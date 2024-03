Feijóo: "Es muy curioso que los que enarbolan la bandera en contra de la prostitución sean clientes"

"Es curioso, es muy curioso que aquellos que enarbolan la bandera en contra de la prostitución sean clientes de los prostíbulos y, además, las facturas las abonan con dinero público". Con esta frase, Alberto Núñez Feijóo ha sintetizado su crítica al PSOE en el Día Internacional de la Mujer.

Desde un acto en Córdoba, rodeado de mujeres, el líder del Partido Popular ha censurado que "la igualdad, junto con la corrupción, ha sido el lado en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido más hipócrita". En su opinión, el actual Ejecutivo llevará "durante los meses que le quede" un marchamo: "La malversación del concepto del feminismo".

"Han malversado la idea de feminismo para enfrentar a la sociedad en una reivindicación justa que han convertido en la argamasa del muro que intentan construir (...) Han peleado por una bandera que no es suya, es de la sociedad", ha censurado. En definitiva, el presidente del PP ha lamentado la "mayor utilización de las mujeres por beneficio político y partidista".

Feijóo ha asegurado hoy que "uno de los principales fracasos del desgobierno de Pedro Sánchez" son las "políticas de igualdad". En ese sentido, ha recordado el efecto de la ley del sólo sí es sí, un capítulo que "forma parte de la historia perniciosa de la izquierda sanchista, utilizando a la mujer y haciendo un disparate legal sin precedentes".

Una vez más, el jefe de la oposición ha hecho alusión a los "más de 1.000 abusadores sexuales con rebaja de pena y más de 100 condenados". Este, ha apostillado, "es el resultado de las políticas de igualdad del Gobierno de Sánchez". Otro hito del Ejecutivo que ha traído a colación en este 8-M ha sido la aprobación de la polémica Ley Trans.

Lamento que los mayores fracasos del gobierno hayan sido en materia de Igualdad. pic.twitter.com/KTA0hSPYka — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) March 8, 2024

"Están saliendo cosas sorprendentes. Es verdad que la amnistía y la corrupción dan para casi todo. Pero hay una serie de hombres listos, entre comillas, que están usando la Ley Trans para reírse de casi todos, especialmente de las mujeres, lo hacen porque pueden, porque la ley se lo permite", ha recalcado Feijóo.

Acto seguido, ha reclamado al Gobierno "que combata ya los efectos disparatados" de la norma que "permite a un barón declararse mujer para borrar cuando les interesa a las mujeres y para discriminar a la mujer española".

A raíz de las últimas novedades del último caso de corrupción que afecta al Gobierno, Feijóo también ha denunciado que el PSOE pretende "abolir la prostitución" cuando han tenido "sórdidas tramas".

Por lo que el líder popular ha reivindicado: "No se puede dar lecciones de corrupción después de amnistiarla, no se puede dar lecciones de igualdad cuando tienes en tu biografía el sí es sí y cuando tienes en tu biografía los koldos y los tito bernis. Este partido no puede dar lecciones de igualdad ni de nada a nadie".

Más allá de las críticas al PSOE y al Gobierno, Núñez Feijóo, que este fin de semana reúne a los barones de su partido en Córdoba, ha anunciado que las comunidades gobernadas por su formación impulsarán en los próximos meses un "plan de conciliación" que irán "explicando medida a medida".