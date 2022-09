El Gobierno: "No tenemos nada en contra de los que más tienen, sí un deseo de justicia social"

"No tenemos nada en contra de los que más tienen, pero sí tenemos un deseo de justicia social", ha defendido este viernes la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, sobre el anunciado impuesto a los "millonarios". Rodríguez ha hecho suyas las palabras horas antes del presidente, Pedro Sánchez, quien ha recordado en Nueva York la reacción de Olof Palme cuando Ronald Reagan le preguntó si iba contra los ricos. Respondió que su objetivo era acabar con la desigualdad, no con la riqueza.

Entrevistada en RNE, la ministra ha justificado la tasa en que "los que más tienen" deben "contribuir a que nuestro país siga en pie y no sigan sufriendo los de siempre". Rodríguez ha negado tanto que se trate de una reacción al anuncio de la supresión del impuesto de Patrimonio en Andalucía -"el Gobierno no está en clave electoral, está en gestionar", ha asegurado- ni un cambio de criterio ya que hasta hace apenas unas semanas negaba este impuesto a su socio de coalición. "Lo que ha cambiado -ha dicho- son "las circunstancias".

[Pedro Sánchez plantea las elecciones como un pulso entre defensores de "pobres" y de "ricos"]

"Cuando cambian las circunstancias hay que cambiar las respuestas. Esta guerra es larga y sus consecuencias van a seguir estando ahí. Hay que invertir en las personas que más lo precisan", ha justificado la portavoz, que no ha revelado la fórmula para subir la carga fiscal a los ricos. Será la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien lo haga en su momento, ha dicho. Las vías, detallamos este viernes en EL ESPAÑOL, son dos: un recargo estatal sobre el impuesto sobre el Patrimonio o una subida de los tramos altos del IRPF.

🔴 ENTREVISTA | @isabelrguez, portavoz @desdelamoncloa y ministra de @territorialgob.



🗣️ "No tenemos nada en contra de los que más tienen, pero sí un deseo de justicia social"



▶️ https://t.co/mjeYk1ZGkr pic.twitter.com/pQORj2FU7z — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 23, 2022

"Necesitamos un Estado protector"

"Los socialistas vamos a velar para que no se amplíen las desigualdades -ha contiuado Rodríguez-. Se usa la política fiscal como eslogan y es algo muy serio. No tenemos una maquinita de hacer dinero; esa máquina somos todos y de manera proporcional quien más tiene más tiene que contribuir". Para la ministra, el PP "está desvelando cuál es su prioridad", que a su juicio son "las grandes corporaciones". Y "hablar de fiscalidad", opina, "es hablar de cuántos alumnos por maestro; es si queremos que nos atienda un médico en un entorno rural; es cuánto queremos destinar a la FP para el futuro de la juventud".

[Fernández Vara atiza a Emiliano García-Page: "Tú fuiste presidente por pactar con Podemos"]

Rodríguez entiende que "estamos en un momento excepcional" en el que no está cooperando el principal partido de la oposición. "La pandemia nos ha enseñado la necesidad de un Estado protector y hemos recobrado la conciencia de lo importante", ha afirmado, recalcando -como ya hizo este jueves el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños- que la Comunidad de Madrid y Andalucía son las regiones que menos invierten en Sanidad y Educación y entre las que más reclaman una mayor financiación autonómica y fondos de Europa.

Preguntada por las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a las "compañías" del Gobierno, Rodríguez ha preferido no pronunciarse al considerarlo "una anécdota". "Nos jugamos tanto que es mejor hablar de lo importante y lo urgente y no quedarnos en matices. Son sus palabras y no estoy para interpretarlas", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan