Moncloa promueve ya otro cara a cara con Feijóo en el Senado y el PP denuncia el reparto de tiempos

Moncloa quiere repetir más debates cara a cara entre el presidente, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, como el que se ha celebrado este martes en el Senado. Aunque no dan una fecha concreta, a falta de cuadrar agendas, son tajantes al respecto: "Habrá más".

"Este tipo de formatos son buenos porque podemos comentar lo que estamos haciendo y es bueno contraponer modelos", aseguran desde el Ejecutivo. "Las encuestas nos están diciendo que las medidas que llevamos a cabo tienen buena acogida, por eso al Gobierno le viene muy bien", añaden.

Desde el entorno de Feijóo no desprecian estos cara a cara, porque es la única forma que tienen de enfrentar directamente al que será candidato a la Presidencia del Gobierno por no ser diputado del Congreso, pero critican que están maniatados en un formato que no les beneficia.

Se refieren al reparto de tiempos. Como se trata de una comparecencia a petición del Gobierno, Pedro Sánchez tiene la primera intervención y, después, durante sus respuestas no tiene límite de tiempo. Sólo por poner un ejemplo, este martes su primera intervención duró cerca de una hora.

Feijóo, en cambio, tiene el mismo tiempo que el resto de grupos. Esto es, 15 minutos en su primera intervención y sólo cinco de respuesta. Aunque este martes el presidente del Senado le dio manga ancha y le dejó extenderse más de lo que marcaba el reloj, en el PP sienten que juegan con desventaja clara.

"Prefieren este formato porque, en el otro, en el de las sesiones de control al Gobierno, tenemos siete minutos cada uno", aseguran desde el entorno de Feijóo. "De hecho, estamos convencidos de que no vendrá a más sesiones de control, porque el Reglamento no le obliga a ello", añaden.

Debate de medidas

La estrategia comunicativa de Moncloa este tipo de debates les convienen porque muedstra que "no hay nada que comprar al otro lado, Feijóo no ha hablado de nada de lo que preocupa a la mayoría". "El PP debería estar preocupado por tanto chascarrillo sin propuesta, hay una ambigüedad calculada que demuestra que no hay proyecto ni equipo detrás", añaden.

Sabiendo que esas acusaciones iban a caer, Feijóo subió ayer a la tribuna con documentos. "Aquí están las medidas", dijo, y le dio los folios al presidente del Senado para que se los entregara al líder del Ejecutivo.

Nada de eso ha servido para convencer a Moncloa. "No hay nada nuevo en esos documentos. Son un compendio de cuatro que ya entregaron en abril, junio, julio y septiembre", aseguran desde el Ejecutivo, y amplían que se tratan temas de política internacional, energía y Justicia.

"El documento entregado en julio, que iba sobre la Justica, no lo quisieron abrir en Moncloa hasta el lunes pasado", indican, dejando entrever que se abordaban propuestas para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial.

El debate de este martes ha tenido lugar mientras que, de manera paralela, Moncloa y PP negocian el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional tras la dimisión de Carlos Lesmes hace ya más de una semana.

Una de las preocupaciones compartida por muchos era que el cara a cara derivase hacia un tono bronco que terminase por dinamitar los avances. En ese sentido, finalmente, se produjo una especie de acuerdo tácito de no agresión.

Aunque desde Moncloa descartan que se haya acordado previamente, lo cierto es que Sánchez y Feijóo apenas mencionaron el asunto. En el PP valoran que Sánchez acudió más amable y fuentes del Ejecutivo aseguran que su intención es pactar en todo lo posible.

