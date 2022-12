Fernández Vara apoya "con matices" la reforma de la malversación: "Hay cosas que no me gustan"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, apoya "con matices" la rebaja del delito de malversación pactada por PSOE y ERC tras hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que "hay cosas que no me gustan ni ahora ni nunca".

Vara ha evitado mostrar un apoyo o un rechazo rotundo a la modificación de la malversación y de la sedición, ya que "en la que España del sí o del no, yo vivo en la de los matices", aunque se ha preguntado "cuál es la alternativa" a la reforma para mejorar la situación en Cataluña.

Este posicionamiento de Fernández Vara llega un día después de que seis exministros socialistas hayan firmado este lunes un manifiesto contra las reformas del Código Penal porque "atentan contra la Constitución".

"El Código Penal no evitó el 1-O"

El barón socialista ha defendido que los hechos ocurridos en Cataluña en 2017 se produjeron con el Código Penal hoy vigente y no evitó nada de lo sucedido y que, quizá, con otro tipo penal la situación hubiera sido distinta.

"El Código Penal actual no sirvió para evitar un referéndum, una Declaración Unilateral de Independencia, se fugaron y no hemos sido capaces de detenerlos, extraditarles y que se les juzgue en España", ha dicho este martes en un acto en Madrid organizado por El Economista.

Por ello, Vara ha opinado que "si tuviéramos otro tipo penal" diferente al vigente y "más homologado" con Europa el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, "hubiera sido procesado aquí, con una pena menor, pero no hubierámos tenido que soportar que quien declaró la DUI se fugara".

Preguntado por segunda vez si apoya la modificación del delito de malversación, Fernández Vara no se ha salido del carril y ha insistido en que él lo contempla todo "con matices" porque siempre "hay cosas que no me gustarán ni ahora ni nunca".

En este contexto, el barón socialista ha reconocido que no le gusta que la gobernabilidad dependa de los grupos independentistas, porque, según ha dicho, "no consideran que España sea su proyecto". "Lo que hay que romper es con el independentismo", ha advertido.

Sobre cuál sería su alternativa a esta reforma, Guillermo Fernández Vara ha asegurado que "me gustaría que la hubiera" pero que "nadie la tiene ni la tuvo", motivo por el cual tuvo que aplicarse a "última hora" el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Por último, el dirigente socialista ha confirmado que ha hablado sobre esta cuestión con Pedro Sánchez, aunque no ha revelado el contenido de la conversación.

Los barones "entienden" la rebaja

Estas declaraciones de Vara siguen la misma línea que las palabras de este mismo martes del ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno Félix Bolaños, que ha asegurado que los barones socialistas tienen un denominador común y es que "entienden" los pasos que está dando el Gobierno en Cataluña cuando se los explican.

Así se ha expresado en una entrevista en TVE, al ser preguntado acerca de cuántos barones socialistas le han llamado para avisarles de que la política que mantiene el Ejecutivo en Cataluña les va a provocar un coste electoral de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo.

"Yo hablo con frecuencia con compañeros que tienen responsabilidades de gobierno en gobiernos autonómicos y también con alcaldes y, ¿sabe un denominador común? Cuando les explicamos lo que estamos haciendo, lo entienden", ha asegurado.

Por ello, Bolaños considera que lo que deben hacer desde el Gobierno es "explicarlo más" y decir que están "haciendo la vida más difícil a los corruptos" y "que cuando se apruebe esta reforma del Código Penal estarán peor que ahora".

