Aragonès desafía al PSOE con el referéndum: habrá actos públicos en vísperas del 28-M y de las generales

Pere Aragonès parece dispuesto a incordiar al PSOE en la carrera hacia las municipales y autonómicas del 28-M. Si Pedro Sánchez lleva meses dando por aplacado al independentismo, el presidente catalán le ha desafiado ahora con una nueva hoja de ruta que tiene como fin último celebrar en 2024 un referéndum de autodeterminación pactado con el Gobierno.

La intención del dirigente de ERC es presentar, en un acto público y en las vísperas de los comicios de mayo, una propuesta preliminar con los términos de la consulta que elaborará durante los próximos días un Consejo Académico designado por la Generalitat.

Sobre esta base, Aragonès quiere iniciar después un proceso de negociación que cuente con todos los partidos políticos del Parlament -salvo Vox-, asociaciones de la sociedad civil y, por último, la propia ciudadanía catalana, con más de mil encuestas aleatorias a ciudadanos.

Finalmente, en el tercer trimestre del año y antes de las elecciones generales de diciembre, el presidente catalán presentará al Estado un "acuerdo de claridad" para celebrar un eventual referéndum de independencia, siguiendo el modelo canadiense con Quebec.

Este martes, en una declaración ante los medios de comunicación, Aragonès aseguró que "el conflicto con el Estado lleva demasiado tiempo bloqueado" por cuestiones a las que ha tenido que hacer frente en los últimos años, como la pandemia del coronavirus o la reciente sequía.

Pero también recordó que en todo este tiempo no ha cejado en su principal aspiración política, que es celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Por ello, apostilló: "Sólo seremos capaces de avanzar si identificamos propuestas nuevas. De ahí la propuesta catalana de acuerdo de claridad que empezamos a desplegar".

Descartan el referéndum

Aragonès confía tener de su lado en todo este proceso a las otras dos formaciones secesionistas: Junts y la Cup, aunque Puigdemont ya rechazó este mismo martes la propuesta. "No tiene consenso", dijo el político fugado. En ese sentido, la relación entre ERC y Junts es prácticamente inexistente tras la ruptura de la coalición el pasado mes de septiembre.

Tampoco contará con el apoyo del PSC. A así lo remarcan fuentes de la formación que lidera Salvador Illa a EL ESPAÑOL: "No estamos ni estaremos a favor de propuestas que dividan a los catalanes como esta, con un apoyo muy minoritario y que sale de un Govern muy débil en cuanto a apoyo parlamentario".

Los socialistas prefieren no adelantar acontecimientos pero, llegado el momento, se muestran escépticos con respecto a su participación en una mesa de partidos para negociar los términos de la consulta. "La mesa no está convocada ni hemos recibido intención alguna, pero no estamos por propuestas divisivas", añaden las citadas fuentes.

Más contundentes se muestran en Ciudadanos. Desde la dirección del grupo en el Parlament catalán recuerdan a este periódico que "en España no hay lugar ni para referéndum ni para leyes de claridad. La Constitución lo deja muy claro, en su artículo dos, la indivisible unidad de la Nación española".

"Por supuesto, Ciutadans no asistirá a reuniones que alimenten la falsedad de que es posible acudir a procedimientos ilegales para modificar o derogar la Carta Magna. Y pediremos al PSC que no valide con su presencia esta estrategia profundamente antidemocrática que socava la estabilidad política, la seguridad jurídica y la confianza de la ciudadanía en la fortaleza de nuestras instituciones", subrayan en la formación naranja.

El Partido Popular, mientras tanto, tampoco participará en ninguna mesa con la Generalitat. En la formación hay quienes no dudan en asegurar que lo anunciado por Aragonès este martes, en realidad, "forma parte de los acuerdos de la Mesa de Diálogo con Sánchez". Además, critican la falta de credibilidad del PSOE cuando rechaza el referéndum: "Eso mismo decían con los indultos, la sedición o la malversación".

