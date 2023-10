Feijóo pide elecciones en enero para frenar la amnistía: "Al PSOE ya no le queda amor propio"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñéz Feijóo, ha solicitado que "los españoles voten el próximo 14 de enero" para frenar los acuerdos de Pedro Sánchez con el independentismo que previsiblemente desembocarán en una amnistía al procés.

"Al PSOE ya no le queda amor propio", ha reprochado Feijóo este domingo desde Toledo, en un acto del Partido Popular denominado Por la igualdad de todos los españoles. "Si tuviera un poco de amor propio, [el PSOE] no permitiría el bochorno de tener que desdecirse de todo lo que han venido diciendo todos estos años", ha afeado el dirigente gallego sobre los cambios de postura de Sánchez y de otros dirigentes socialistas en relación a la amnistía.

"Si tuviera amor propio, [el PSOE] no rendiría honores a quien ha de responder ante la Justicia", ha subrayado Núñez Feijóo sobre las negociaciones entre el Gobierno y Carles Puigdemont para que Sánchez pueda contar con los imprescindibles síes de JxCAT a su investidura.

"Nadie es más que nadie por más decisivos que sean sus votos en el Congreso de los Diputados", ha reivindicado Feijóo.

"Si tuviera amor propio, [el Partido Socialista] no permitiría que insulten a aquellos socialistas que han construido el PSOE", ha indicado el líder popular, en alusión a históricos socialistas, como Alfonso Guerra o Felipe González, que han criticado los pactos de Sánchez con el independentismo.

Núñez Feijóo también ha criticado que Pedro Sánchez "dé la espalda a la decencia y la mano a Bildu", en referencia a la reunión del presidente del Gobierno en funciones con la portavoz de los abertzales en el Congreso, Mertxe Aizpurua. "Algún día, el PSOE mirará hacia atrás y verá que le avergüenza todo esto", ha señalado Feijóo, presentándose como defensor de "45 años de Democracia que nos estamos dispuestos que nadie nos arrebate".

Por todo ello, Feijóo ha instado a "poder votar". "Amnistía: ¿estamos de acuerdo: sí o no? Independencia: ¿sí o no? Igualdad: ¿sí o no?", ha resumido el líder del PP, tras recordar que el PP ganó las últimas elecciones generales, pese al fracaso de la posterior investidura de Feijóo y que es más probable que sea Sánchez quien revalide como inquilino de la Moncloa.

"Ya sólo les queda ganar la votación en el Congreso después de haber perdido la palabra, los principios y los valores", ha criticado el dirigente gallego. "Podrán lograr la victoria en una sesión de investidura, pero saben que los españoles no estamos dispuestos a perder la dignidad", ha indicado.

Ahora bien, Núñez Feijóo ha avanzado que el Partido Popular hará valer su mayoría en el Senado, que, tal y como ha informado EL ESPAÑOL, podría contribuir a que la Ley de Amnistía retrase su tramitación. "Una mayoría que vamos a ejercer, les guste o no", ha adelantado, tras avanzar que el PP tratará de que todos los senadores, incluido cada uno de los del PSOE, "se posicionen" sobre esta medida de gracia a los condenados, investigados y procesados por los actos delictivos vinculados al procés.

Núñez Feijóo, durante el mitin del PP en Toledo, este domingo. V. Martin

"No vamos a pedir perdón a nadie por ser una Democracia con deberes y con derechos", ha señalado sobre la previsible amnistía. "La historia le juzgará; las urnas le juzgarán", ha pronosticado sobre Pedro Sánchez.

Desde la Plaza del Ayuntamiento de Toledo, Alberto Núñez Feijóo ha afeado que "el independentismo no quiere a su tierra y a su gente, sino que sólo quiero su ideología". Y ha criticado que Pedro Sánchez "sólo se quiere a sí mismo". "Él, él, él y nada más", ha arremetido.

"No hay mayor honor que servir a los españoles desde la Presidencia y él la ostentará desde la deshonra", ha afeado a Pedro Sánchez, tras criticar que "nadie sabe cuándo va a ser la sesión de investidura del candidato que ha perdido las elecciones".

Frente a la "anomalía democrática" con la que Feijóo califica las negociaciones del Gobierno con el independentismo —"somos el bochorno de Europa", lamenta—, el Partido Popular se presenta como "la mayoría tranquila, la mayoría que cree en España". Pasada la una de la tarde de este domingo, como broche al acto en Toledo, el presidente del PP y otros dirigentes del partido han escuchado el himno nacional.

