Bildu insiste en abrazar al PSOE: "Entre Feijóo o Sánchez, apostaremos por un Gobierno de Sánchez"

Bildu continúa con su discurso de apoyo a Pedro Sánchez. El portavoz del partido en el Parlamento vasco, Unai Urruzuno, ha asegurado este jueves en Radio Euskadi que a su formación le conviene que el PSOE siga en la Moncloa tras las elecciones generales del 23 de julio.

Urruzuno, al ser preguntado en Radio Euskadi por si a Bildu "le conviene que Sánchez siga en la Moncloa", respondió: "Evidentemente". "Si el menú del día es Feijóo o Sánchez, no tenemos ninguna duda. Nosotros apostaremos por un Gobierno de Sánchez", añadió.

El portavoz de Bildu también atacó al PNV: "Parece ser que algunos partidos políticos no lo tengan claro [si apoyar a Sánchez], porque serán los que van a meter en la gobernabilidad del país al partido de Feijóo". Urruzuno sentenció afirmando que "EH Bildu sí que lo tiene claro".

El apoyo de EH Bildu a los socialistas no es nuevo, y fue Arnaldo Otegi el que lo reivindicó la semana pasada. El líder independentista radical afirmó que sólo excluía a PP y Vox de las negociaciones para los pactos.

"Creen que la gente es boba, llevamos cuatro años juntos en el Ayuntamiento de Iruña. Hemos sostenido una acción de gobierno en Navarra juntos, ¿por qué hacemos estas cosas? Luego nos extrañamos de que haya gente que no vote", dijo Otegi mientras mostraba su malestar por el acercamiento de los socialistas al PNV en Navarra.

[Otegi, al PSOE tras negarse a pactar con Bildu: "Creen que la gente es boba, llevamos 4 años juntos"]

El enfado de los independentistas con el PSOE es también debido a la negativa de María Chivite de negociar con EH Bildu el Gobierno foral de Navarra. La líder del PSN ha rechazado ahora cualquier acuerdo, incluso para lograr la abstención del partido de Otegi.

Los pactos con el PSOE

Desde los comicios municipales y autonómicos del 28-M y la convocatoria de las elecciones generales, el PSOE ha intentado alejarse de EH Bildu, ya con el 23-J en el horizonte.

Sin embargo, la respuesta de los radicales ha sido tratar de abrazarse a los socialistas. Por eso reclaman su lugar en los pactos a los que ha llegado con el PSOE en los últimos cuatro años, tanto en Madrid como en Navarra.

[María Chivite se reunirá con Bildu pero el PSOE avisa: "No negociaremos el gobierno ni la abstención"]

La formación independentista cree que la actitud del PSOE responde únicamente a una estrategia electoral, ya que los pactos con EH Bildu le penalizan en el resto de España.

Otegi también destacó la semana pasada que "en términos sociales" realizaron en su día "una reforma fiscal con el PSOE en Guipúzcoa". Cuanto más intenta alejarse Sánchez, más se le acerca Otegi.

Sobre la actitud de Chivite, el coordinador de Bildu también fue tajante: "Tú no le puedes decir a la gente 'yo llevo cuatro años aprobando los Presupuestos con EH Bildu, llevo haciendo acuerdos con EH Bildu, pero ahora no me gusta nada EH Bildu', porque no es creíble".

Sigue los temas que te interesan