Elecciones generales 23-J, últimas noticias en directo | Los residentes en el extranjero pueden descargar desde este lunes las papeletas para votar

El líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias, ha considerado que al PDeCAT "le irá mal" en las elecciones generales del 23 de julio y que debería plantearse su estrategia de futuro, y ha añadido que Junts debe ser generoso para incorporar a gente.

En una entrevista en el diario 'Ara' recogida por Europa Press este domingo, ha tachado de disparate que Junts y PDeCAT compitan el 23J, y ha añadido: "Hemos de ir todos en la misma dirección porque nos quieren aniquilar. ¿Nos defendemos mejor si vamos juntos o separados?".

Preguntado por si votará lo mismo que los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Jordi Pujol en las generales, ha respondido que los tres votarán a Junts per Catalunya: "Y además, pido que todos los que me hayan votado a mi no voten ni socialistas ni PP, porque van a por nosotros".