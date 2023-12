Teresa Rodríguez opina: Podemos "toma de la propia medicina" y Sumar es "el pasaje del terror"

"Tomar de la propia medicina". Así resume la líder de Adelante Andalucía, otrora de Podemos en el sur, la situación que afrontan los de Ione Belarra tras decidir salir del Grupo Parlamentario de Sumar y pasarse al Grupo Mixto.

Un movimiento que no le alegra, precisa, aunque sí le "alivia", por lo que implica para Adelante, que siendo "chiquitos y pertinaces" mantienen sus "lealtades intactas" y lejos de la contienda de la izquierda.

Tal es la primera valoración de Rodríguez al enfrentamiento desatado entre los morados y la coalición que dirige Yolanda Díaz, que también ha criticado. Porque Teresa Rodríguez ha tenido para todos.

[Podemos avisa a Sánchez de que su decisión de irse al Grupo Mixto "deja en minoría al Gobierno"]

"Sumar: parecía una fiesta de cumpleaños y resultó ser el pasaje del terror", ha remarcado en una serie de mensaje en la red social X, antes Twitter. Allí se ha explayado sobre la ruptura en el Grupo Parlamentario de Sumar.

"Podemos sufriendo el mismo maltrato que nos infringían a cualquiera con principios más allá del seguidismo. Incluyendo los fichajes estrella, las zancadillas, las humillaciones y el ninguneo público y privado", ha comenzado escribiendo Rodríguez.

También se ha referido a la dirección de los morados: "hablando de lo mucho que se puede hacer con independencia del PSOE y presionando el Gobierno hacia la izquierda desde el Congreso, pero en un momento en el que suena a la fábula de la zorra y las uvas", a su juicio.

Había más mensajes para la cúpula de Belarra. "Quienes nos acusaron falsa y machaconamente de 'entristas' y de 'tránsfugas' y nos pusieron en lo redondo de la calle con el apoyo necesario de la extrema derecha, desvelando claramente, ellos sí, su operación de 'entrismo' y 'transfuguismo' en Sumar.

[El TC da la razón a Teresa Rodríguez en su guerra contra Podemos e IU tras su expulsión]

Tampoco ha olvidado a IU e ICV, a los que se refiere de forma muy gráfica: "El que come callaíto come dos veces", ha remarcado Rodríguez, que considera que estos partidos están "felices con sus ministerios del aire, sus finanzas saneadas, sus 14 pagas y, algunos de ellos, más cerca de jubilarse con el precinto puesto".

¿Y para Sumar? La confluencia de Díaz se ha convertido "en el rabo del 'Perro', con sede central dentro de la cartera de la vicepresidenta y dispuesto a pasar con el coche por encima del cuerpo muerto de Podemos para agradar a Sánchez".

"No me alegro, me alivia", zanja a modo de conclusión. ¿Por qué? "Chiquitos y pertinaces. Lejos de la Corte en nuestro 'extrarradio' andaluz y obrero. Con nuestras lealtades intactas. Lejos de toda esa cosa desagradable que es la izquierda española... Quién sabe si todavía no servimos para las revoluciones que nos faltan".

Sigue los temas que te interesan