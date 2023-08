Patxi López critica que al PP "le importa poco lo que firma" para estar en el poder

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha criticado este domingo que al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, "les importa poco lo que firman y el precio que pagan con tal de estar en el poder y tener el poder".



En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, López ha defendido que "lo único que ha hecho Feijóo ha sido extender los pactos del PP con Vox allí donde puede", como ha ocurrido esta misma semana en Aragón.



En ese sentido, ha criticado que este acuerdo no persigue aplicar "políticas conservadoras razonables" sino "las políticas más extremas de la extrema derecha", como derogar la ley de memoria democrática o "imponer el pin parental", según informa Efe.

A Feijóo y al PP no les importa lo que firman ni el precio que pagan con tal de estar en el poder, pero el precio lo pagamos todos con recortes de nuestros derechos y libertades.



El PSOE tiene la obligación política, ética y democrática de poner en marcha un gobierno que haga…





"Esto se suma a lo que estamos viendo en otras partes: negación de la violencia machista o retrocesos en la lucha contra el cambio climático", que tienen "escandalizados" a sus socios europeos y que suponen una "involución" a la que "dijeron que no los españoles el 23 de julio", ha añadido.



Feijóo -que hoy está "en la fiesta del albariño", ha puntualizado López- no desvela "cual es la realidad de la política que está aplicando" porque "les importa poco lo que firman" y "el precio lo pagamos todos los demás porque son nuestros derechos y nuestras libertades las que se recortan".



Ante esta situación, el portavoz socialista ha considerado "una obligación política, pero también ética y democrática" que el PSOE ponga en marcha un gobierno "que haga crecer la economía para generar empleo de calidad, con derechos, y también para repartir los beneficios de ese crecimiento económico de manera justa".



"Un gobierno que nos haga seguir avanzando en derechos y libertades, que busque la convivencia y no el enfrentamiento y la confrontación", ha concluido.

