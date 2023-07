Feijóo buscará ganar el cara a cara "en las formas" y Sánchez sacará la gestión de Feijóo en Galicia

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han empezado a diseñar sus estrategias y a prepararse para el crucial cara a cara del lunes. El presidente da tanta importancia a ese debate que ha limpiado de actos su agenda para el fin de semana, pese a que acaba de comenzar ahora la campaña. De hecho, tenía un mitin en Plasencia (Cáceres) y lo ha suprimido.

Enfrente, el líder del PP mantiene su agenda de campaña con actos en distintos puntos de España. El sábado estará en Zamora y el domingo acude a un gran mitin en la plaza de toros de Pontevedra.

Para los populares, la clave del cara a cara del lunes no está tanto en confrontar ideas como poner el énfasis en que hay dos políticos que se diferencian en el fondo y, sobre todo, "en la forma", según fuentes de la dirección del partido.

[Feijóo pide unir el voto en el PP para un gobierno sin "intermediarios" que "ponga fin al sanchismo"]

En Génova consideran que esta campaña electoral va más de "emociones" que de propuestas, por lo que será clave la puesta en escena y el tono del debate. En ese sentido, anticipan que se verá a un Feijóo que intentará ser "elegante" y protagonizar un diálogo "sosegado". En el pasado, recuerdan estas fuentes, Sánchez llamó "indecente" a Mariano Rajoy. Esta vez, los populares piden "que no se usen los insultos".

En el gabinete del líder popular consideran que el presidente del Gobierno mostrará una cara más amable, como está haciendo en los medios de comunicación estos días. Aun así, en la cúpula del PP dan por seguro que, si se producen episodios de tensión, el protagonista de ellos será Sánchez.

El aspirante del PP, por su parte, intentará "no caer en provocaciones" y "mostrarse tal y como es", apostilla una persona de su máxima confianza.

En cuanto al contenido, Feijóo se centrará en su idea-fuerza de "derogar el sanchismo", tratando de desgranar todos los argumentos por los que, a su juicio, el presidente "no merece otros cuatro años más" al frente de la Moncloa. La intención es situar el marco en las cesiones a los partidos independentistas y el viraje a la izquierda de Sánchez.

De momento, el presidente de los populares sólo tiene en su mano un primer borrador con los principales bloques temáticos que se abordarán durante el debate: economía y empleo, políticas sociales o integridad territorial, entre otros.

En el PP presumen de que, a diferencia de Sánchez, Feijóo está más centrado en la campaña electoral, repleta de actos, que en la preparación del debate. "Sánchez dice que ha cancelado su agenda para preparar el debate, pero no es cierto; la cancela porque no tiene a dónde ir sin que le silben, ni barones que no hayan perdido las elecciones", señalan.

El combate de los datos

En el PSOE son más cautos a la hora de avanzar qué tipo de cara a cara planteará Sánchez. EL ESPAÑOL ha podido conocer que el equipo del presidente busca datos de gestión de Feijóo en Galicia, como ya se ha hecho en algunos debates en el Senado.

Recuerdan las fuentes que cuando el líder del PP ha hablado de deuda pública "sus datos eran malos". Los colaboradores de Sanchez están pidiendo datos y papeles a ministerios, casi como se hace con ocasión de un Debate del estado de la Nación.

Uno de los puntos fuertes que quiere explotar Sánchez es el de la economía. Según fuentes de Moncloa, tratará de desmontar en el debate frases de Feijóo sobre la mala marcha del paro, la inflación o las pensiones. En este punto, intentará obligar a su rival a que se pronuncie sobre la subida de las pensiones según el IPC, o sobre el salario mínimo, atacando inconcreciones del programa del PP y buscando asuntos impopulares.

Por ejemplo, en el apartado en materia de energía, forzará a Feijóo a hablar de la excepción ibérica.

Y, por supuesto, habrá mucho Vox, con recopilación de anuncios, frases o acuerdos relacionados con derechos de igualdad o LGTBI. La idea es fijar el marco de "Feijóo presidente y Abascal vicepresidente".

Sigue los temas que te interesan