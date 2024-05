Quién es quién en las elecciones de Cataluña del 12M: todos los candidatos a los comicios catalanes

El domingo 12 de mayo los catalanes tienen una cita con las urnas en las elecciones al Parlamento de Cataluña. El candidato del PSC, Salvador Illa, parte como favorito para ser en el próximo presidente de la Generalitat, según el último sondeo de SocioMétrica elaborado para EL ESPAÑOL. La segunda y tercera fuerza política serían Junts y ERC, respectivamente, mientras que el PP quedaría en cuarta posición.

En total, ocho formaciones políticas tomarán asiento en el próximo Parlamento catalán y, por primera vez desde que se inició el procés, el bloque independentista no sería el predominante en la Cámara autonómica, tal y como recoge SocioMétrica. Aunque no hay que olvidar, como le dice Aragonès a Illa, que ganar no es sinónimo de gobernar: "No se le vaya a quedar cara de Feijóo".

De los cabezas de lista en estos comicios, solo la candidata de la CUP, Laia Estrada, se estrena como cabeza de lista. Salvador Illa, Pere Aragonès, Ignacio Garriga, Carlos Carrizosa, Jéssica Albiach y Alejandro Fernández ya concurrieron en 2021; y Carles Puigdemont es el único que ya lo fue en 2017.

Candidatos al Parlamento de Cataluña

Salvador Illa (PSC)

Salvador Illa, líder del PSC y candidato a las elecciones catalanas Lorena Sopêna / Europa Press

Licenciado en filosofía por la UB, inició su carrera política en 1995 en su ciudad natal, la Roca del Vallès, de la que fue alcalde durante 10 años. Salvador Illa accedió al cargo de ministro de Sanidad del Gobierno de España en 2020 y, un año más tarde, regresó a Cataluña como candidato del PSC para las elecciones de febrero de 2021.

En la actualidad, Illa es el primer secretario del PSC, presidente del grupo parlamentario y jefe de la oposición desde que, en 2021, pese a ganar las elecciones, la mayoría absoluta de los independentistas le impidió gobernar. Su compromiso es el de "trabajar por el reencuentro de los catalanes" y de "recuperar la fuerza y la unidad de Cataluña".

Pere Aragonès (ERC)

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès Glòria Sánchez / Europa Press

Nacido en Pineda de Mar, Pere Aragonès empezó la carrera de Derecho en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que concluyó en la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). Tiene un máster en historia económica en la Universitat de Barcelona, y estudios en políticas públicas y desarrollo económico en la Kennedy School of Governement, de Harvard.

Miembro de las Juventudes de Esquerra Republicana desde 1998, Pere Aragonès fue la persona que Oriol Junqueras eligió para comandar el cambio de estrategia de ERC tras la unilateralidad del 2017. El 21 de mayo de 2021, tras siete meses de presidencia interina, fue investido como presidente de la Generalitat con mayoría absoluta en primera votación con los votos de su partido (ERC) más los de Junts per Catalunya y la CUP.

Laia Estrada (CUP)

La candidata de la CUP a las elecciones catalanas, Laia Estrada David Zorrakino / Europa Press

Licenciada en Ciencias ambientales por la Universidad de Gerona y máster en Estudios Territoriales y de la Población por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el año 2008, Laia Estrada es militante de Izquierda independentista catalana, primero formando parte de Endavant y, en el 2012, de la Candidatura de Unidad Popular (CUP)

Estrada ejerció de concejal en el ayuntamiento de Tarragona del 2015 al 2021 desde donde destapó el caso de corrupción Inipro, que implicó al entonces alcalde del PSC Fèlix Ballesteros. En el 2021, formó parte de la lista de la CUP para la circunscripción de Tarragona en las elecciones al Parlamento de Cataluña y resultó electa.

