto de 'expolio fiscal' y del 'España ens roba'.

Lo que demuestra claramente que, cuando nos negamos a blanquear el nombramiento de Escrivá, nos referíamos a esto. Están haciendo un Banco de España a imagen y semejanza de Sánchez. Se va a convertir en el Banco Sánchez, con todo lo malo que eso es para el conjunto de los españoles.

Y sobre ese nuevo consejero que hizo tanto daño con esos argumentos desde hace años, si él cree que el conjunto de españoles le robamos, la coherencia debería llevarle a no aceptar sentarse en el consejo del Banco de España.

"El PP no propuso un concierto catalán en 2012, no verán '100% de los tributos' por ningún lado y sí 'todo dentro de la LOFCA'... Montero busca excusas porque tiene mala conciencia"

De la cumbre de presidentes del PP, del 6 de septiembre, salió un 'Acuerdo de los 14' que reclamaba al Gobierno, entre otras cosas, 18.000 millones de euros de los fondos europeos. ¿Es que no se han ejecutado? ¿Es que habría que devolverlo si no se ejecutan en un tiempo? ¿Acaso no están vinculados a reformas concretas comprometidas por el Gobierno con Bruselas? ¿Pueden hacerse cargo las CCAA?

Vayamos por partes. Por un lado, hay una parte del Fondo React y otra de los Next Generation generales que no han sido ni siquiera adjudicados. Porque estos últimos, para adjudicarlos, hay que sacar un concurso, con una licitación, esperar alegaciones, elegir la mejor oferta... todo ese proceso. Y así hay un total de 11.000 millones que están disponibles.

En segundo lugar, partidas muy importantes no se están ejecutando. Es decir, que las han legislado y sacado a concurso pero, como los requisitos no responden a las necesidades del mercado ni de los territorios -porque no han escuchado ni a las empresas ni a las CCAA-, no hay nadie que los solicite.

¿Tan deficiente es la implementación del Plan de Recuperación?

A ver. El Partido Popular no quiere decirlo por sí mismo, para que no parezca lucha política, sino que busca órganos independientes. ¿Y qué ha dicho el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea? Por mucho que le duela al Gobierno, lo que ha dicho es que corremos un enorme riesgo de tener que devolver los fondos.

Llevamos reclamando esto varios años, porque yo lo hice como consejero en Andalucía, y hace ya tiempo que no lo soy. Pedimos una mayor participación de las Comunidades Autónomas. Me hace mucha gracia que hablen de federalismo y, cuando tienen la oportunidad de compartir con las autonomías, eligen más centralismo que nunca. Pues ahí están los resultados, un fracaso.

El PP gobierna en casi todas las CCAA. ¿Sus Gobiernos ya saben en qué invertirían esos fondos? Mire que son muchos miles de millones...

Cuando llegó el Fondo de Recuperación, el Gobierno pidió aportación de proyectos y las famosas manifestaciones de interés. Las trabajamos muy fuerte en los territorios con las empresas. Recuerde también que en abril de 2022, entregamos un documento al Gobierno para mejorar la gestión de esto, y proponíamos utilizar los incentivos fiscales, lo que permitiría ir más rápido, y eliminar papeleos.

El agua es un recurso escaso y muy importante para España, para la redistribución de la riqueza y el reequilibrio territorial, ¿no? Invertir en infraestructuras de agua sería lo que pide Europa. Por eficiencia, por cuidado del medioambiente y por trabajo de futuro. Eso, por ejemplo, sería bastante más de los 18.000 millones de euros. Y si quieren, más sencillo aún, lo dejamos en lo que ha dicho el Informe Draghi, que reclama más apuesta por la industria.

Antes hablábamos de la reforma de las pensiones. ¿Y la mochila austriaca? Ustedes la llevaban en su programa y creo que el PSOE también... pero se ha desechado, cuando los fondos europeos eran una oportunidad para hacer esa transición.

