Vox no asistirá al acto institucional del Día de la Constitución: "No vamos a participar en teatrillos"

Vox no asistirá a los actos conmemorativos del aniversario de la Constitución de este miércoles 6 de diciembre al considerarlos como unos "teatrillos". Lo ha anunciado el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, alegando que "no hay nada que celebrar al lado de los responsables de tirar por los aires la Constitución". Vox también se ha distanciado del PP al acusarlo de no querer "trabajar de la mano" a nivel nacional.

"En esta semana celebramos el aniversario de la Constitución y Vox no va a estar donde se afrenta" a la Carta Magna, ha anunciado el dirigente del partido liderado por Santiago Abascal. Garriga ha explicado que no van a estar "al lado de aquellos que están atacando y utilizando a diario la Constitución para avanzar en su proyecto totalitario desde hace meses. No vamos a participar en teatrillos".

Para Vox, la celebración del Día de la Constitución "es una muestra más del cinismo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez". "Por un lado, sale muy digno y sonriente para celebrar y conmemorar la Constitución, y por otro lado se dedica a romperla en mil pedazos", ha criticado el secretario general de Vox.

[Sánchez equipara su negociación con Junts en Suiza con una reunión con ETA del Gobierno de Aznar]

Aunque no asisitarán a los actos del miércoles, Garriga ha asegurado que Vox "estará con los españoles, reivindicando los fundamentos de nuestra nación: la unidad de la nación, la igualdad de los españoles y la separación de poderes, eso que tanto le molesta a Sánchez".

Vox sí estará presente en los actos que se lleven a cabo en regiones donde gobiernan junto al PP. "Por supuesto, estaremos liderando los actos en los gobiernos regionales donde estamos, como no podía ser de otra manera", ha declarado Garriga.

Críticas al PP

En la rueda de prensa semanal de este lunes, Garriga también ha cargado contra el PP. "No quieren trabajar de la mano. El señor Feijóo y Génova han decidido ir por un lado, y nosotros vamos a seguir con los líderes regionales", ha dicho el secretario general de Abascal, que ha querido escenificar una ruptura con el PP.

Vox se distancia así de la cúpula nacional de Feijóo, pero mantiene intactas sus relaciones con los populares en los gobiernos territoriales de coalición. En el ámbito regional, los líderes regionales del PP sí han mostrado lealtad y coordinación con Vox, ha dado aseverado Garriga.

Los de Santiago Abascal también han criticado que el PP "convoque manifestaciones para los domingos" contra la Ley de Amnistía "y los lunes pacten comisiones" y "se abracen" con el PSOE y Sumar.

Sigue los temas que te interesan