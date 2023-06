Milagros Tolón: "No me refería a Page y Lambán cuando dije lo de “tonto útil de la derecha”

Fue la protagonista involuntaria del último y convulso Comité Federal del PSOE, el máximo órgano entre congresos, que preside. Las palabras de Milagros Tolón (Toledo, 1968) pidiendo que nadie se preste a ser “el tonto útil de la derecha” se entendieron como un ataque directo a Emiliano García-Page, quien inicialmente no la había incluido en las listas al Congreso. Ella, sin embargo, en una entrevista en exclusiva a EL ESPAÑOL - El Digital Castilla-La Mancha, niega con rotundidad tales acusaciones, e insiste en que fue, simplemente, un aviso general, apelando a la unidad y advirtiendo “que ningún socialista le haga el juego al PP y Vox a las puertas de las elecciones generales”.

Ha encarnado por unas horas la imagen del enfrentamiento entre los barones críticos y Ferraz, cuyo criterio se ha impuesto mayoritariamente en la elaboración de listas. Dice que es leal a Pedro Sánchez “como lo he sido a todos los secretarios Generales de mi partido”. Afirma que no es candidata a diputada por imposición sino “en cumplimiento de los estatutos del partido”. Minimiza el “plantón” de los barones: “Las ausencias no fueron relevantes”, y recomienda a Feijóo que “no venda la piel del oso antes de cazarlo”. Eso sí, insiste en que, a pesar de todo, su relación con Page es normal: “Sigo hablándome con Emiliano, no he dejado de hablar con nadie nunca”. La vicepresidenta hasta ahora de la Federación Española de Municipios y Provincias señala que Carmen Calvo, José Luis Ábalos o Adriana Lastra son “activos muy importantes para el PSOE” y está dispuesta a compatibilizar su acta de diputada -si es elegida- con su cargo de concejal en la oposición del ayuntamiento de Toledo. No tiene pelos en la lengua.

Pregunta.- ¡Menudo Comité Federal enrarecido el que presidió usted ayer! ¿Cómo valora el boicot de algunos barones críticos como Page o Lambán?

Respuesta.- No creo que las ausencias de algunos barones fueran relevantes porque hay veces que no se puede asistir al Comité Federal. Yo misma no estuve en el último. Lo más importante es que estábamos todas las Federaciones, y los acuerdos tanto de las listas como sobre el programa se tomaron por unanimidad. Creo que el Comité Federal se desarrolló con mucha normalidad, ilusión y ganas. Se analizó lo que había ocurrido el 28 de mayo en los diferentes territorios y miramos al futuro.

Cuando usted dijo que “nadie debería ser el tonto útil de la derecha” y pidió unidad, ¿se refería a Page y a Lambán? Porque todos lo interpretaron así…

En absoluto. Yo no me refería ni a Page ni a Lambán cuando advertí que nadie debe prestarse a ser el tonto útil de la derecha. Me refería a todos en general, porque en algún momento podemos hacerle el juego a la derecha y la ultraderecha por no estar unidos. Mi intención no era para nada señalar a Emiliano, al contrario, todos nos tenemos que aplicar el cuento. Respeto mucho el debate interno, y es algo que tenemos que tener todos presentes para intentar sumar mayorías de cara a las elecciones generales. Lo importante es explicar la gestión que se ha hecho en la peor legislatura de la historia de la democracia. Hemos tenido que hacer frente a la pandemia, la crisis climatológica y ahora la guerra y la crisis energética. Y nuestra gestión tiene que saberla y valorarla los ciudadanos.

"Las ausencias de los barones al Comité Federal no fueron relevantes. A veces no se puede asistir"

Oiga, ¿usted se habla con Emiliano García-Page o esta herida ha sido insalvable?, ¿le ha parecido desleal que no la incluyera en las listas inicialmente?

Sigo hablándome con Emiliano. Nunca he dejado de hablarme con nadie, ni con él tampoco. De hecho, hemos coincidido en el Corpus y nuestra relación es de normalidad. En cuanto a su lealtad hacia mí, él dijo cuando ganó las elecciones que iba a ser generoso, y yo lo que he dicho es que hay que ser práctico y saber dónde tienen que estar las personas que le pueden aportar más electoralmente. Hay que ser prácticos y querer lo mejor para el futuro de nuestro país en las próximas elecciones generales.

Milagros Tolón en una imagen de archivo de El Español-El Digital. Javier Longobardo

¿La ausencia de crítica sobre los malos resultados del 28-M no supondrá darse un tiro en el pie de cara a las generales?