Fíjese, pensiones y Banco de España juntos... Escrivá. Porque fue el Banco de España el que propuso avanzar hacia un sistema de cotización individual. Como mínimo, deberíamos escuchar esa propuesta, ¿no? No digo que tengamos que aplicar el concepto de la mochila austriaca en su integridad, como en otros países, pero lo ideal habría sido estudiarlo.

Desarrólleme eso.

Mire, la reforma laboral, aparte de esconder los fijos discontinuos y no reflejarlos como desempleados, hace una cosa. Y es que de cada 100 contratos, solamente 12 son fijos a jornada completa. Los otros 88 son fijos discontinuos, a tiempo parcial o directamente temporales. Con lo cual, la calidad del contrato no es la deseable.

Podríamos haber estudiado cómo utilizar ese dinero para mejorar la situación laboral de nuestro país, la formación, la productividad, para hablar de Inteligencia Artificial. Por lo menos, explorar ese camino.

¿A quién hay que creer cuando hablamos de presión fiscal, a Juan Bravo o a María Jesús Montero? Usted dice que es la más alta de la historia, y ella que le ha bajado los impuestos a las clases medias y trabajadoras.

Pues mire, pregúntele a los españoles si están mejor o peor que antes.

Son muchos, 48 millones. Le pregunto a usted.

Entonces, vayamos a los datos. No a lo que dicen María Jesús Montero o Juan Bravo. La renta per cápita media por ciudadano está peor que antes. La convergencia con Europa ha pasado de estar en el 94% al 88%. Y con los datos de la Agencia Tributaria, lo que se recaudaba en el IRPF del año 2018 ha subido más de un 40% en 2024, pero el empleo sólo ha subido un 10%. Y yo le pregunto, ¿quién paga IRPF en este país?

Los que tenemos nómina y o somos autónomos.

La clase media y trabajadora, a ésos son a los que realmente les afecta. ¿Por qué se niega a deflactar la tarifa del IRPF? Es una cosa de datos, nada más.

Creo que ya le he contestado. Puedo yo o puede ella decir lo que queramos, pero los datos de los estudios que demuestran que el que más ha subido la presión fiscal en los últimos ha sido España. Y es muy gracioso. Porque primero, presumen de que van a subir los impuestos y luego, cuando los suben y se lo decimos, se dedican a negarlo.

Es que, en realidad, no vende...

Le ha subido los impuestos a todo el mundo, y más que nadie. La renta, las cotizaciones, no deflactan con la inflación... se han beneficiado de todo y perjudican al conjunto de los españoles.

Déjeme que le recuerde otra contradicción. Aún recuerdo a Cristóbal Montoro presumiendo de que había subido los impuestos aún más de lo que pedía Izquierda Unida.

Lo que tengo claro es que ella presume de que lo va a hacer, lo hace y luego lo niega. ¿Por qué se arrepiente? ¿Es que tiene su conciencia mal? ¿Es que se ha dado cuenta de que, en Andalucía, la gente no tenía porque está castigada por la plaga de su socialismo, generador de pobreza? La gente sí se ha dado cuenta de que no tenía por qué soportar ese castigo. Y resulta que se ha podido bajar los impuestos y recaudar más.

Juanma Moreno ha podido bajar los impuestos e invertir más que nunca en Sanidad, Educación y políticas sociales. Se pueden hacer las cosas de otra manera, no puede salir todo del esfuerzo de los españoles.

Juan Bravo, retratado en Ceuta, antes de la entrevista con EL ESPAÑOL. Rodrigo Mínguez null

Los presidentes del PP piden, en el punto uno del llamado 'Acuerdo de los 14', que el presidente del Gobierno y el de la Generalitat "regresen a la multilateralidad". En principio, parecía fácil, porque son dos socialistas, no nacionalistas.

Es que ellos están en la bilateralidad y llegan a un acuerdo de manera bilateral, dejando fuera al resto de España. Lo que pedimos es que vuelva a multilateralidad, volver al Consejo de Política Fiscal y Financiera [CPFF], donde se negocia el sistema de financiación autonómica.

