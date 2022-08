El Gobierno prioriza el aborto: aprobará el martes el proyecto de ley sin tener los informes preceptivos

El Consejo de Ministros va a aprobar el próximo martes el anteproyecto de la ley del aborto. Así lo ha anunciado este miércoles la portavoz de Podemos, Isa Serra, confirmando que la reforma legislativa pasará al Congreso de los Diputados este mismo mes de septiembre, lo que posibilitará su aprobación antes de las elecciones autonómicas de 2023.

En anteproyecto de la ley del aborto llegará al Consejo de Ministros en segunda vuelta después de que, el mayo de 17, se emitiera su primer informe favorable para tramitarlo.

La ley precisa de unos informes técnicos no vinculantes (del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo Económico y Social, entre otros) que todavía no se han emitido, pero no ha sido motivo de peso para que los de Irene Montero hayan parado en su empeño de acelerar los trámites.

Los órganos sólo tenían 15 días "improrrogables" para emitir su informe... Pero no ha sido así. Dos meses más tarde, sólo se ha pronunciado el Consejo Económico y Social y el Gobierno ha decidido pisar al acelerador para que no les ocurra lo mismo que con la Ley Trans, que estuvo varios meses parada por la misma causa.

Así pues, el equipo de Irene Montero ha decidido seguir adelante y continuar con el procedimiento normativo.

Todo parece indicar que la decisión del equipo de Gobierno intenta evitar que ocurra algo similar a lo que pasó con la Ley Trans. La legislación estuvo congelada varios meses porque el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal no emitían sus informes pertinentes.

En qué consiste la ley

La ley que se va a aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros incluye las siguientes medidas:

- Aborto a menores de 16 y 17 años sin permiso paterno.

- Aborto libre y garantizado hasta las 14 semanas.

- Baja laboral por regla dolorosa.

Esta baja será tramitada como una incapacidad temporal especial, por lo que no será necesario tener días previos de cotización para acceder a esta baja.

Se solicitará en el médico de cabecera, no tendrá límite de días y serán asumidas por el Estado del primer al último día para evitar "la estigmatización" de la mujer.

- Baja incapacitante por aborto.

- Eliminación de la obligación de un periodo de reflexión de tres días para reafirmarse en la decisión de abortar.

- Permiso retribuido en la semana 39 de gestación. La propuesta inicial de Irene Montero era desde la semana 36.

- Registro de objetores de conciencia.

Se regulará el derecho a objeción. Igualdad, en colaboración con Sanidad, elaborará un registro con las necesidades de cada centro hospitalario público para que, en todo momento, se garantice el derecho el aborto a la mujer que así lo desee, como se hace ya con Ley de Eutanasia.

- Obligación de recibir información sobre las ayudas a la maternidad antes de interrumpir el embarazo. Se activarán todos los servicios de asistencia y acompañamiento integral y especializado.

- Financiación pública de los anticonceptivos hormonales y la píldora del día después. Además, se distribuirán métodos anticonceptivos en los centros escolares en las distintas campañas de forma gratuita.

- La gestación subrogada o vientre de alquiler será tipificada como explotación reproductiva y una forma de violencia reproductiva contra la mujer.

