¿Qué ocurriría si Ábalos pasa al grupo mixto? Él solo podría haber tumbado el decreto anticrisis

Si el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, decide hacer caso omiso de su partido y no renunciar al acta en el Congreso, pasaría a formar parte del grupo mixto. Dada la ajustada aritmética parlamentaria que hay, esto tendría múltiples consecuencias para su partido y para otras formaciones.

Por ejemplo, él solo podría haber tumbado el decreto anticrisis del Gobierno, que el Ejecutivo sacó adelante el pasado enero gracias a un voto de diferencia, el de Coalición Canaria.

Que Ábalos actúe como verso suelto no afecta tanto al Gobierno a la hora de construir mayorías absolutas. A fin de cuentas, Pedro Sánchez necesita el sí de los siete diputados de Junts en casi cualquier escenario. Sin embargo, la historia es distinta a la hora de sumar mayorías simples.

Junts es un partido bastante imprevisible y tendente a la abstención. Si los de Carles Puigdemont se abstienen, los partidos de la derecha suman un total de 171 diputados. Lo hacen frente a los 170 diputados que sumarían el PSOE –ya sin Ábalos–, Sumar, Podemos, ERC y Bildu.

En estos casos, el PSOE necesitaría labrarse el apoyo de los partidos unipersonales, Coalición Canaria y BNG, y el apoyo del propio Ábalos. Esto da más poder a estas pequeñas formaciones y hace más frágil al Gobierno en algunos escenarios que podrían ser clave.

Volviendo al decreto anticrisis, el Gobierno salvó la medida gracias a que obtuvo 172 síes frente a 171 noes. El desempate, en esta ocasión, lo produjo la diputada de Coalición Canaria. Si esa votación se repitiese, estaría en mano del propio Ábalos. Por ejemplo, si se hubiera abstenido, se habría producido un empate de 171, por lo que el decreto habría decaído tras varias votaciones iguales. Si hubiera votado en contra, habría decaído a la primera.

Si Ábalos pasa al grupo mixto, no sólo afectaría a la hora de aprobar leyes, sino también en el funcionamiento interno de los partidos en el Congreso. Los grupos parlamentarios tienen actualmente, según la web de la Cámara Baja, un ratio de asesor por diputado. El Grupo Parlamentario Socialista tiene actualmente 121 diputados y 121 asesores.

Si Ábalos se va, los socialistas perderían un asesor. Lo ganaría previsiblemente el grupo mixto al que iría a parar.

Lo mismo pasa con el dinero. Cada grupo recibe una subvención fija de 30.346,72 euros mensuales y una variable de 1.746,16 euros por diputado. El Grupo Socialista perdería esa variable por Ábalos que, de nuevo, iría a parar al grupo mixto.

Sin embargo, tampoco serían buenas noticias para el grupo mixto. Tendrían que repartir esa subvención fija del grupo entre más personas –ahora son ocho y pasarían a ser nueve–. Pero, sobre todo, el gran problema sería el de la presencia en el Congreso.

Al irse al grupo mixto, Ábalos tendría derecho a hablar en los plenos del Congreso, por lo que restaría tiempo al grupo mixto, ya que el tiempo es fijo y se reparte entre las distintas formaciones que lo componen. También quitaría presencia en las Comisiones del Congreso, ya que se pertenece a ellas como parte de un grupo, no son nominales.

El PSOE dio este lunes por la mañana un plazo de 24 horas a Ábalos para entregar su escaño al partido. Sin embargo, todavía no se sabe qué hará. El exministro renunció a su presidencia en la Comisión de Interior, pero no lo hizo a su escaño, a pesar de que podía haberlo hecho a la vez. Esto ha sido un pulso en toda regla, a saber qué hará definitivamente. Si no deja el escaño, el PSOE le expulsará de su grupo.