Vamos a ver, ¿qué hizo Rajoy en 2017? Convocó una Conferencia de Presidentes, explicó que la economía iba mejor y que tocaba ya reformar el sistema de financiación. Después, convocó el CPFF, donde se decidió nombrar un comité de expertos con todas las CCAA del régimen común representadas. Se llegó a tener, incluso, un contacto con el PSOE, pero los Presupuestos y la moción de censura de junio de 2018 lo pararon todo.

¿Tan cerca estuvimos?

Cuando Montero llegó, dijo que el sistema de financiación no se iba a tocar, y hasta hoy. Sólo lo han tocado cuando ha hecho falta para una investidura. ¿No le parece raro? ¿Se ha cambiado el sistema de financiación porque creen que es bueno para los catalanes o porque es bueno para Sánchez y para Illa?

Es evidente la respuesta, porque si no, lo habrían hecho desde el día uno, porque estaba todo avanzado.

¿Se puede comprometer el PP a derogar el concierto catalán el día que Feijóo llegue al Gobierno?

Feijóo lo ha dicho claro. Se ha comprometido a que, nada más llegar, creará un nuevo sistema de financiación para todos los españoles, para todas las Comunidades Autónomas. Y además, ha dicho que habrá un fondo transitorio complementario de financiación extra. Pueden tener la absoluta seguridad.

Convendrá conmigo en que la pregunta era otra. Y en que sería más creíble este compromiso si le añadiéramos que, si ya está en vigor el concierto, el señor Feijóo lo derogará.

Es que nosotros hemos dicho claramente que nuestro sistema de financiación abarcará a todos.

Correcto...

...para que nadie tenga duda. No será bilateral. Multilateral y para todos. Un nuevo sistema de financiación, nada más llegar. Ése es su compromiso. No es contra nadie, es a favor de todos.

Vale. Si el problema del concierto catalán es la ruptura de la igualdad, ¿por qué no pedir ya una reforma de la Constitución y acabar con el concierto vasco y el convenio navarro? ¿O se aceptan porque vienen 'de fábrica'?

Vamos a ver. El concierto y el convenio, ¿los votaron los españoles o no?

Sí, lo votaron.

¿Se constituyeron el concierto y el convenio, en País Vasco y en Navarra, para conseguir la investidura de alguien?

No.

¿Iba en el programa electoral del PSOE el concierto separatista? No. ¿En el de ERC? Sí. ¿Con el concierto vasco y el convenio navarro, todo el mundo conocía lo que había? Sí, se justificó en la Constitución. Quiero decir que comparar esas cosas con lo de ahora es tanto como cuando intentan compararlo con los incentivos fiscales en Cuenca, Soria o Teruel. Eso es no entender este país. Ni la ministra ni el Gobierno de Sánchez.

Fíjese la cantidad de cosas que me ha pedido usted que explique del Partido Popular y que he intentado acreditar que son mentira, porque son los bulos que crea el PSOE en torno al PP por sus incumplimientos, sus falsedades y su falta de capacidad para negociar. Ésa es la diferencia.

Explíqueme por qué Andalucía y La Rioja se negaron a aceptar transferencias de dinero para escuelas de 0 a 3 años.

Bueno, es perfecto que me preguntes eso. Las escuelas de 0 a 3 años nos parecen bien a todo el mundo. No habría nadie que dijera que no. Pero cuando alguien construye escuelas es porque tiene una necesidad. Nadie quiere escuelas vacías, sería tirar el dinero, hacer un Plan-E. Eso ya lo hizo Zapatero, y no lo vamos a repetir.

Pero es que en Andalucía no faltan plazas, sobran 20.000, que no están ocupadas.

"Andalucía y La Rioja no quieren aulas de 0 a 3 años vacías, por eso Juanma no aceptó esa transferencia, ese dinero podría ir mejor a una FP reforzada"

Será porque están mal distribuidas...

