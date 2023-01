El PSOE tendrá Convención Municipal pero no Autonómica: los barones evitan la foto con Sánchez

El PSOE ha puesto en marcha la maquinaria electoral de cara al 28-M y, de momento, la mayor sorpresa es que no se va a celebrar la Convención Autonómica que habría juntado a los barones con Pedro Sánchez. Según trasladan fuentes socialistas, son los propios territorios los que han pedido no celebrarla, evitando así la foto con el presidente del Gobierno.

Se trata de algo que Ferraz quería hacer de cara al 28-M, pero que ha quedado descartado para evitar tensiones. En cambio, cada candidato autonómico celebrará convenciones dentro de su territorio. Esto es más llamativo aún si se tiene en cuenta que sí que se va a celebrar una Convención Municipal con el presidente, en abril.

La Convención Autonómica es un acto que el PSOE lleva celebrando desde las elecciones de 2011 y que, básicamente, sirve para mostrar unidad en el partido y aportar una foto de familia. El único año en el que no se hizo fue en 2019, por la cercanía entre las municipales y autonómicas con las generales, y este 2023 tampoco la habrá, aunque por petición expresa de los territorios.

"Somos partidarios de que la campaña se regionalice", comentan a este diario desde el entorno de uno de los presidentes autonómicos de mayor peso del PSOE. "No puedo hablar por otros territorios, pero históricamente aquí el resultado en autonómicas es, siempre, sensiblemente mejor que en generales", añaden.

"Nuestro mayor activo es nuestro presidente [autonómico] y su gestión. Nosotros tenemos un plus regionalista que nos da votos. La gente nos ve como el partido de esta tierra. Pero de siempre, no sólo ahora", subrayan.

Esta estrategia coincide en el tiempo con el descontento de muchos barones, cada vez más numerosos, frente a las medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo, como la reforma del delito de malversación y la derogación del de sedición. Hasta cinco líderes regionales se han desmarcado de las líneas del Ejecutivo para que no les perjudique en sus autonomías.

En Ferraz no molestan demasiado estos desplantes porque entienden que se hace con ánimo electoral y no de desgastar al presidente. Por eso no reprenden a los barones que se pronuncian a la contra en público y aceptan que no haya una Convención Autonómica.

"Máxima presencia de Sánchez"

El PSOE ha dado a conocer este lunes su Comité Electoral para el próximo 28-M. Entre diversos nombres, destaca el de Santos Cerdán, secretario de Organización del partido, como coordinador general de la campaña y el de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como coordinadora del Comité de Estrategia.

Respecto al desplante de no celebrar una Convención Autonómica , desde el Gobierno aseguran que "van a apoyar" a los territorios con la presencia del presidente y de los ministros necesarios ahí donde se les requiera.

"El presidente va a estar muy presente", aseguran fuentes de Moncloa. "Va a tener máxima presencia y todo lo que se nos pida. Tanto a la ejecutiva del partido como a la parte socialista del gobierno", añaden, va a volcarse con la campaña. Tampoco descartan que Sánchez vaya a actos con algunos barones, incluso los críticos, aunque aún no quieren asegurar nada.

Los detalles finales de la campaña están por cerrarse a la espera de que Pedro Sánchez termine de cuadrar su agenda internacional. De momento, este sábado se celebrará un acto en Sevilla, la ciudad más grande donde el PSOE ostenta una alcaldía. El sábado siguiente habrá otro, junto a Óscar Puente en Valladolid. Además, habrá un Comité Federal en marzo y la Convención Municipal de abril.

