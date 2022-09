José Antonio Griñán pone de acuerdo a PP y Unidas Podemos: su indulto "sería gravísimo"

El rechazo a un indulto a José Antonio Griñán es generalizado fuera del PSOE, donde tampoco hay consenso. Por distintas razones, PP y Unidas Podemos se oponen a que el expresidente de la Junta de Andalucía se libre de la condena en el caso ERE de seis años de prisión por prevaricación y malversación. Este jueves lo han verbalizado sus portavoces en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra y Pablo Echenique.

"Es la mayor condena por corrupción en la historia de la democracia. Se generó una red clientelar desviando 600 millones de euros -679,4 en concreto- en beneficio de un partido para perpetuarse en el poder; dinero de honrados andaluces", ha explicado Gamarra, entrevistada en RNE. "Es gravísimo -ha continuado-, ni los españoles ni los andaluces han escuchado una sola palabra de disculpa ni de perdón".

Gamarra, también secretaria general del PP, ha evitado responder a si su partido recurriría ese indulto. De lo que parece tener pocas dudas es de que se producirá. Cree que el Gobierno "está poniendo las piedras en el camino, el mismo que trazó para todos aquellos condenados por haber puesto en cuestión el orden constiticional", en referencia a los líderes del procés en Cataluña.

Para Gamarra, la gravedad de esta medida de gracia es que se lanzaría el mensaje de que "la justicia no es igual para todos". "Las sentencias tienen que cumplirse. Nuestro estado de derecho no lo puede admitir", ha añadido tajante la dirigente, contraria a que se pueda "cuestionar" el fallo del Tribunal Supremo por los dos votos particulares. "Es peligrosísimo si lo hacemos. La sentencia es la que se ha dictado", ha zanjado.

"Está para otras cosas"

Unidas Podemos también se opone al indulto. Echenique defiende que esta medida "está para otras cosas, no para temas como este". En una entrevista en TVE, ha recordado que Podemos fue la fuerza que puso en marcha la moción de censura contra Mariano Rajoy por los casos de corrupción del PP y que ahora no apoyará un indulto a Griñán por el mismo motivo.

"Somos la fuerza que más trabajamos para desalojar a Rajoy de La Moncloa por asuntos de corrupción y pensamos que el indulto no para temas como este", ha recalcado Echenique.

La opinión de Podemos sobre esta cuestión es unánime. La ministra de Igualdad, Irene Montero, también se manifestó este miércoles en contra del indulto a Griñán, poniendo énfasis en que su partido "nació para acabar con las peores prácticas del bipartidismo" y, por tanto, su compromiso con esto no cambia.

"Ni siquiera se ha producido esa petición de indulto. Cuando se produzca lo valoraremos, pero lo que no cambia y permanece es ese compromiso de acabar con las peores prácticas del bipartidismo. Para eso gobernamos. (...) Este es un país mejor cuando se destierran esas prácticas", señaló Montero.

Gabriel Rufián

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también se ha sumado a la oposición al indulto.

"Suena muy mal que alguien involucrado, por acción o por omisión, en este tipo de cosas, sobre todo si hay malversación, tenga este tipo de beneficios", ha avisado.

Dura sentencia

La Sala Penal del Tribunal Supremo sostiene en una dura sentencia conocida este miércoles que Griñán no se limitó a utilizar "un criterio ilegal de presupuestación" de las ayudas de los ERE sino que, además, permitió la disposición de esos fondos públicos "sin control alguno y al margen de cualquier criterio reglado". Los condenados manejaron ese dinero -puede leerse- "como si fueran propios, en favor de empresas y personas libremente determinadas y según las preferencias e intereses políticos de las autoridades que concedían las subvenciones".

Por otro lado, las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo creen que Griñán debería haber sido absuelto del delito de malversación al considerar en un voto particular al fallo que no hubo "dolo" en su actuación. Al situarse fuera de la Consejería de Empleo, argumentan, no participó en la ejecución de la fase final de los presupuestos, por lo que solo ven en él un "exceso de confianza" hacia sus compañeros de gobierno.

