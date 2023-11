Pedro J. en Telecinco: "En Suiza va a haber una apertura paralela de la legislatura; es anómalo"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha participado en la tertulia del programa de Telecinco La Mirada Crítica para analizar las últimas novedades de la actualidad política marcada por la apertura de las Cortes Generales de la XV Legislatura presidida por el Rey y la reunión de este sábado entre el PSOE y Junts en Suiza.

Pedro J. Ramírez ha lamentado que "hoy sólo vamos a vivir uno de los dos actos formales de inauguración de la legislatura", en referencia a la reunión entre los socialistas y el partido de Carles Puigdemont fuera de España.

Ese encuentro, que también será una forma de inaugurar la legislatura, es una "anomalía" para el director de EL ESPAÑOL. "Se va a celebrar de espaldas al conjunto de los españoles en un lugar que desconocemos y con una figura que representará el mismo papel solemne que el jefe del Estado, al que llaman el verificador internacional, cuya identidad también desconocemos", ha criticado Pedro J. Ramírez.

Pedro J. Ramírez en la Mírada Crítica

"No es una legislatura más, no por la correlación de fuerzas parlamentarias, sino por las profundas anomalías" que se van a producir. "Que cuestiones que atañen a la estabilidad nacional se vayan a debatir en un órgano paralelo al Congreso de los Diputados, en un entorno de secretismo y ocultación, es una anomalía", ha afirmado Pedro J. Ramírez.

Pedro Sánchez tiene toda la "legitimidad", pero el director de EL ESPAÑOL advierte de que la "anomalía puede acabar con esa legitimidad". "Son dos realidades paralelas incompatibles en sí mismas. Como dijo Lincoln, 'una casa dividida en su interior no puede prevalecer mucho tiempo'. Y tenemos un problema como sociedad extraordinario", ha explicado Pedro J. Ramírez.

Socios del Gobierno, ausentes

Sobre la ausencia de los socios de Sánchez —a excepción del PNV— al acto de inauguración de la XV Legislatura de este miércoles presidido por el Rey, Pedro J. Ramírez ha lamentado que Sánchez no incluyera en sus pactos una "claúsula de cortesía institucional".

"¿Por qué no ha exigido que los partidos asociados a su proyecto se comprometan no a cambiar sus ideas, sino a comportarse con la cortesía institucional propia de una democracia como la nuestra?", se ha preguntado el director de este periódico. "Hay que hacerle un serio reproche a Sánchez" por no exigirle estos gestos a sus socios, ha aseverado Pedro J. Ramírez.

"Es decir, ¿por qué Sánchez no ha incluido en sus pactos el que quienes quieran ser sus socios tendrán que acudir a las consultas del Rey, que tendrán que asistir a los actos solemnes como el de hoy o la jura de Leonor? ¿Tan débil es la posición del presidente Sánchez o es que no tiene ningún interés en fortalecer las instituciones?, ha preguntado Pedro J. Ramírez.