No. Porque resulta que en el año 2008, en España nacieron 520.000 niños y el año 2023 nacieron 323.000. Un 40% menos de niños. Tenemos dimensionada una estructura para el año 2008 y, por desgracia, los problemas demográficos importantes hacen que en España no nazcan los suficientes niños.

Entonces, el Gobierno intenta darle la vuelta. ¡Es alucinante! Quieren un carril, que hagamos escuelas para tenerlas cerradas, como hizo Zapatero. Oiga, que la crisis de Zapatero ya la hemos sufrido y la conseguimos salvar entre todos los españoles.

Entonces, ¿sólo se las ofrecen para que ustedes las rechacen y poderlo contar?

Yo sé que eso de la Champions, los brotes verdes, esas cosas... le gustan mucho al socialismo, pero generar pobreza no es la solución. La solución es generar oportunidades y ese dinero lo podríamos utilizar mejor.

Le han dicho al Gobierno que lo entreguen para otras partidas, entonces.

Por ejemplo, una Formación Profesional moderna. Ya tenemos una FP potente. Pero estamos convencidos de que la Inteligencia Artificial va a ser el futuro. Así que esos 112 millones, si le decimos a la UE que los vamos a utilizar para potenciar la FP de la Inteligencia Artificial, como ha hecho Singapur, ¿no estaría bien?

Los andaluces, ¿qué prefieren, escuelas de 0 a 3 años vacías o mejor FP para que los jóvenes estén preparados para el mundo que les viene? ¿Alguien se cree que si Juanma Moreno necesitara escuelas de 0 a 3 años no habría cogido ese dinero para construirlas?

Hombre, uno tiende a pensar bien de la gente. Pero, no sólo de Juanma Moreno, también de la vicepresidenta. Algo tendrán que hablar entre ellos...

Juanma ha demostrado creer en la Sanidad pública, incrementando su financiación en más de 4.000 millones de euros. Es que aquí yo se lo puedo discutir a la señora Montero.

El dinero de la financiación de las CCAA no viene con nombre. Tú decides dónde lo pones. Y a mí, consejero de Hacienda, Juanma me ordenó, desde el primer día, que euro que se ahorrase o que tuviésemos extra se invertiría en Sanidad, Educación y políticas sociales, sobre todo, dependencia. ¡Textualmente!

Me decía usted que nacen 200.000 niños menos que hace 16 años. Eso, probablemente, forma parte de unas políticas más abandonadas en este país, las de juventud y las de conciliación. ¿Qué propone el PP en este punto?

Tenemos que hacer un proyecto reformista que ilusione a muchos españoles. Y como bien dices, los informes así lo acreditan: hay una generación que es 'la de las crisis', porque sufrió la de Zapatero de 2008 y la del Covid. Con lo cual, sus oportunidades han estado mermadas.

Tenemos un enorme compromiso en natalidad y demografía. Es un tema complicado, pero tenemos algún ejemplo en Europa de apuestas decididas que han mejorado sus datos. Francia está en 1,9 hijos por mujer, mientras España está en 1,2. Hacen falta más recursos para las familias, políticas de conciliación de verdad para que, si quieren, puedan tener hijos y una cierta estabilidad.

Concréteme.

Si el Gobierno, aparte de anunciar 150.000 pisos, facilitara que se construyeran, ya sería un paso. Ha subido hasta el precio de alquiler por sus políticas erróneas. Informes oficiales de la Generalitat de Cataluña lo certifican. Hay menos oferta de pisos porque se construyen cada año unos 90.000 inmuebles, pero las necesidades están cuantificadas en el entorno de los 130.000.

Así que con menos que demanda, el precio sube. No estamos pidiendo que vuelva a ser el descontrol de Zapatero, en los años 2006 a 2008, que se construían 600.000 viviendas. Con equilibrio y con trabajo se puede dar respuesta al problema. Ése es un resumen rápido de las propuestas en materia de juventud, natalidad y conciliación.

