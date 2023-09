El expresidente andaluz Rodríguez de la Borbolla, contra la amnistía: 'Es ciscarse en la Constitución'

Continúa el rosario de antiguos gerifaltes del PSOE que se manifiestan abiertamente en contra de la amnistía que reclama Carles Puigdemont para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez y que ya negocia con PSOE y Sumar. El último en sumarse, este jueves, ha sido el socialista José Rodríguez de la Borbolla, expresidente de la Junta de Andalucía entre 1984 y 1990.

En una tribuna publicada en el Diario de Sevilla y que lleva por título Andaluces: ¡Para España!, el socialista respalda la opinión expresada por otros colegas de partido, como Felipe González, Alfonso Guerra, Ramón Jáuregui o Virgilio Zapatero, entre otros. Esta es: que borrar los delitos que cometieron los responsables del referéndum ilegal del 1-O es poco menos que mandar a un patíbulo la Transición y la Constitución del 78.

Según lo describe Rodríguez de la Borbolla: "La exigida amnistía supondría, como bien ha dicho Felipe González, considerar represores a la Constitución, a los Tribunales y a sucesivos gobiernos de España. O lo que es lo mismo: supondría ciscarse en la Constitución, en las leyes, en la democracia representativa y en uno de los poderes básicos del Estado: el Poder Judicial".

En el arranque del artículo, el expresidente andaluz considera que "España está en peligro, en gravísimo peligro". Y no por los últimos acontecimientos de actualidad: la DANA, el cambio climático o "las indecencias de Rubiales".

Los males que acechan a nuestro país, considera Rodríguez de la Borbolla, tienen que ver con "las frivolidades de distintos grupos políticos que, habiendo obtenido unos resultados decepcionantes en las últimas elecciones generales, están construyendo una coalición de perdedores para iniciar un proceso de deconstrucción del Estado Constitucional Español".

"Condena de la Constitución"

Y prosigue: "Con tal de permanecer en el Gobierno de la Nación, o de acceder a dicho Gobierno, el PSOE de Pedro Sánchez, la Sumar de Yolanda Díaz, el PSC de Salvador Illa y Miquel Iceta (el PSC es un partido independiente del PSOE), la Bildu de Otegi, y los ERC y Junts, de Junqueras y Puigdemont, con el estrambote del PNV de Ortuzar y Urkullu, están avanzando en la preparación de acuerdos dirigidos a lograr cada uno sus respectivos fines, con sus diversas promesas a los electores españoles".

A juicio del socialista andaluz, una vez conocidas las exigencias del expresident Catalán fugado de la justicia, la conclusión sobre los actores políticos anteriormente citados es la siguiente: "Parece que a ninguno de ellos les importe España, y, menos aún, la España Constitucional. Lo más evidente que tienen todos en común es que están dispuestos a jugar a lo que sea para aposentarse en los centros de decisión, aunque ello produzca la deconstrucción de España".

En pleno debate sobre la constitucionalidad o no de la ley de amnistía para absolver de sus pecados a todos los responsables del procés, Rodríguez de la Borbolla recuerda: "No está recogida en la Constitución porque los constituyentes, conscientemente, votaron en contra de que se recogiera. (...) Y lo que no está recogido en la Constitución no está permitido. (...) Aplicar la amnistía supondría, pues, una condena moral y política de la propia Constitución".

