Al PSOE se le tuerce el estreno de las comisiones de investigación: PP, ERC y Junts asedian a Illa

El primer día de comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado alumbró algunas revelaciones, permitió ver las estrategias de cada partido y se saldó con un resultado peor que el deseado por el PSOE.

Quedó claro que los trabajos estarán marcados por la tensión, al desarrollarse en vísperas de dos citas electorales, las catalanas y las europeas.

Como platos principales, en el Senado compareció Koldo García, asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes; y en el Congreso lo hizo el exministro de Sanidad Salvador Illa; ambos, en teoría, para aclarar las irregularidades detectadas en la compra de material sanitario en el inicio de la pandemia.

Los dos fueron acosados por la oposición en términos muy duros. En un caso, para intentar saber quién apadrinó a Koldo García para que pasara de chófer a asesor con capacidad para recomendar contrataciones, y en el otro, para tratar de determinar si el exministro de Sanidad participó en esas contrataciones.

A los socialistas, que habían citado a Illa a la comisión convencidos de que sólo podría salirles bien, se les torció la jornada.

[Illa reconoce que se vio con Koldo pero dice que le derivó a los técnicos y no se contrató con Soluciones]

En la primera comparecencia, Koldo García se negó a responder a los senadores, pero dejó gotas de tono retador, sin aclarar ninguna de las acusaciones incluidas en las preguntas.

En el caso del exministro Illa, se da la circunstancia de que su intervención se producía a sólo cuatro días del inicio de la campaña electoral de las catalanas del 12 de mayo.

Por eso, a la voluntad del PP de usar el caso investigado por la Justicia para debilitar al Gobierno de Pedro Sánchez se une la voluntad de los partidos independentistas (ERC y Junts) de debilitar a Illa, que parte como favorito para esas elecciones.

El PP demostró que va a por todas. Francina Armengol, Salvador Illa y Santos Cerdán son sus objetivos políticos a batir en las dos comisiones de investigación que arrancaron este lunes.

Por su parte, los portavoces independentistas, Gabriel Rufián y Míriam Nogueras, se emplearon a fondo para debilitar justamente lo que se supone que es la principal fortaleza de Illa: la capacidad de gestión y su seriedad, forjada como ministro de Sanidad durante la pandemia.

Y de la comparecencia salió la revelación de que Illa llegó a mantener un contacto con Koldo García, porque éste le ofrecía material sanitario. Es decir, que sí se produjo ese encuentro, aunque no se tradujo en ningún contrato de Sanidad con la empresa que patrocinaba el asesor de Ábalos y presunto receptor de comisiones por esos contratos públicos.

Illa: "No hay contradicción"

A la misma hora, quien fue su mano derecha y jefe de Gabinete, Víctor Francos, reveló que él se reunió en tres ocasiones con Koldo García tras una indicación del propio ministro. Según explicó luego Illa a este periódico no hay contradicción entre ambas versiones. "Le dirigí a Koldo a mi gabinete y luego no se compró nada. El resultado es que no se compró nada y hubo otras mil peticiones y ofrecimientos", asegura.

"Koldo me pidió verme, vino al Ministerio y le vi, y le dirigí a los técnicos a través de mi jefe de Gabinete, que según ha dicho se reunió con él. Pero no se le compró nada. Lo único que hubo es que esa empresa entró luego con otras 71 para un acuerdo marco para una UTE, pero eso es un acto debido, simplemente reunían los requisitos", remató.

[Francos, ex mano derecha de Illa, contradice su versión: "El ministro me dijo: 'te llamará Koldo'"]

Rufián preguntó a Illa en la comisión: "¿Cómo es posible que el chófer de un ministro acabe siendo uno de los principales proveedores de material sanitario en plena pandemia? Yo creo en el ascenso social, en la meritocracia... Pero, ¿cómo es posible?".

Hizo referencia a varios casos de compras fallidas de materiales y añadió: "Si te timan una vez la culpa es del timador. Si te timan dos veces la culpa es tuya. Y si te timan tres veces… es que hay tomate".

Frente a él, Illa intentó a duras penas abrirse paso entre las interrupciones del portavoz de ERC, para defender su gestión durante la pandemia y la limpieza de las contrataciones. Deslizó que se hicieron a menor precio que las de la Comunidad de Madrid y admitió que la pandemia les cogió desprevenidos.

La crítica también dura de Nogueras se refirió al hecho de que quien ahora aspira a ser presidente de la Generalitat aprobara entonces una norma para recortar competencias de las comunidades autónomas, especialmente de Cataluña. Un argumento claramente dirigido a debilitar a su rival en las urnas.

En la del Senado, el PP y UPN incidieron con dureza en cuestionar a Koldo García sobre las relaciones con Santos Cerdán, responsable de Organización del PSOE. No hubo respuesta.

La estrategia del PP es intentar abrir con Cerdán la puerta hacia la Moncloa y hacia la dirección del partido. Es decir, intentar incidir en la duda de cómo pudo pasar de chófer y escolta en Navarra a asesor de un ministro, conseguidor de contratos y hasta consejero de Renfe.

"¿Cómo y cuándo se produce su entrada en el PSOE de Navarra? Usted en un momento da un salto de Navarra a Madrid, ¿considera que Santos Cerdán fue su mentor o padrino político?", le preguntaron a Koldo García.

Y se apuntó en las dos sesiones que el PP quiere ir contra Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso, por las contrataciones de material en su etapa de presidenta de Baleares. El PSOE expresó su gran malestar por la forma en la que el PP trató de desacreditar al Tribunal de Cuentas ante su presidenta, Enrique Chicano, primera compareciente. Sobre todo porque la última renovación del Tribunal fue pactada entre PSOE y PP.