Dice el Partido Popular que en este nuevo curso va a ser más propositivo. Imagínese que un día Juan Bravo es ministro de Hacienda y dígame tres medidas concretas que habría que poner en marcha ya mismo.

Lo primero, es negar eso de que no hemos sido propositivos. Feijóo llegó en abril de 2022, y en mayo ya presentamos una propuesta de medidas de ayuda a las familias de la que ya hemos hablado. Propusimos la rebaja del IVA de la luz, del gas y de los alimentos... y todo lo ha ido copiando luego el Gobierno.

Esteban González Pons hizo una propuesta de regeneración democrática, que también ha tenido efectos en la renovación y reforma del CGPJ. Propusimos el mantenimiento de las centrales nucleares como elemento de estabilidad para la industria, y ahora lo propone el Informe Draghi... Cada vez que el PP propone algo, primero es muy criticado pero luego, acaba siendo aplicado. No porque seamos más listos, sino porque escuchamos muchísimo.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, retratado en la ciudad autónoma de Ceuta. Rodrigo Mínguez null

Pues anticípeme el futuro. Si todo lo que ustedes proponen se acaba haciendo, dígame qué tiene que pasar.

Sinceramente, me siento totalmente identificado con le Informe Draghi. Nosotros pusimos seis puntos en nuestra propuesta económica: una reforma fiscal para mejorar la situación del de los españoles y de las empresas; una simplificación de trabas administrativas y burocráticas; el mejor del uso de los Next Generation; mejorar la productividad y la competitividad; apostar por el ámbito industrial; y por último, el empleo.

Por último, pero como consecuencia de todo esto anterior. Porque todo eso se hace para generar empleo y que sea de calidad. Mire, una persona que gana el salario mínimo y aporta, entre impuestos y cotizaciones sociales, unos 4.500 euros. Necesitamos que esa persona no gane el salario mínimo, sino 30.000 euros, porque con el doble de sueldo, su aportación es de más del triple. Esa persona está mucho mejor y las cuentas públicas tienen más para dar mejores servicios.

¿Y eso cómo se hace?

Mejorando la productividad y la competitividad. Hay que creer en el I+D+i. Y si me permite, sobre todo la i pequeñita, que es una i gigante, la de la innovación. Tenemos que ir ahí, a eso.

Con los Next Generation, que son unos 163.000 millones, más los 40.000 millones del marco presupuestario 21-27 de la UE, España tiene más de 200.000 millones de euros para hacer una transformación importante, que no se están aprovechando.

Es usted muy ambicioso, entusiasta y optimista. Dígame que España puede aspirar, alguna vez, a tener eso que llaman 'pleno empleo'. ¡Es que ni mis padres lo vieron!

Mire, hay un dato. Para el año 2035, habrá aproximadamente 1.000 millones de nómadas digitales en el mundo. Y aproximadamente el 8,6% de ellos querrían vivir en España. ¿Qué quiero decir? Que España es un sitio con muchísimas oportunidades y no parece lógico que ahora mismo tengamos un millón de puestos de trabajo que no se cubre y más de 3,3 millones de desempleados... incluyendo esos fijos discontinuos que no se cuentan.

No se cubren empleos en ingenierías, que tienen casi 200.000 plazas libres, en la construcción, los conductores de autobús y de mercancías, pero también falta gente con conocimientos de Inteligencia Artificial.

Bastaría con hacer 'match'...

Como dices, ¿podemos acercarnos o, al menos, dejar de ser el peor país de la Unión Europea, con casi el doble de paro de la media? Podemos. ¡Está ahí! Mire, vamos a ser 15 millones de mayores en 2047, tenemos casi 25 años para prepararnos. ¿Vamos a trabajar la Silver Economy? ¿De verdad que no? Porque claro, hay que tener un plan.

El Gobierno de Sánchez, según usted, no lo tiene.

