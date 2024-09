El alcalde de Caravaca de la Cruz: 'No hay interés en el Gobierno de Pedro Sánchez por el Año Jubilar'

El alcalde caravaqueño, José Francisco García (1977), ha cubierto en bicicleta varias etapas desde Roncesvalles a Caravaca de la Cruz, para supervisar personalmente el estado en el que se encuentra uno de los caminos del Año Jubilar. Tanta es la implicación del regidor para que salga bien este evento religioso internacional que el Ayuntamiento ha logrado que el grupo del momento, Arde Bogotá, actuase ante 8.000 personas en Caravaca: una de las cinco ciudades santas del cristianismo, junto a Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela y Santo Toribio de Liébana.

Tras haber recibido la visita de 400.000 peregrinos, el alcalde, José Francisco García (licenciado en Ciencias Empresariales), concede una entrevista a EL ESPAÑOL mientras afronta con ilusión y trabajo el último cuatrimestre del Año Jubilar, para seguir posicionando en el sector turístico una localidad que cuenta con grandes atractivos, como los Caballos del Vino, unas fiestas que la Unesco declaró Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad, o empresas punteras, como Postres Reina o Calzados Picón, cuyas alpargatas lucen la reina Letizia y sus hijas -Leonor y Sofía-.

- La vida de un político se parece a la de un peregrino: tiene que ir recorriendo un camino con etapas, algunas son bonitas, pero otras son duras. ¿En cuál de ellas se encuentra usted?

- Lo normal es pasar por todas las etapas. Yo ahora me encuentro en una buena porque tenemos un apoyo importante de los ciudadanos, estamos trabajando en muchos proyectos y en el Año Jubilar, pero es verdad que hasta llegar aquí hemos pasado por travesías por el desierto, pasando por la oposición, donde hemos aprendido cosas importantes. Incluso en esas etapas hemos trabajado por hacer cosas buenas por el pueblo porque no hemos hecho una oposición destructiva. A las pruebas me remito: en cuatro años, los ciudadanos nos han vuelto a dar la posibilidad de gobernar.

- El PP de Caravaca de la Cruz obtuvo 15 concejales en las últimas elecciones municipales, frente a 1 de Vox y 5 del PSOE. ¿Cuál es la clave para frenar el ascenso del partido de Santiago Abascal en la Región de Murcia?

- Hemos mantenido a raya a Santiago Abascal y hemos reducido a su mínimo histórico a la izquierda. En este caso, al Partido Socialista porque Izquierda Unida ha desaparecido en las anteriores elecciones. Creo que la clave, sinceramente, está en la cercanía. La clave no está en las grandes cosas sino en los pequeños detalles. Hay que estar cerca de los ciudadanos, tener las puertas abiertas del Ayuntamiento a todo el mundo, visitar cualquier barrio y empatizar con los problemas de cualquiera, desde un vecino humilde a un empresario, para tratar de darles una solución.

Es imposible resolver todos los problemas de un pueblo porque eso no tiene fin, pero hemos conseguido que el Partido Popular haya arrasado en barrios donde históricamente no teníamos nada que hacer. El PP de Caravaca de la Cruz ha sacado casi el 70% de los votos y eso para una localidad de más de 20.000 habitantes nos sitúa como los segundos más votados de toda España. Posiblemente, es un resultado irrepetible, pero yo lo achaco a todo eso porque Caravaca es una población diversa, con 14 pedanías, con un entorno rural amplio y con diferentes capas sociales.

- ¿Cómo afecta la polarización política que hay a nivel nacional en la gestión municipal?

- Yo no pido el carné a nadie: nosotros gobernamos para todo el mundo. Esa polarización está reducida en Caravaca porque tenemos una mayoría amplia y gobernamos con libertad, pero siempre hay gente polarizada y si hablamos de política en general, evidentemente, todo está muy polarizado. Me parece muy desagradable lo que está pasando en la política nacional con un gobierno de un país como el nuestro que está siendo el mayor impulsor de la polarización política. Creo que lo que está haciendo este gobierno es un daño terrible a la democracia y a la convivencia de los ciudadanos.

El alcalde caravaqueño, José Francisco García, este jueves, posando junto a la Real Basílica-Santuario de la Vera Cruz a la que acuden los peregrinos del Año Jubilar. Iván Villarejo null

- La polarización también se ha extendido hasta la parrilla de televisión. Confiese, ¿usted ve La Residencia de David Broncano en TVE o El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3?

- (Risas). Le voy a decir la verdad, no veo mucho la tele, pero precisamente, esa es la franja horaria que suelo ver y voy cambiando de canal. Esta semana he estado viendo a uno y a otro, en función del invitado que tenían. Me gusta mucho Pablo Motos porque es un gran profesional y hace un gran programa. En el caso de David Broncano, es verdad que es una imposición del Gobierno y hay un empeño en que se instale este programa, pero hay cosas que Broncano hace bien, conecta con la gente y eso no se puede obviar.

