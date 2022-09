El PSOE quiere rebajar la Ley de Bienestar Animal y sacar de la norma a los perros de caza y pastoreo

El PSOE abrirá una nueva guerra con sus socios, Unidas Podemos, a cuenta de uno de los proyectos de ley que, por iniciativa de los morados, se incluyeron en el acuerdo de coalición.

La Ley de protección, derechos y bienestar de los animales ha iniciado su tramitación parlamentaria esta semana con el anuncio de una enmienda preventiva que "saque de la ley" a los perros policía, los del Ejército, los dedicados a la caza y al pastoreo, los animales usados en cetrería, rehalas...

Según fuentes del entorno morado, el anuncio de Patxi López, nuevo portavoz socialista, debe entenderse como un gesto para "contentar" a su ala más retrógrada.

Se trata de una clara alusión a los barones socialistas que no quieren afrontar una campaña electoral de municipales y autonómicas recibiendo ataques por una norma que impone al pastoreo, la ganadería, la caza o la cetrería infinidad de nuevos controles, inspecciones, vigilancias y sanciones cuya responsabilidad, además, recaerá en las comunidades autónomas.

Pero lo cierto es que la batalla con esta ley viene de lejos.

El 12 de mayo de 2021, el Congreso aprobó una moción urgiendo al Gobierno a cumplir uno de los compromisos del acuerdo de coalición: la tramitación de una Ley de Bienestar Animal.

La iniciativa parlamentaria fue de Ciudadanos, y Podemos la aplaudió. Porque el 21 de noviembre de ese mismo año, su secretaria general y ministra encargada del texto, Ione Belarra, filtró el "malestar" de su equipo en e Ejecutivo "a la espera de la luz verde de Moncloa".

Aun así, el anteproyecto no llegó al Consejo de Ministros hasta febrero de este año... y luego durmió sobre una mesa hasta el mes de agosto, en que pasó su segunda lectura en la última reunión ministerial previa a las vacaciones.

Presiones cruzadas

Ahora, al iniciarse el curso, el PSOE ha decidido presentar "una enmienda para sacar de la ley a todos los animales utilizados en actividades específicas y profesionales", según anunció el nuevo portavoz socialista, Patxi López.

El Ministerio de Belarra ha mantenido un silencio oficial muy elocuente, mientras reaccionaba con indignación y contactaba con el titular de Presidencia, Félix Bolaños, para lamentar este nuevo obstáculo a la ley.

La enmienda aún no está presentada. De hecho, según confirmó un portavoz del PSOE a este diario, el texto sigue siendo redactado. Aunque los socialistas no cederán a las presiones de sus socios y la presentarán "seguro", tal como confirman fuentes oficiales del grupo parlamentario.

En todo caso, en Podemos están convencidos de tres cosas. La primera, claro, de que tiene razón. Y por eso sacaron el viernes pasado un tuit incendiario en la cuenta de Pablo Echenique, portavoz parlamentario y soldado fiel de Belarra.

El maltrato es maltrato independientemente de a qué se dedique el animal. ¿O es que el PSOE está a favor de colgar a un perro de un árbol, descerrajarle un escopetazo y arrastrarlo por el suelo desangrándose o enterrar cachorros en cal viva porque sean perros de caza? https://t.co/ftdw9B24Sy — Pablo Echenique (@PabloEchenique) September 9, 2022

La segunda, que este movimiento del PSOE tiene más que ver con el calendario electoral que con una voluntad cierta. No hay que olvidar que el presidente y líder socialista, Pedro Sánchez, ha convocado a sus barones autonómicos el próximo sábado 17 en Zaragoza.

El Consejo Político Federal no sólo es un foro político, sino el pistoletazo de salida para la formación de listas para las elecciones de mayo. Y Sánchez necesita recuperar una estabilidad en el partido que parecía garantizada en el congreso de Valencia de hace 11 meses, y que se perdió con la dimisión de Adriana Lastra -y sus posteriores maniobras en los territorios- que precipitaron los cambios del pasado mes de julio en el PSOE.

Quizás esa fue la razón del anuncio precipitado de López, en el patio del Congreso, cuando la enmienda no se había siquiera redactado.

No hay votos

La tercera convicción de los morados es que los socialistas no lograrán apoyos a esta enmienda. Según las fuentes consultadas, el bloque de investidura -es decir, esencialmente, ERC y Bildu- no aceptarán un cambio tan radical en la ley como el que propone el PSOE.

El paso dado por los socialistas, de hecho, recuerda mucho al que ya se intentó en la tramitación parlamentaria de la ley del sólo sí es sí. Entonces, pactaron una enmienda con el PP sobre la abolición o regulación de la prostitución. Los populares anunciaron que votarían en contra de la ley, pero que -dando por hecho que ésta se aprobaría- preferían mejorar el texto con ese acuerdo transaccional.

Pero Unidas Podemos -además de todos los grupos que apoyan al Gobierno- advirtió al PSOE de que votaría en contra de su propia ley. Unidos esos votos en contra con los anunciados por la oposición, la norma fracasaría... y sería por culpa del PSOE.

Pedro Sánchez, sobre el maltrato animal, en 2015.

En el último momento, el PSOE retiró "por responsabilidad" la enmienda pactada con el PP. Las amenazas de tumbar la norma de los grupos de la izquierda independentista surtieron efecto y las socialistas renunciaron a su redacción "abolicionista de la prostitución". Eso sí, el PSOE anunció que planteará "una reforma del Código Penal" en ese sentido... es decir, lo mismo que dijo la semana pasada el portavoz Patxi López: "Habrá una legislación específica para perros de caza, rehalas y animales auxiliares".

Aunque desde el Ministerio de Belarra se mantiene el silencio, en su entorno se da por advertido al PSOE. Y en plena polémica por el Toro de la Vega de Tordesillas, se recuerda lo que decía Pedro Sánchez cuando era candidato y no presidente: "Mis padres me inculcaron el amor a los animales. Yo considero que los animales tienen derechos y que, sobre todo, tienen derecho a no ser maltratados".