En absoluto. Expresamos nuestra opinión prácticamente todas las Federaciones, y sí hubo autocrítica sobre lo ocurrido el 28 de mayo. Los resultados no han sido buenos para el partido en muchos territorios, pero lo que yo vi fueron ganas de remontar y tenemos la mirada puesta en las elecciones generales.

"Da igual ser número 1 o 2 en la lista, lo importante es que en ese proyecto vamos a estar todos"

¿Ser sanchista, como es usted, no es ir contracorriente en este momento?, ¿sigue siendo leal al secretario General?

Yo he sido leal a mi secretario General del partido siempre, sea quien sea. Fui leal a Rubalcaba, Zapatero, Felipe González, y ahora también lo soy a Pedro Sánchez. Soy una persona leal, y eso no significa ser sumisa. Soy una socialdemócrata sin apellidos y no me gusta que pongan etiquetas. Muestro mi lealtad tanto al secretario General como al presidente del Gobierno. He sido alcaldesa con Rajoy y con Pedro Sánchez, y mi lealtad al presidente del Gobierno ha sido siempre la misma, fuera del partido que fuera.

¿Usted se considera candidata a diputada “por imposición” de Sánchez?, porque todo este enredo comenzó cuando Page no la incluyó en las listas y Ferraz la situó de número 1 por Toledo, por encima de Sergio Gutiérrez, el Secretario de Organización…

No soy candidata a diputada por imposición, sino en cumplimiento de los estatutos del partido. Yo soy secretaria General de Toledo, que es la agrupación más grande de la provincia, y mi Ejecutiva local apostó por unanimidad por mí. Las propuestas se pasan a la Comisión Provincial, pero quien decide es el Comité Federal, la Comisión de Listas.

Sea como fuere, al final Page consiguió que no le impusieran su nombre como cabeza de lista y mantuvo de número 1 a Sergio Gutiérrez…

Lo importante es el proyecto y en ese proyecto vamos a estar todos. Sergio Gutiérrez es el Secretario de Organización de Castilla-La Mancha, y la cuestión no es ser número 1 o número 2. Eso da igual. Mi agrupación y la ejecutiva local me propusieron y el Comité de Listas de Ferraz situó mi nombre como número 2. Lo importante es nuestro proyecto.

De todos modos, admita que, tras el “plantón” a Sánchez de los barones, el PSOE el pasado viernes estuvo a punto de implosionar…

La no asistencia de algunos barones a un Comité Federal no significa que haya un plantón y el partido en absoluto puede implosionar por una cosa así. Como le digo, no es la primera vez que varios secretarios generales no asisten. La elaboración de las listas es complicada en todos los partidos. Hay criterios diferentes que siempre hay que respetar, y llegar a un acuerdo para el interés común de nuestro proyecto de país en los próximos cuatro años. Eso es lo que importa.

Pues en Aragón los candidatos dimitieron en bloque como protesta…

Sinceramente, no tengo las claves de lo ocurrido en Aragón.

"Que haya debate interno enriquece al PSOE. Nosotros no somos una secta"

Pedro Sánchez dijo en el Comité Federal que “las cosas que hay que hablar se dicen aquí”, como una advertencia de que las discrepancias se lavan en casa y no se airean en los medios ¿Es un aviso claro para Emiliano García-Page y los otros críticos?

Que haya debate interno enriquece al partido y el lugar para buscar puntos de encuentro es el Comité Federal, el máximo órgano entre congresos. Lo más importante de este Comité fue el mensaje de unidad con el que salimos todos. Siempre hay polémica con la elaboración de las listas con los diferentes territorios, de hecho, el más crítico, que era el secretario General de Castilla y León, al final de su mensaje apostó por la unidad y señaló que vamos a por todas el 23 de julio. El sábado hubo más de 20 peticiones de palabras y la tónica general es que necesitamos unidad para que este país siga avanzado. Que haya debate interno y externo es lo normal. El PSOE siempre ha sido un partido donde hay debate fuera y dentro. Nosotros no somos una secta.

Milagros Tolón en una imagen de archivo de El Español-El Digital. Javier Longobardo

En las listas para las generales hay 14 ministros en puestos de salida, altos cargos y alcaldes próximos a Sánchez ¿El secretario General se está blindando por lo que pueda pasar el 23 de julio?

Aquí no hay blindajes que valgan. Es muy importante y muy relevante que en las listas al Congreso y al Senado estén incluidas caras visibles que han ganado las elecciones con mucha diferencia y que no podrán gobernar por los acuerdos entre el PP y Vox. Los alcaldes, presidentes de diputación y de Comunidades Autónomas que van en las listas han ganado las elecciones, aunque no podemos gobernar. Esos son activos que tiene el partido, que han dado la cara y han sacado buenos resultados.