Broncano tiene cosas que me agradan como profesional, pero cuando entramos en política, criticamos y nos reímos de la corrupción y qué casualidad que parece que la corrupción se quedó en el PP. Mire usted: están pasando cosas muy graves. Métase también con el Gobierno o riámonos de lo que está pasando si de alguna manera nos podemos reír. Creo que Broncano y Motos son dos buenos profesionales dentro de la polémica que hay y de que, evidentemente, Televisión Española está clarísimamente politizada.

- El PP presentará una batería de mociones durante el mes de septiembre, en todos los ayuntamientos, diputaciones provinciales y Parlamentos autonómicos del país, para obligar a las federaciones territoriales del PSOE a posicionarse sobre la financiación singular a Cataluña. ¿Considera que Pedro Sánchez será capaz de acabar la legislatura o habrá adelanto electoral?

- Yo considero que sí será capaz de acabar la legislatura porque cuando alguien no tiene escrúpulos, está claro que es capaz de todo. ¿De qué es capaz Pedro Sánchez? Creo que es complicado aventurarse a eso. Es el político más pernicioso y más nocivo que yo he conocido. Está llevando a la sociedad española a un enfrentamiento estéril que no nos beneficia en nada.

Nosotros vamos a presentar esa moción en el Pleno, para defender nuestro territorio. Caravaca de la Cruz está en una comarca periférica de la Región de Murcia y esta comunidad está totalmente perjudicada por el sistema de financiación autonómica. Tenemos que batallar con uñas y dientes para defender los intereses de los murcianos. No se puede permitir que esto que llaman pacificación, sea a base de comprar y de meter con calzador todo lo que le interese a los independentistas catalanes para seguir en la Moncloa.

A Pedro Sánchez le queda recorrido porque no tiene escrúpulos y vamos hacia un año sin tener Presupuestos Generales del Estado y ese perjuicio es cuantioso en todos los aspectos de la Administración.

- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, viajó a Roma en marzo de 2023, para presentarle el Año Jubilar de Caravaca de la Cruz al Papa Francisco. ¿Qué les dijo el pontífice?

- Yo pude acompañar al presidente en ese encuentro y fue una experiencia impresionante. Esa visita fue un hito. El Papa Francisco se interesó por el Año Jubilar de Caravaca y por todo lo que íbamos a hacer. Nos dio una serie de instrucciones sobre lo que significaba el Año Santo y cómo debíamos acoger a los peregrinos porque venían buscando una protección espiritual.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ese sábado, durante la audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano.

- ¿El Gobierno de España se está involucrando en el Año Jubilar de Caravaca de la Cruz?

- No sabemos nada del Gobierno de España. Hemos tenido visitas de presidentes de comunidades autónomas y tendremos otras, como la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. También espero que los Reyes visiten Caravaca de la Cruz en los cuatro meses que quedan de Jubileo y el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha mostrado interés porque hay un camino que parte desde Andalucía. Pero no hay interés del Gobierno de Pedro Sánchez por el Año Jubilar. Esa es la realidad.

- ¿Por qué afirma eso?

- En el año 2017, cuando estaba gobernando el PSOE en el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y nosotros estábamos en la oposición, creo que vinieron seis o siete ministros y el presidente del Gobierno. Hubo un respaldo contundente a nivel de la Administración central al Año Jubilar que en ese momento se estaba celebrando. Ahora mismo, no espero la visita del presidente, Pedro Sánchez, ni de ningún ministro.

Es verdad que en su momento, conseguimos negociar con el entonces delegado del Gobierno en Murcia, Pepe Vélez, los incentivos fiscales para la Fundación Camino de la Cruz, para que el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos presentase una enmienda a los Presupuestos del Estado, para implicar a las empresas privadas con el Año Santo. Pero más allá de eso, después no ha habido interés institucional por el Año Jubilar de Caravaca.

- Hay constancia de la presencia de peregrinos en Caravaca desde la Edad Media. ¿Se sigue pareciendo en algo este camino hacia la Capilla de la Santa Cruz al que se realizaba en el siglo XIV?

- Uno de los peregrinos más ilustres fue el rey Fernando el Católico que en una de sus campañas de la Reconquista de Granada, vino a Caravaca de la Cruz con todo su séquito y dejó una lámpara de su tienda de campaña que se mantiene en la Basílica. Hay reseñas del Papa Clemente VII sobre los numerosos peregrinos que llegaban, pero no solo de peregrinación porque nuestra Cruz de Caravaca fue un elemento de evangelización en América.

Creo que seguramente, a pesar del paso de los siglos, los peregrinos siguen buscando una protección espiritual y durante el camino hacen una búsqueda interior de uno mismo. Aunque es verdad que hay otras motivaciones, como aquellos peregrinos que cubren todas las etapas por deporte, o por turismo, para recorrer los municipios y conocer su patrimonio.

