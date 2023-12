Sánchez tira de refranero para pedir al PP que renueve el CGPJ: "Antes de la devoción, la obligación"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recurrido este miércoles al refranero para pedir que el Partido Popular se abra a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Antes que la devoción, viene la obligación", ha dicho el presidente durante una declaración en el Congreso de los Diputados, al que ha acudido con motivo del 45 aniversario de la Constitución.

"Frente a los que están todos los días dando lecciones de constitucionalismo o dándose golpes de pecho sobre lo constitucionalistas que son... la mejor manera de defender la Constitución es cumpliendo todos los días del año todos y cada uno de sus artículos", ha dicho Sánchez a su llegada al patio de la Cámara Baja.

Sánchez ha dicho que el inicio de esta legislatura demuestra que "las excusas se han acabado" y que es el momento "de cumplir con los hechos ese compromiso que tenemos con la Constitución". "Hay que pasar de las proclamas a los hechos y cumplir con la renovación del Consejo General del Poder Judicial", ha dicho.

[El PSOE llama "trampa" a la oferta de Feijóo para el CGPJ: "Podemos hablar pero después de renovar"]

"Tiendo la mano al jefe del partido de la oposición porque creo que, si hacemos esa renovación, estaremos haciendo política de Estado, alta política, y estaremos sirviendo a los ciudadanos", ha añadido.

El CGPJ lleva cinco años sin renovarse y con el mandato prorrogado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se abrió este lunes a renovar el órgano de gobierno de los jueces, pero siempre y cuando se haga a la vez una reforma del sistema de elección de los magistrados.

El PSOE no rechazó per se la reforma de la ley, pero aseguró que hacer ambas cosas a la vez es una "trampa" del PP y que lo que había que hacer era renovar primero el CGPJ con la norma de hoy y que, después, ya se podría hablar de la reforma, pero sin vincular necesariamente una cosa a la otra.

Respecto al debate de la Ley de Amnistía, aunque Sánchez no se ha referido directamente a ella, ha dicho que la Constitución "no es sólo un marco legal". Además, ha dicho que "no pertenece a ningún partido". "Su grandeza reside en que todos y todas cabemos, independientemente de la ideología", ha asegurado.

Sánchez ha calificado los 45 años de la Constitución como los mejores años de la historia de España y ha dicho que uno de sus principios es la "igualdad real y efectiva entre todos los ciudadanos, sea cual sea su condición social".

Por ello, Sánchez ha dicho que lo que va a hacer estos cuatro años de legislatura que quedan es "construir igualdad" a través de medidas como la subida del SMI, la actualización del Pacto de Toledo, reforzar el estado del bienestar y "aprobando nuevos derechos y libertades", como la Ley de Paridad aprobada este martes por el Consejo de Ministros.

