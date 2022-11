El PSOE y el PP tumbarán juntos las enmiendas clave de Podemos, ERC y Bildu a la Ley de Vivienda

La Ley de Vivienda sigue siendo el elefante en la habitación del Consejo de Ministros. Pocas normas salidas del Gobierno han generado tantas dificultades a los socios, enfrascados en una guerra para exprimir hasta el último detalle de su articulado. Y los sigue generando, hasta el punto de que el PSOE ha decidido aliarse con el PP para tumbar las enmiendas de sus socios.

Así ocurrirá el próximo martes durante la Comisión de Presupuestos del Congreso, el órgano donde se debaten cuentas para 2023, donde los socialistas sumarán sus votos a los populares para bloquear el texto de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.

Las enmiendas de estos tres grupos parlamentarios piden topar el precio de los alquileres y dificultar los desahucios sin alternativa habitacional, dos de los asuntos más espinosos de la negociación entre los socios de Gobierno.

Para la formación morada, las alarmas saltaron este jueves a primerísima hora de la mañana, durante la Mesa de la Comisión de Presupuestos convocada a las 7.30 horas.

Entonces, dicen fuentes cercanas a la negociación, una mayoría de PSOE y PP se movió para intentar bloquear las enmiendas alegando que las modificaciones de Podemos afectaban a otras leyes. Finalmente, la decisión se aplazó hasta el martes que viene.

La última palabra la tuvieron los letrados del Congreso, que advirtieron de que no se debe incluir en las cuentas asuntos que no están relacionados con ellas, como es el caso de las enmiendas a la vivienda.

Dicho de otro modo, la Comisión de Presupuestos no es el sitio apropiado para debatir leyes que no pertenecen a los Presupuestos. PP y PSOE tienen mayoría en la Mesa, por lo que juntos pueden bloquear todo lo que quieran.

Pero han sido las formas lo que más ha molestado a Unidas Podemos. Desde la formación morada critican que la decisión y el pacto entre PSOE y PP se haya adoptado "a puerta cerrada, sin que el Parlamento se exprese democráticamente". Esto es, sin que haya debate sobre las enmiendas.

Desde el partido de Ione Belarra asumen que la maniobra de los socialistas busca evitar un debate que les resulta incómodo, con una Ley de Vivienda ya pactada y que les aleja del giro a la izquierda de los últimos meses.

Este pasado martes, durante el pleno del Congreso de los Diputados, el mismo Pedro Sánchez se enzarzó con la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, y acusó al tripartito de entorpecer la ley con sus enmiendas.

"A lo mejor no es que el PSOE esté bloqueando, sino que no encontramos un punto de encuentro con el resto de grupos. Y eso no significa que seamos menos de izquierdas que ustedes", señaló un Sánchez visiblemente enfadado. Mientras tanto, la vivienda continúa prometida, eternamente comprometida, pero nada más.

