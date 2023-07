Estos son los 11 folios con los "datos falsos" que dio Sánchez en el debate con Feijóo, según el PP

Una vez que Alberto Núñez Feijóo fue proclamado vencedor del debate con Pedro Sánchez el pasado lunes, la izquierda inició una campaña para dejar en evidencia al líder popular. Le acusaban de disparar a su adversario con mentiras. O, como dijo una ministra del Gobierno, de usar la técnica llamada "galope Gish".

En los últimos días, el PSOE ha nutrido sus redes sociales con multitud de vídeos en los que tratan de desacreditar la actuación de Feijóo. Los populares, mientras tanto, han trabajado en un documento extenso, con 11 folios, en el que recopilan los "datos falsos" que, según ellos, vertió Sánchez en el envite televisivo.

Se trata de un fact-checking que recoge sentencias que pronunció el presidente del Gobierno y que están agrupadas en bloques: Economía, Empleo y Seguridad Social, Institucional, Justicia, Sanidad, Políticas Sociales, Energía, Vivienda, Peajes, Turismo. En total, hay 38 frases, de las que algunas son datos y otras opiniones.

Tal y como ha desvelado Feijóo esta mañana en una entrevista en esRadio, es un informe que han elaborado conjuntamente los equipos de Génova y el Congreso de los Diputados. "Son once folios, de todos los datos falsos que dio durante el debate, con gráficas, con fuentes: porque yo no trabajo con datos que no tengan una fuente", ha recalcado.

Sobre el cara a cara, el candidato popular ha presumido que él se puede equivocar "en una cifra o un porcentaje", pero no en cuestiones tan simples como si un dato "es positivo o negativo". En cuanto a las "falsedades" de Sánchez, ha advertido que ya vivió algo similar en el Senado.

"He tenido oportunidad de debatir con él y las cosas que podía decir desde la Tribuna, cuando tenía el turno de réplica, negaba datos que eran objetivos. Me di cuenta de que era capaz en sede parlamentaria de negar datos que dan el INE, Eurostat; me di cuenta de que entre los datos y la mentira siempre hay que elegir, el presidente elige la mentira", ha apostillado.

