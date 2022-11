El Gobierno "no ha abordado" reformar la malversación pero la debatirá si hay enmienda

El Gobierno niega trabajar en una reforma del delito de malversación tras "armonizar" -según sus propios términos- el de sedición. Su portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha afirmado este lunes que la proposición de ley registrada el viernes en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos "nada dice acerca de este otro tipo delictivo". "No hemos abordado esta otra cuestión", ha insistido Rodríguez, entrevistada este lunes por Carlos Alsina en 'Más de uno', en Onda Cero.

Al mismo tiempo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, intervenía en 'La hora de La 1', en Televisión Española, también preguntada por la cuestión de la malversación: "Yo no sé que enmiendas se van a presentar pero si tienen el apoyo de una mayoría parlamentaria, estamos en una democracia. Yo lo único que sé es la propuesta de reforma del delito de sedición. Si se presentan otras enmiendas lo que le pido al PP y al resto de grupos es que se haga un debate parlamentario con rigor y seriedad".

Y en la Cadena SER, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, se ha pronunciado según el mismo guión: "En la tramitación del de sedición se puede plantear modificar el delito de la malversación". Bolaños cree que "la clave es construir convivencia" y que cualquier enmienda a la reforma del Código Penal que sea "razonable" puede ser estudiada.

Este domingo, en declaraciones a La Vanguardia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó en este sentido que "los grupos son libres de presentar las enmiendas que consideren" a lo largo de la tramitación parlamentaria de la proposición. El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ya avanzó la semana pasada su visto bueno a la reforma de la malversación para construir "una pista de aterrizaje" para el regreso a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont.

Margarita Robles, sobre la modificación del delito de sedición anunciada por Pedro Sánchez: "Un Gobierno tiene la obligación de tomar aquellas decisiones políticas que considera que son buenas para su país" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHMargaritaRobles pic.twitter.com/KNvHZwf0iw — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 14, 2022

Rodríguez ha recalcado que "la homologación de penas facilita la extradición", señalando la a su juicio utilidad de la rebaja de la sedición para que Bélgica pueda entregar a Puigdemont. El Gobierno, ha asegurado, "no se mueve de su posición y es que este señor tiene que ser juzgado y comparecer, aunque pudiera parecer que se trata de lo contrario". Alsina ha recordado que el expresident comparecería ya por "desórdenes públicos" y Rodríguez, que el delito de rebelión, que contempla hasta 30 años de prisión, sigue existiendo.

"El Gobierno puede presumir"

Para Robles, "un gobierno tiene la obligación de tomar las decisiones políticas que son buenas para el país". Entiende que la reforma del delito de sedición "se puede compartir o no, pero no faltar a la verdad, como han hecho el PP y otras fuerzas políticas". "España es una democracia fuerte, con un artículo 155 que no se ha tocado y con unos delitos contra la Constitución que no se han tocado", ha afirmado la ministra, que subraya que "todas las personas que han cometido un hecho delictivo" se las verán ante un juez.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, afirma este lunes en El Periódico que "para pactar presupuestos -en Cataluña- con el PSC falta ver su compromiso con la reforma de la malversación", delito que reclama "adecuar". Para Junqueras, hoy se condena "la malversación por pensamiento, solo pensada". "Lo que se nos imputa -explica- no es una malversación, sino el haber pensado en una posible destinación de fondos públicos para organizar un referéndum. Lo que se debe evitar es que alguien sea condenado por pensar en una malversación".

El Gobierno, en voz de Isabel Rodríguez, dice poder "presumir de haber mejorado la convivencia entre Cataluña y el resto de España". "Afortunadamente -ha añadido-, nuestro país no vive en el escenario de hace cinco años, cuando no se trataba de un problema político, sino del segundo problema para los españoles según el CIS, que hoy es el número 41". "No quiero volver a la España de 2017. (...) En este país los que se saltaron las reglas los hemos reconducido para que acepten las normas democráticas", ha zanjado.