- ¿Cuál es el perfil del turista-peregrino que participa en el Año Jubilar de Caravaca de la Cruz?

- Este es el cuarto Año Jubilar que se celebra a perpetuidad y hay un cambio sustancial. Antes, los peregrinos venían en su coche particular o en autobuses para asistir a la misa del peregrino y se marchaban en ese mismo día, pero ahora se está viviendo un ambiente de peregrinaje: la gente llega a pie o en bicicleta. Durante los meses de julio y agosto, se ha producido un ambiente de peregrinación que no se había visto en otras ediciones del Jubileo.

Ya hemos recibido a 400.000 peregrinos y el aparcamiento para caravanas que hemos estrenado ha estado al 300% de su capacidad. Todavía no tenemos cuantificado el impacto de esos datos, pero tienen una repercusión positiva en la hostelería, en el comercio y en el empleo local porque es gente con poder adquisitivo que come, duerme y hace compras en Caravaca.

El regidor de Caravaca de la Cruz, junto a una estatua alusiva a los Caballos del Vino, unos festejos que la Unesco ha declarado Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad. Iván Villarejo null

- Cuando Fernando López Miras presentó el Año Jubilar al Papa subrayó que el reto era llegar a un millón de turistas. ¿Cree que conseguirán esa cifra?

- No sé si lo conseguiremos. Desde el Ayuntamiento nunca hemos querido que el objetivo del Año Jubilar sea alcanzar una cifra concreta. Lo que buscamos es que los peregrinos vengan peregrinando a pie o en bicicleta. Los focos del Año Jubilar tienen que servir para que la iniciativa privada haga inversiones a nivel de alojamientos en la Comarca del Noroeste, para convertirnos en un destino más reconocible y más estable en el tiempo.

Buscamos un turismo bien entendido porque ya sabemos lo que está pasando en otros lugares, para que el Año Jubilar sea un generador de riqueza y que ayude a desarrollar la industria turística. Aquí no hay masificación excepto en momentos puntuales del año, con los Moros y Cristianos y las fiestas de los Caballos del Vino. El trabajo que tenemos que hacer es crear un destino de calidad que no invada la vida normal de una ciudad de Caravaca donde, por cierto, se vive extraordinariamente bien.

- El presidente de Murcia y el presidente de Galicia firmaron -en julio- un protocolo de colaboración para impulsar el Año Jubilar y el Camino de Santiago. ¿Qué ha supuesto ese acuerdo?

- Estamos compartiendo experiencias y creo que tenemos una buena ocasión de trabajar en los caminos de la Cruz. Al final, hay muchos caminos en España, pero si el camino no llega a un destino claro es complicado que se convierta en un lugar de tránsito continúo de peregrinos. Esta colaboración con un destino como Galicia que nos lleva años de ventaja tanto para lo bueno como para lo malo, lógicamente, es una buena oportunidad para aprender de todos los entes que conforman ese gigante turístico de peregrinación que es el Camino de Santiago a nivel mundial.

"Los focos del Año Jubilar tienen que servir para que la iniciativa privada haga inversiones a nivel de alojamientos en el noroeste de la Región de Murcia"

- Por Caravaca de la Cruz han pasado Arde Bogotá, Loquillo, Luz Casal... ¿Con qué actividades paralelas nos sorprenderá el Año Santo en el último cuatrimestre de peregrinación?

- La próxima semana tendrá lugar la Romería de los Caballos del Vino; vamos a tener un Ciclo Flamenco y el Festival Power Pop durante el mes de octubre; una exposición de arte contemporáneo de Lidó Rico; las Cocinas del Jubileo; para el puente de diciembre celebraremos un Mercado Medieval...

- Volvamos al principio de su camino político. Tras presidir la Asociación Cultural Peña Caballista Minipua de los Caballos del Vino, desde 2011 ha formado parte de las distintas corporaciones del Ayuntamiento. ¿Le gustaría dar el salto a la política autonómica o estatal en la próxima legislatura?

- No he pertenecido a las bases del Partido Popular y mi familia tampoco. Lo mío con la política ha llegado porque estaba enrolado con la sociedad caravaqueña por mi relación con las fiestas de Caravaca de la Cruz y los Caballos del Vino. Acabé siendo el candidato del PP casi por descarte, en un momento de adversidad después de perder las elecciones de 2015 en el que renovamos el partido completamente, abriendo sus puertas a gente joven con los mismos principios y valores que tiene el PP.

Logramos llegar al Gobierno local en 2019, en coalición con Ciudadanos, y algo tuvimos que hacer bien para lograr el 70% de los votos en 2023. Yo estoy aquí por vacación municipalista y por el cariño que le tengo a mi pueblo. No me he planteado dar el salto.