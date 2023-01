La mayoría aplaude la ayuda a Ucrania pero hasta un 78% condena el cambio de posición en el Sáhara

A pesar de que la política internacional está siendo una prioridad para Pedro Sánchez durante esta legislatura, sus decisiones en la materia cuajan de manera distinta entre los ciudadanos.

Mientras que la mayoría de los españoles considera que España hace bien en ayudar a Ucrania en su guerra, el 78% cree que el Ejecutivo erró al cambiar su postura respecto al Sáhara Occidental. Así se desprende de la parte del sondeo realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL que aborda la política exterior.

En este terreno, el apoyo al Gobierno de Volodímir Zelenski en su respuesta a la invasión rusa es lo que más consenso genera entre la ciudadanía. Aunque hay algunos matices, especialmente sobre el tipo de apoyo: el 41,2% la considera acertada y el 34,3% cree que debería ser aún mayor.

Muy pocos consideran que la asistencia –compuesta por envíos de armamento y ayuda humanitaria– sea excesiva. Sólo en Unidas Podemos hay un porcentaje alto, el 36,5%, que se ubica en esta posición. A fin de cuentas, la morada es una formación que en algunas ocasiones se ha acercado a los postulados de Vladímir Putin.

Entre los simpatizantes del resto de partidos políticos el apoyo es mayoritario, y son los del bloque de la derecha los que tienen una tendencia a pensar que habría que aumentarla. Los más convencidos son los votantes del PP (el 58% apuesta por incrementarla), en línea con las posturas marcadas por este partido en el Congreso de los Diputados desde que estalló el conflicto.

No cuenta, ni de lejos, con el mismo respaldo la decisión que Sánchez tomó el pasado mes de marzo avalando el plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Se trata de una medida que cambia la postura mantenida por España desde hace 40 años.

Al descontento que muestran el 78% de los españoles, hay que añadir que el rechazo no baja del 70% en ninguno de los partidos, excepto en el PSOE. Los que lideran el no son los de Vox (95,9%), seguidos de PP (92,6%) y de Ciudadanos (77,5%).

Sólo los votantes del PSOE excusan al presidente, y ni siquiera de forma mayoritaria. El 45,4% de los votantes socialistas se decantan por el sí al ser preguntados si el Gobierno hizo lo correcto y el 38,9% dice que no. Este partido es, además, el que más simpatizantes tiene que optan por el "no sabe, no contesta".

El socio del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, también considera que fue una decisión errónea. Ya se vio por la reacción de sus dirigentes cuando se conoció la noticia. Los morados no pueden influir en la política internacional, eso sólo el PSOE, y el 73,3% de sus votantes censura ahora la decisión.

Esa tendencia de todos a una se rompe directamente cuando se pregunta a los ciudadanos si están de acuerdo con el acercamiento que está llevando a cabo el Ejecutivo hacia los nuevos gobiernos de Latinoamérica. El 55% considera que no es una estrategia acertada, frente al 38,1% que sí, y ahí se nota la polarización ideológica de la política nacional, ya que los partidos de derechas son los que más rechazo muestran.

Los nuevos mandatarios al otro lado del Atlántico son, en gran medida, de izquierda y populistas de izquierda. Y ese acortamiento de distancias está siendo protagonizado, principalmente, por dirigentes de Unidas Podemos. Basta con ver la reciente visita de Yolanda Díaz a Brasil para celebrar la investidura de Lula da Silva o la presencia de muchos de ellos en el llamado Grupo de Puebla.

Por eso, no es de extrañar que el 86,8% de los votantes de la formación morada aplaudan la estrategia del Ejecutivo, seguidos del 64,7% de los del PSOE. En cuanto a edades, esta decisión cuenta con más respaldo entre los más jóvenes: el 48,2% de los menores de 31 años lo considera adecuado.

Esa misma división izquierda-derecha se nota ante la pregunta "¿Cree que España ha ganado peso en Europa con la presidencia de Pedro Sánchez?". El 53,2% de los españoles cree que no, principalmente entre los partidos de centro-derecha, frente al 43,8% que sí de los progresistas.

La respuesta es llamativa traslos esfuerzos del Ejecutivo en política internacional y algunos logros como celebrar la cumbre de la OTAN en Madrid. España asumirá la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea este año.

Los que más creen en el aumento del peso de España en Europa son los simpatizantes del PSOE (81,7%) y de Unidas Podemos (90,2%). Sorprende ese reparto, igualmente, porque los ministros morados apenas han participado en las políticas enfocadas a Europa por parte del Ejecutivo, que han sido capitalizadas por el propio Pedro Sánchez.

Ficha técnica

1.200 entrevistas en toda España, extraidas mediante cuotas prefijadas y cruzadas de sexo, edad y provincia, de forma mixta CATI y CAWI, mediante plataforma Gandia Integra, entre los días 28 al 31 de diciembre de 2022.

La muestra se ha ponderado por situación laboral, nivel de estudios, y recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. La convergencia x iteracción del equilibraje del 97% (error para intención directa=3%). SocioMétrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.

Sigue los temas que te interesan