Pedro Sánchez deja de ver en Junts al "Le Pen de la política española" y le premia con Inmigración

En mayo de 2018, una semana antes de llegar a Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, Pedro Sánchez calificó de "racistas y xenófobas" las políticas de Quim Torra, entonces presidente de la Generalitat de Cataluña. Este miércoles 10 de enero, casi seis años después, Sánchez ha pactado con el partido de Torra, Junts per Catalunya, delegar las competencias sobre inmigración al Govern catalán.

"A diferencia de lo que ocurría en otros países la xenofobia y el racismo no habían recogido ese malestar como consecuencia de la gran recesión, y no se había materializado en una representación política", afirmaba Sánchez en una rueda de prensa el 18 de mayo de 2018, para añadir a continuación: "Pues bien, ya la tenemos, en la persona de Torra, que no es ni más ni menos que el Le Pen de la política española".

La hemeroteca le recuerda ahora a Sánchez estas palabras tras el pacto alcanzado ayer con el partido de Carles Puigdemont. Varios usuarios de X -antes Twitter- rescatan lo que dijo Sánchez aquel día, cuando definió al PSOE como el partido que combatiría "los postulados" de la política que representaba Torra. "Lo que defiende la socialdemocracia es la igualdad de derechos y sociedades", manifestó.

Para Sánchez hace 5 años Junts, el partido de Torra y Puigdemont, era "racismo y xenofobia", equiparables a Le Pen (y tenía razón!)



Hoy para él son parte de la mayoría de progreso que sirve para frenar a la ultraderecha trumpista de Feijóopic.twitter.com/RsZ83n15nR — Hugo Pérez Ayán 🪶 (@hp_ayan) August 23, 2023

Ahora, Junts ha salvado dos decretos clave del Gobierno: el llamado decreto ómnibus, que incluye reformas para la Justicia, y otro con medidas anticrisis.

En el paquete de medidas que Junts asegura haber pactado con el PSOE figura la delegación de competencias en materia de inmigración, que deberá ir acompañada "de los recursos necesarios" y permitirá que el Govern y el Parlament de Cataluña determinen "una política propia" en la materia, según el comunicado de Junts.

[Junts acentúa su discurso xenófobo y desmonta la tesis de la "mayoría progresista" de Sánchez]

El acuerdo también incluye la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al que los independentistas se han opuesto reiteradamente por entender que amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía.

El acuerdo recoge asimismo rebajar al 0% el IVA del aceite, que pasaría a ser considerado alimento esencial; un aumento de los recursos para la digitalización de la administración de justicia hasta los 6,2 millones de euros; que el Estado asuma la totalidad del coste del descuento en el transporte público, y que se reconozcan "los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local".

[Selección catalana de fútbol, Justicia, El Prat e inmigración: primeras facturas de Junts a Sánchez]

JxCat había mantenido hasta última hora una postura negativa a la convalidación de los decretos, aunque consideraban que el Gobierno todavía tenía margen para "rectificar" y pactar con ellos antes de la votación de esta tarde.

Sigue los temas que te interesan