El plan no puede ser 'me voy a China y hablo de puentes, pero en España hablo de muros'. No puede ser 'me meto con el empresariado y luego le pido que arrime el hombro para que el empleo sea mejor'. ¡Si le estás insultando!

Si tu objetivo es que la gente tenga buenos empleos, tienes que formarlos. Y sin embargo, tenemos dinero que sobra cada año, porque no se ejecuta, de políticas activas de empleo.

"Andalucía dio un vuelco en pocos años, y nos decían que era imposible después de cuatro décadas de corrupción y estancamiento socialista, así que España también puede"

Total, que sí se puede llegar al 'pleno empleo'.

Yo no sé si podemos llegar a hablar de pleno empleo o no. En España, sabemos que los datos de empleo siempre han sido el auténtico lastre. Pero yo creo recordar que en la época de Aznar, España iba bien.

Estuvimos cerca, al 7% o al 8% de paro...

Tenemos una oportunidad única. España está en una posición ideal, y en Europa tenemos que tener una posición fuerte, que no la tenemos. Tenemos que creer en nuestros jóvenes, en nuestras start-ups, en nuestras industrias. Y mirar también a África y a Hispanoamérica. ¿Queremos convertirnos en el referente? Madrid ya es un referente, muchos hispanoamericanos vienen, o por sus problemas allí, o simplemente a abrir mercados en Europa. Y todos pasan por Madrid.

Podemos captar más, y si vemos que en África está Estados Unidos, está China, está Rusia... Europa tiene que estar, pero no sólo de palabra, sino haciéndolo de verdad. Y nosotros, junto con Portugal, tenemos una posición privilegiada. ¡Aprovechémoslo!

Terminamos poniendo en un brete a ese posible ministro Juan Bravo. ¿Fomentaría la competencia fiscal entre regiones o haría lo que el Gobierno de ahora buscando, por decirlo así, un mercado único fiscal?

Hay una cosa que se llama Comisión Nacional de Mercados y Competencia, ¿no? Y pone dificultades a las fusiones de empresas si la competencia se pone en riesgo, ¿no? Pues, ¿por qué vamos a jugar a otra cosa en este campo? ¿Competir para mejorar no siempre es bueno?

No lo sé. Dígamelo usted, que yo no soy economista.

¡Siempre es bueno! Y medirse siempre es bueno. En España lo demostró el presidente Aznar, que bajando impuestos, dentro de unos parámetros, se puede recaudar más. Y si bien es cierto que el presidente Rajoy tuvo que pedir un esfuerzo impositivo a los españoles, fue porque las cuentas estaban quebradas y el país estaba quebrado. Pero posteriormente bajó los impuestos y la recaudación iba muy bien.

O sea, frente a este Gobierno, se puede hacer de otra manera. Y se puede creer en la libertad, en apostar por que haya más autónomos, que la gente emprenda, se ilusione y tenga posibilidades. ¿Podemos hacerlo? Yo creo que sí.

Pero le decía entre las CCAA. Porque se acusa a Madrid de 'dumping fiscal'...

...pues mire a Andalucía. Cuando la gente me dice que no es posible lo que digo, que tan rápido no se le da la vuelta a las cosas, yo les digo que no creo que fuera más imposible que en Andalucía, después de 37 años de socialismo, con todo lo que había pasado de corrupción y de estancamiento. ¡Y los andaluces han pegado un cambio espectacular! Se ha demostrado una capacidad que nadie conocía.

Ha pasado de ser la tercera región en número de autónomos a ser la primera los últimos tres años y medio. Y un autónomo es un currante importante, ¿verdad? Si lo ha hecho en Andalucía, ¿por qué no lo va a hacer España? Tenemos una visión de país, tenemos gente muy buena, y tenemos una generación fantástica de jóvenes que se merece que el avión se lo pongamos en sus manos. Porque si ponemos el avión en manos de estos jóvenes, el avión va a ir volado. ¡Volado!