Carles Puigdemont (Junts per Catalunya)

El expresidente de la Generalitat de Catalunya y candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont Glòria Sánchez / Europa Press

Carles Puigdemont ha sido periodista, alcalde de Girona y diputado del Parlament antes de ser presidente de la Generalitat en enero del 2016. Este último cargo era el que ocupaba en octubre del 2017, cuando se celebró el referéndum de independencia declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Tras aprobarse el artículo 155 de la Constitución, que disolvió el Parlament e intervino el autogobierno catalán, el expresidente huyó de España.

Desde entonces, la justicia española ha intentado repatriarlo sin éxito en varias ocasiones. En el 2019, Puigdemont fue candidato de Junts en las elecciones europeas. El acta del Parlamento Europeo le ha conferido inmunidad estos años y ha prometido que volverá a Cataluña para el primer debate de investidura, con la ley de amnistía ya aplicada, como muy tarde el 25 de junio.

Alejandro Fernández (PP)

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández David Zorrakino / Europa Press

Licenciado en Ciencias Políticas y máster en Comunicación Política por la Universidad Autónoma de Barcelona, Alejandro Fernández ingresó en Nuevas Generaciones del Partido Popular en 1994. Ha sido teniente de alcalde del Ayuntamiento de su ciudad, Tarragona, en dos ocasiones (2004-2007), en el 2015 entró en el Parlament y en el 2016 fue diputado en el Congreso.

De padres asturianos, Fernández la llegada al Parlament en 2015 fue como candidato en la circunscripción de Tarragona. En el 2016, fue nombrado portavoz del grupo Popular en sustitución de Enric Millo y, desde 2018, es el presidente del partido en Cataluña. Los comicios del 12M serán la segunda vez que el candidato del PP se presenta a la presidencia de la Generalitat.

Jéssica Albiach (Comuns-Sumar)

La candidata de los Comuns a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach COMUNS

Nacida en Valencia, Jéssica Albiach estudió periodismo y fotografía y trabajó para algunos medios y gabinetes de comunicación antes de dar el salto a la política, ya en Barcelona, durante las movilizaciones del 15-M.

Albiach se afilió a Podem en 2014 y se dio de baja de la formación morada el mismo día en que se confirmó el divorcio con Sumar. Diputada desde el año 2015, la valenciana afronta este 12M sus segundas elecciones como cabeza de lista, en esta ocasión como candidata de Comunes Sumar.

Carlos Carrizosa (Ciutadans)

El líder de Ciudadanos en Cataluña y candidato a las elecciones catalanas del 12 de mayo, Carlos Carrizosa David Zorrakino / Europa Press

Nacido en el barrio de les Corts de Barcelona, Carlos Carrizosa es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, ha ejercido como abogado durante 23 años hasta que dejó su ocupación para ser diputado.

En el 2006, entró en política siendo uno de los fundadores de Ciutadans. Fue el número dos de la formación por Barcelona en las elecciones municipales españolas de 2011 y en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2012 fue elegido como diputado en el Parlament y en 2019 se convirtió en jefe de la oposición de los Governs de Quim Torra y Pere Aragonès.

Ignacio Garriga (VOX)

El secretario general y candidato de VOX a las elecciones catalanas del 12 de mayo, Ignacio Garriga David Zorrakino / Europa Press

Licenciado en Odontología, la carrera política de Ignacio Garriga comenzó en las filas del Partido Popular en el 2005 y hasta 2008, tras la derrota de Montserrat Nebrera por el liderazgo del PPC. Garriga abandonó el partido y se presentó, por primera vez, a las elecciones al Parlament de Catalunya del 2010 como número 18 del partido Alternativa de Govern (liderado por Nebrera), sin conseguir escaño.

En el año 2014, Ignacio Garriga ingresó en Vox. Hombre de confianza del líder del partido, Santiago Abascal, fue designado secretario general del partido en sustitución de Javier Ortega Smith. En Cataluña, Garriga ha sido diputado en el Congreso por Barcelona desde 2019 y, desde 2022, es el secretario general de la organización.