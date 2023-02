La secretaria de Igualdad del PSOE recibió denuncias del acoso a una militante por un dirigente de Melilla

Al menos tres altos cargos del PSOE fueron alertados del acoso a una trabajadora de TV Melilla cometido, supuestamente, por un dirigente socialista de la ciudad autónoma, sin que el partido tomase medida alguna que se conozca.

Así lo denuncia la víctima, que conserva decenas de mensajes enviados a Andrea Fernández, diputada en el Congreso y secretaria de Igualdad del PSOE; Elena Fernández Treviño, consejera de Igualdad de Melilla, y Gloria Rojas, secretaria general del PSOE melillense.

El supuesto acosador es Yeray Díaz, gerente de TV Melilla —empresa pública que depende del Gobierno autonómico—, también responsable de Economía, Transporte y Turismo en la Ejecutiva del PSOE local y uno de los favoritos para encabezar la lista de los comicios del próximo 28-M. En 2019, ya fue candidato al Parlamento Europeo.

Unidas Podemos ya ha exigido al Consejo de Administración de Radio Televisión Melilla el "cese inmediato" de Yeray Díaz, a quien otros trabajadores del canal han denunciado también por acoso laboral.

La víctima, Dunia, periodista de 27 años, asegura que sufrió acoso por parte de Díaz, que incluyó "vejaciones de tipo sexual". Tal y como ya ha publicado EL ESPAÑOL, un segundo empleado del canal dice haber sido objeto de acoso laboral.

El 18 de enero de 2022, la joven escribió un mensaje directo a través de Instagram a Andrea Fernández. Ambas se seguían en la red social. "Soy víctima de acoso; en concreto, según mis abogados, de acoso laboral y vejación por razón de género, además de tenerme en mi trabajo de manera ilegal", trasladó Dunia a la diputada.

"En el momento en el que visitaste Melilla estaba pasando uno de los peores momentos de mi vida", añadió, en alusión a la participación de Fernández en el XIV Congreso Regional del PSOE de Melilla, celebrado en diciembre de 2021.

Dunia también confiesa a la secretaria de Igualdad del PSOE que Gloria Rojas, secretaria general del partido en Melilla, "sabía del acoso" que sufría. "Los altos cargos de la organización en la ciudad decidieron mirar hacia otro lado", lamenta ahora la joven.

"Cuanto más me quejaba, las repercusiones en el trabajo y las humillaciones eran mucho peores, porque él decidía castigarme por acudir a los despachos de los compañeros en busca de ayuda", denunciaba en aquel chat.

Andrea Fernández (a la derecha de la imagen), junto a Yeray Díaz, en el Comité del PSOE de Melilla. PSOE

"Aquel día, cuando estabas en el escenario, este señor fue reelegido en la Ejecutiva regional. (...) Mientras tú dabas tu discurso y hablabas de igualdad, feminismo y nuestros derechos, él estaba ahí, en esa primera fila, sonriendo y aplaudiendo", recuerda.

"Terminé en los baños del hotel vomitando y ahogada por un ataque de ansiedad. Desde aquel día no quiero volver a pisar Televisión Melilla, porque tengo pánico a ese lugar", relata en sus mensajes, antes de quejarse de la soledad que siente dentro del partido.

"Necesitaba contártelo y que supieras lo que ocurre", concluye. Tal y como refleja el chat de Instagram, la diputada leyó estos mensajes o, al menos, abrió dicho chat. Junto a ellos, aparece una marca que indica "Visto".

Perjudicar al partido

No fue Andrea Fernández el único alto cargo del partido al que Dunia denunció el supuesto acoso. Un informe pericial informático, de más de 300 folios y que la joven adjuntará a la denuncia que no tardará en interponer, certifica que la joven se dirigió a Gloria Rojas.

"Antes de colgar nada, tendrías que haber hablado conmigo", le reprochó la secretaria general el 13 de diciembre de 2021. Horas antes, la noche del 12, Dunia había escrito un tuit insinuando que era víctima de acoso, sin mencionar ningún nombre concreto, y criticando "el abuso de poder" y la "violencia psicológica".

"Muchas veces te conté lo que pasaba", contesta Dunia. "Yo no sabía si seguía o no", replica Rojas. "Gloria, todos saben que no ha parado", insiste la presunta víctima. "Yo no. Y te lo digo en serio. Estoy en mil cosas y no me habían dicho nada. Pero lo normal es que me hables antes de colgar ese mensaje. (...) Es la primera noticia que tengo (...). No cuelgues cosas que perjudiquen al partido, por favor", contestó Rojas.

Informe informático que analiza las conversaciones entre Dunia y Gloria Rojas. EL ESPAÑOL

"No he puesto nada que perjudique al partido. No he nombrado al partido", se defendió la joven. "Todo el mundo sabe que es por Yeray [gerente de la TV de Melilla]", reprochó la dirigente del PSOE. "No voy a consentir acoso en mi partido (...). No estás sola", reiteró.

Este jueves, el sindicato CCOO ofreció una rueda de prensa en la ciudad autónoma. El delegado de personal informó que durante la gerencia de Yeray Díaz se han producido 10 bajas psicológicas entre las 41 personas que componen la plantilla de TV Melilla, lo que supone un 25% del total.

Una de estas bajas es la de Dunia, que cuenta con un informe psicológico que certifica que padece "un considerable nivel de malestar emocional que es percibido como una crisis con altos niveles de ansiedad, inseguridad, autocrítica, culpabilidad y preocupación".

La psicóloga que firma el documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, le diagnosticó un trastorno de estrés postraumático y un trastorno mixto ansioso-depresivo. Por ello, Dunia estuvo de baja más de un año.

El gerente de TV Melilla y candidato del PSOE Yeray Díaz. PSOE

"Existen características de personalidad congruentes con la afectación emocional que presenta. Existe afectación negativa, clínicamente significativa, en la vida familiar, social, personal y laboral, [de Dunia] derivada directamente de su situación laboral pasada y actual", concluye el informe, que relata que la paciente "ha actuado y respondido de manera sincera durante todo el proceso de evaluación".

No consta que el PSOE pusiese en marcha el protocolo de acoso después de que Dunia denunciase internamente estos hechos. También los relató, a través de un buzón en la web del partido, al Comité de Garantías. Tampoco lo activó la televisión pública de Melilla.

Unos días antes, en noviembre de 2021, Dunia escribió varios mensajes de WhatsApp a Elena Fernández Treviño, consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad. En ellos, relata su situación, además de quejarse de que trabaja como "falso autónomo" en la televisión pública. "No te preocupes, que todo se va a arreglar", le responde la política.

La joven, de 27 años, musulmana y militante del PSOE, ha intentado reiteradamente darse de baja del partido desde lo ocurrido. Aun así, su petición no se ha tramitado y sigue recibiendo el e-mail que le recuerda el pago de su cuota.

Dunia asegura que ha tenido problemas incluso para denunciar el caso en los juzgados: "Varios abogados se han negado a coger mi caso". Finalmente, interpondrá próximamente una denuncia contra el gerente de la televisión de Melilla.

"Lejos de tener aspiraciones políticas —como sospechaban algunas personas cuando conté mi acoso— he terminado aborreciendo la política", asegura a EL ESPAÑOL. "Sentí cómo todo el mundo se quitó del medio. Sentí que yo era el problema", lamenta.

