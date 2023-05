Miriam González lanza una plataforma para impulsar la "ambición" de una 'España Mejor'

No es un partido político. Tampoco un laboratorio de ideas. Ni mucho menos es un lobby. Es, más bien, una "lanzadera de propuestas", una plataforma con la que recoger ideas de la sociedad e intentar impulsar, de manera ambiciosa y de abajo hacia arriba, políticas públicas que hagan de esta una España Mejor.

Miriam González Durántez, abogada de comercio europeo e internacional y fundadora del movimiento Inspiring Girls, ha lanzado este jueves en Madrid su plataforma España Mejor que busca servir de una especie de correa de transmisión de ideas que sirvan para "mejorar las políticas públicas mediante ideas simples, innovadoras y pragmáticas".

"España Mejor es un canal de participación, una manera de contribuir a aumentar la ambición del país", ha asegurado González en la presentación, que ha tenido lugar en el Espacio Bertelsmann. Ahí ha llamado a "dejar de lado la polarización y el ruido político" y hacerlo de una manera "pragmática, sin carga ideológica".

[Miriam González, fundadora de 'Inspiring Girls': "Me he encontrado con hombres que me querían poner en su sitio"]

Hasta el acto se ha trasladado el marido de González, el británico Nick Clegg, exviceprimer ministro de Reino Unido durante el mandato de David Cameron y exlíder del Partido Liberal Demócrata. Actualmente, ejerce de presidente de asuntos globales en Meta, la antigua Facebook, y está considerado la mano derecha de Mark Zuckerberg.

La plataforma nace con la puesta en marcha de su primer proyecto: Imagina. Busca recopilar todas esas ideas que hacen un país mejor, pero con el foco puesto en un sector concreto de la población, los jóvenes. Esos jóvenes azotados por el desempleo, la precariedad laboral, la inseguridad en los proyectos en el futuro, la dificultad para emanciparse y un largo etcétera que sonará conocido a cualquiera entre los 18 y los 35 años.

Beatriz Becerra, exdiputada del Parlamento Europeo, entre los emprendedores Álvaro Justribó y Adrián Ballester. Sara Fernández

Para presentar este primer proyecto, González ha estado acompañada por la exdiputada europea Beatriz Becerra y de Álvaro Justribó y Adrián Ballester, creadores de Mazinn, la primera consultora española especializada en la llamada generación Z.

"Todos los que tenemos al lado jóvenes vemos las enormes dificultades que tienen los ciudadanos españoles en esos aspectos", ha dicho Becerra. "Estamos hablando de una suma de generaciones que lleva tres recesiones a sus espaldas y que tiene muchas dificultades para ver un futuro y que es tratada con un paternalismo que no va acompañado de ningún resultado", ha añadido.

La abogada Miriam González, este jueves durante el lanzamiento de España Mejor. Sara Fernández

Mazinn ha llevado a cabo un estudio y el 80% de los jóvenes ha dicho que sí, que si tuvieran un canal para participar en las políticas públicas lo harían. Así que el modus operandi de España Mejor a partir de este momento es hacer una macroencuesta para preguntar a los jóvenes qué quieren tener en las políticas públicas y, a partir de ahí, trabajar en propuestas concretas. Todo, aseguran los impulsores, de manera transversal y sin ideologías.

Todos estos proyectos, según ha asegurado González, se desarrollarán a través de cinco áreas principales: cómo crecer y aumentar la productividad, cómo conseguir educación de calidad y competitiva, cómo usar los recursos naturales sin agotarlos, cómo utilizar los beneficios de la tecnología para la gobernanza y cómo modernizar nuestro sistema público.

¿Y por qué se ha metido en esta odisea? "Porque estoy harta de quejarme, de tener que aceptar que un país como el nuestro tiene la capacidad de trabajo y el talento para estar entre los grandes y que no lo está. Se trabaja bien y mucho, pero no aumentamos la renta per cápita y los problemas que deberían ser coyunturales no lo son", responde González.

Miriam González durante la presentación de su proyecto este jueves. Sara Fernández

Sigue los temas que te interesan