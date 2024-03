Feijóo antepone el acuerdo para la "integración total" de Cs a la ratificación de Alejandro Fernández

Pese a las presiones internas, Alberto Núñez Feijóo mantiene en pausa la ratificación, o no, de Alejandro Fernández como candidato del Partido Popular a las elecciones catalanas del próximo 12-M. El presidente nacional de la formación quiere culminar una "integración total" de Ciudadanos antes de hacer ningún anuncio.

El proceso para que la formación naranja firme su defunción y acepte una absorción en el PP, en realidad, lleva tiempo gestándose, pero se ha acelerado con el adelanto en la región catalana.

A pesar de que Ciudadanos ha ido desapareciendo paulatinamente del mapa político en España en las últimas citas electorales, para la dirección del PP tiene especial relevancia esta operación. Fuentes de Génova consultadas por EL ESPAÑOL consideran que lanza un mensaje potente: "Es la reunificación del espacio de centroderecha".

Hasta que no se resuelva este escollo, el líder del PP no deshojará la margarita con su cabeza de cartel en Cataluña. Como publicó este periódico, mantiene la duda sobre cuál sería la mejor opción. En su terna de nombres, la predilecta es Dolors Montserrat. Y aunque la aludida se resiste a dejar el Parlamento Europeo, en Génova señalan que cuando el general toca a rebato no queda otra que ir al frente.

En estos días, se ha intensificado el debate sobre esta decisión en las filas populares. La mayoría de dirigentes consideran que la mejor opción, a todas luces, es mantener lo que hay: es decir, dejar a Alejandro Fernández. Unos defienden esta postura por las cualidades del político catalán y otros por una mera cuestión procedimental: "A dos meses vista, es inviable poner a otra persona".

La figura de Alejandro Fernández genera recelos en la planta noble de la sede nacional desde tiempos inmemoriales. Cuando todavía vivían Pablo Casado y Teodoro García Egea.

Con Feijóo, la diferencia estriba fundamentalmente en cuestiones ideológicas. Uno apuesta por construir en Cataluña un PP catalanista, que abandere el "bilingüismo cordial", que apele a los "votantes moderados" que dejó huérfanos la antigua Unió; el otro se decanta por enarbolar una alternativa que tenga un único objetivo: combatir el procés. Lo que antaño hizo Inés Arrimadas.

"Alejandro ganaría"

En los últimos años, el presidente del PP catalán, pese a lo que le imputan sus detractores -que "tiene el partido hecho unos zorros"-, ha logrado granjearse apoyos en sus filas. Hasta el punto de que, a día de hoy, es el único barón que todavía no tiene resuelto el congreso regional. "Feijóo sabe que si le echa un pulso, Alejandro ganaría", aseguran fuentes populares.

Con estos mimbres, la mayoría de dirigentes del PP apuestan por dar una segunda oportunidad a Fernández. Especialmente, cuando los sondeos, como el publicado este domingo por este periódico, auguran un buen resultado. Sus adversarios dentro del partido recuerdan que, en su primer asalto, estuvo a punto de quedarse fuera del Parlament con tres escaños.

No obstante, le niegan el mérito en el ascenso que cosechó el partido en las municipales del 28-M y en las generales del 23-J, cuando el PP se situó incluso por delante de ERC y Junts en votos. Los más asépticos aseguran que ni el fracaso estrepitoso de 2021 fue responsabilidad de Fernández, ni tampoco ahora la recuperación del partido es mérito suyo al cien por cien.

Por eso, el mensaje más común entre los cuadros populares en estos días tiene que ver con la unidad. Más allá de la opinión en el partido, este fin de semana también entraron en escena las asociaciones constitucionalistas. Todas ellas, reclamaron al PP de Feijóo que no cambie a Fernández.

Pero el presidente del partido maneja sus propios tiempos. La negociación con Ciudadanos la llevan, de un lado, Cuca Gamarra y Esteban González Pons. Al otro, el máximo responsable de los naranjas: Adrián Vázquez, que hoy en día toma asiento en el Parlamento Europeo. Una vez que pongan el huevo, habrá fumata blanca en Génova. O Alejandro Fernández o Dolors Montserrat.