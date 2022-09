Olona acusa a Vox de "filtrar información" que le causó "dolor": "Ya no los veo como una familia"

"En Vox se ha roto el concepto de familia". La exdiputada Macarena Olona ha elevado el tono contra la dirección del partido liderado por Santiago Abascal, al que ya acusa abiertamente de estar detrás de "algunas filtraciones en medios de comunicación". "Las identifiqué absolutamente como filtraciones internas que me causaron muchísimo dolor", ha dicho, sin dar ningún nombre. La tensión entre Olona y Vox, una formación hasta ahora hermética en lo relativo a cuestiones orgánicas, aumenta conforme pasan los días y ya se deja intuir un cisma en el partido.

Esas "filtraciones" que denuncia Macarena Olona se produjeron tras las elecciones andaluzas de junio, que ha definido como un "inmenso fracaso de expectativas". El 19-J el partido salía -como mínimo- a vicepresidir la Junta y acabó asistiendo a su primer pinchazo electoral, lo que precipitó la salida de Olona de la primera línea de la política. La exportavoz andaluza ha dicho que intentó "dar lo mejor" de sí misma y que la campaña estuvo llena de errores "que no se tienen que volver a repetir".

En esa búsqueda de culpables por el frenazo de Vox el 19-J, que sólo ganó dos escaños más en la cámara andaluza, Olona ha admitido que se produjo una ruptura en su formación. "Lo que viví después de las andaluzas no lo había vivido nunca en mi partido", ha admitido en una entrevista telefónica en Cope desde Panamá, adonde ha viajado para "impulsar Andalucía y su arte religioso".

[Macarena Olona señala al Gobierno: "La Policía me quiso sacar para evitar el altercado y me negué"]

"Siempre había habido gran cohesión y gran parte del éxito de Vox es que muchísimos españoles no lo veían solo como un partido sino como una familia. Por primera vez después de las elecciones andaluzas vi una ruptura en ese concepto", ha reconocido.

Aunque los dardos de la exdiputada van dirigidos contra la cúpula del partido, Olona ha querido salvar a Santiago Abascal de esos ataques. "Cualquier cosa que diga Santiago sobre mí estará llena de cariño", ha dicho Olona al ser preguntada por las palabras que pronunció este domingo Abascal con cierta ironía sobre ella y su enfermedad, donde el líder de Vox "celebraba su rápida recuperación".

"Entiendo que se alegre como cualquier persona que me quiera. Celebro que Santi se alegre de que mi familia y yo estemos bien", ha afirmado Olona para remarcar que la pelea interna no es contra el presidente del partido, a quien "admira" y a quien está "profundamente agradecida".

¿Vuelta a la política?

Sobre un posible regreso a la política institucional -porque Olona nunca ha dejado la política- la exportavoz andaluza ha señalado que "no puede confirmar" si volverá, porque primero debe reunirse con Abascal y comprobar si ambos "caminan juntos".

En caso de volver, ¿se quedaría en Andalucía, volvería al Congreso? Olona ha subrayado que empezaría donde paró su actividad, es decir, en Andalucía. Pero a renglón seguido ha apuntado que es "inviable" volver al Parlamento andaluz al haber presentado su renuncia. En cualquier caso, la exdirigente de Vox ha hecho hincapié en que si "volviera a la política tendría que pasar de alguna forma por Andalucía para ser coherente" con lo que piensa y con su palabra.

Por el momento, su trayectoria laboral estará enfocada en la Abogacía del Estado, aunque ha confirmado que ha solicitado una excedencia laboral hasta el mes de diciembre para "caminar y escuchar", tras los recientes problemas de salud que ha sobrellevado.

[Abascal, incómodo con Olona: "Ya nos contará si deja la política o si vuelve y se afilia de nuevo a Vox"]

Por otra parte, Olona ha asegurado que ser abogada del Estado no es incompatible con militar en el partido porque, entre otras cosas, "la afiliación es algo privado" y eso es lo que le ha trasladado al partido, según ha dicho.

Al respecto, ha expresado que quizá Abascal "no recibió la información completa" al decir que no puede compaginar su puesto en la Abogacía con la militancia. Así, ha insistido en que la política en activo no es en ningún momento incompatible con su profesión.

[El largo silencio de Abascal sobre Macarena Olona: "No soy capaz de explicar muchas cosas"]

Sigue los temas que te interesan