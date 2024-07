El PP pide al Gobierno llamar a consultas al embajador de España en Venezuela

El PP ha solicitado al Gobierno que llame a consultas al embajador de España en Venezuela y que dé cuenta de cómo han transcurrido las elecciones del domingo en las que se ha proclamado ganador Nicolás Maduro, tras un recuento que no coincide con el de la oposición venezolana.

Así lo ha trasladado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa en la sede popular después de la reunión del comité de dirección, en la que también ha dicho que el Partido Popular Europeo va a solicitar la comparecencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para que explique en la Eurocámara, en su calidad de observador de las elecciones, "cómo ha llegado a la conclusión de que ha ganado Nicolás Maduro".

Zapatero, "máximo valedor" de Sánchez, "se ha convertido en el mayor refuerzo de Maduro", ha subrayado Gamarra, que ha tildado de "pucherazo" los comicios del domingo.

Gamarra, que ha insistido en exigir un recuento transparente "mesa por mesa" de los comicios, ha arremetido contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por "ponerse de perfil" en los últimos días en lugar de estar liderando el apoyo a los demócratas venezolanos.

También ha criticado que no haya dado respaldo a la delegación del PP invitada por la oposición venezolana y que fue expulsada por el régimen de Maduro.

"Esto avergüenza a los demócratas de todo el mundo", ha dicho Gamarra al denunciar que el Ejecutivo haya sido el único que no ha emitido una protesta formal por la expulsión de la delegación española: "no hemos sido los únicos expulsados, pero sí los únicos que no hemos contado con el apoyo del Gobierno".

Y por esto han pedido también la llamada a consultas del embajador, criticando además al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por decir que el PP viajó a Venezuela sabiendo que iban a ser expulsados.

"¿Dónde está el señor Albares, con Maduro o con los demócratas españoles? porque escucharle los mismos argumentos que estamos escuchando del régimen de Maduro es francamente grave", ha lamentado Gamarra quien considera "curioso" ver los que han sido bien recibidos en Venezuela (Juan Carlos Monedero o EH Bildu) y los que han sido expulsados: "está claro quiénes son los cómodos para una dictadura y quiénes los incómodos".

Gamarra no ha detallado quién sufragó el viaje de diputados y senadores a Venezuela y ha dicho que no cree que haya mucha diferencia en que lo haya pagado el partido o el grupo parlamentario.

A su juicio, lo importante es que ha sido "un viaje necesario" cuyo objetivo no se ha podido cumplir, pero la expulsión de la delegación "ha permitido visibilizar la falta de democracia en Venezuela y la falta de apoyo del Gobierno".