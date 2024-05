A qué partidos políticos beneficia el voto en blanco en las elecciones catalanas 2024

A pocas horas para que termine la campaña electoral en Cataluña, los partidos políticos tratan de convencer a los indecisos y abstencionistas. Este grupo de ciudadanos componen el 25% de los electores que están llamados a votar este domingo, 12 de mayo, según la última encuesta del CIS.

No todos los catalanes tienen claro su voto porque no se sienten identificados con ningún partido político o no les convencen las propuestas electorales de sus candidatos para el 12M. En este caso, si buscan que el voto tenga un impacto en el resultado final de las elecciones catalanas, la mejor opción es el voto en blanco.

Sin embargo, no solo existe la posibilidad de votar en blanco para aquellos indecisos que no saben a quién votar. También existe la opción de la abstención, que consiste en no votar y, por lo tanto, no acudir al colegio electoral o al centro de votación.

Qué es el voto en blanco y cómo se aplica

El voto en blanco es una de las opciones que pueden seleccionar los electores en las urnas. Este tipo de voto se suele aplicar cuando se duda de a qué partido votar en el caso de que no se esté convencido de las propuestas electorales de las distintas formaciones en estas elecciones en Cataluña.

Se trata de una opción a la que recurren muchos españoles en los procesos electorales. De hecho, en las últimas elecciones catalanas hubo una participación del 53,52% al cierre de las urnas y una abstención por la que optaron casi la mitad de los 5.368.881 catalanes con derecho a voto que decidieron desentenderse de la jornada electoral.

[Ni Badalona ni Mataró: este es el municipio menos independentista de toda Cataluña]

El voto en blanco consiste en depositar dentro del sobre de votación una papeleta en blanco o vacía, donde no esté marcada ninguna casilla o no se aporte la opción de seleccionar un partido político.

De este modo, las personas que no tengan claro a qué formación política quieren votar en las elecciones catalanas del 12-M, pueden recurrir a ejercer su voto en blanco.

A qué partidos políticos beneficia el voto en blanco

El voto en blanco contabiliza en el cómputo de los votos válidos, pues consiste en un sistema de reparto proporcional para distribuir votos en el proceso electoral de España.

Las candidaturas que no llegan al 5% en los comicios autonómicos se descartan aquellas que no logran un 5%.

[Cuántos catalanes votaron a Carles Puigdemont en su pueblo en las últimas elecciones en Cataluña]

Así, el voto en blanco beneficia a las formaciones políticas mayoritarias. Se trata de un voto que se suma al total de las papeletas electorales emitidas sobre el que se aplica el reparto proporcional de escaños.

Aunque, ejercer el voto en blanco puede perjudicar a las aspiraciones de los partidos más pequeños que concurren a las elecciones generales. Por ello, también está la opción de valorar cada candidatura antes de votar en el colegio electoral.

La diferencia entre el voto en blanco y la abstención

El voto en blanco y la abstención no son lo mismo. De hecho, muchos ciudadanos suelen confundir ambas opciones. Mientras que el voto en blanco tiene un efecto en el resultado final de las elecciones generales, la abstención no.

En este sentido, la abstención solo afecta a los datos de participación. Así, elegir la abstención al voto en las elecciones generales de España implica que no va a haber sobre ni papeleta, pues el votante no acude a la mesa electoral, ni envía su voto por correo.

Qué pasa si un voto es declarado nulo

Si un voto es declarado nulo significa que no se han seguido las normas establecidas para que sea considerado válido. Si se produce esta situación, el voto será anulado y no se contabilizará, ya que no afectará al resultado final de las elecciones catalanas 2024

Uno de los motivos por los que un voto puede ser considerado nulo es que se introduzca en la urna un sobre o una papeleta que sea diferente a las oficiales o que se incluyan en el sobre dos papeletas electorales de diferentes candidatos.