"Las incorporaciones de Carmen Clavo, José Luis Ábalos y Adriana Lastra son muy relevantes para el PSOE"

¿Qué le parece que se hayan recuperado personas cercanas a usted como Carmen Calvo, José Luis Ábalos o Adriana Lastra, que en su día fueron apartadas por el mismo Pedro Sánchez, que ahora les ha recuperado?

Los tres son activos muy importantes para el PSOE a los que tengo mucho cariño. Me siento muy unida a Carmen Calvo, una de las grandes luchadoras por el feminismo que se enfrentó a leyes como la del Sí es sí, que tanto daño nos han hecho. Las tres incorporaciones son muy relevantes.

Una curiosidad, ¿usted va a compatibilizar su cargo de diputada si sale elegida con el de líder de la oposición en el ayuntamiento de Toledo o no?

Si soy elegida diputada voy a compatibilizarlo con mi cargo de concejal en el ayuntamiento de Toledo. El 28 de mayo los ciudadanos de Toledo me dieron su confianza, obtuve más de 3.000 votos de diferencia con el partido que gobernará gracias a un pacto de perdedores, voy a seguir defendiendo los intereses de los toledanos desde la oposición, y estaré vigilante para que esta ciudad no retroceda ni un ápice. Los toledanos me dieron su confianza y mi equipo y yo no les vamos a decepcionar.

Pero ¿será o no la portavoz de la oposición?

No sé si seré o no la portavoz de la oposición porque aún tenemos que ver cuál será la estructura del grupo. Pero trabajaré intensamente para evitar que Toledo retroceda.

¿Está haciendo ya el traspaso de papeles con el que será el próximo alcalde, Carlos Velázquez?, ¿será un traspaso ordenado o habrá conflicto?

Sí. Ya he hablado con Carlos Velázquez, y el traspaso de papeles será ordenado y elegante. Él también fue alcalde de Seseña, perdió y tuvo que hacer un traspaso de papeles en su día por lo que sabe cómo se hacen las cosas.

Milagros Tolón en una imagen de archivo de El Español-El Digital. Javier Longobardo

¿Qué consejo le daría para su mandato?

Le diría dos cosas. Una, que tenga siempre en cuenta a todos, que sea el alcalde de todos los toledanos, le hayan votado o no. Y dos, que mi grupo y yo estaremos siempre dispuestos para ayudar, para que la ciudad de Toledo siga el camino de prosperidad y crecimiento que ha emprendido durante estos últimos 8 años.

"A Feijóo y al PP le convendría no vender la piel del oso antes de cazarlo"

Volviendo al tema nacional, todas las encuestas dan como ganador de las elecciones a Feijóo y los resultados se van a leer en clave de sucesión de Pedro Sánchez ¿Ese debate ya se ha abierto?

A Feijóo y al PP les convendría no vender la piel del oso antes de cazarlo. Afortunadamente los españoles saben muy bien lo que tienen que votar en cada momento. Deben comparar lo que se ha hecho en estos últimos años de crisis, dónde se han protegido a las familias y a los más vulnerables, con lo que se hizo en los años que gobernó el PP con sus políticas de recortes, cierres y despidos. En cuanto a las encuestas, son una fotografía aproximada. A mí me daban mayoría absoluta, y me he quedado en las puertas.

Dígame, ¿qué le ha parecido el acuerdo in extremis de Sumar con Podemos que ha dejado fuera a Irene Montero?

A mí no me gusta entrar en los acuerdos internos de los partidos, ni de Sumar con Podemos, ni del PP con Vox. Creo que para la izquierda es más importante que vayan juntos que separados, pero ese es un asunto que incumbe a Yolanda Díaz y no va con nosotros.

Por último, es consciente del daño electoral que les ha hecho tener de compañeros de viaje a Podemos, Bildu y lo que se llamó el gobierno Frankenstein…

Los compañeros de viaje te hacen pagar muchos peajes, da igual en la izquierda que en la derecha, y eso no es bueno. Es muy complicado gobernar con otro partido, y si no que se lo digan al PP de Castilla y León, y los peajes que le está pagando a Vox. No obstante, yo sé que hemos cometido errores, por supuesto, y todos en mi partido somos conscientes de lo que nos ha hecho daño. Ahora lo importante es lo que queremos hacer para los próximos cuatro años y para hacerlo necesitamos el apoyo mayoritario de los españoles. Nosotros preferimos gobernar sin peajes, eso es evidente.

Sigue los temas que te interesan