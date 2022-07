Sánchez acusa a "algunos poderosos" de querer "derrocarle" y Feijoo pide dejar las "conspiraciones"

Por un lado, Pedro Sánchez recomienda a "los empresarios que suban los salarios y que contengan los beneficios" para atajar el problema del 10% de inflación. Por el otro, Alberto Núñez Feijóo le pide seriedad. A cambio, le tiende su mano. El presidente del PP instó al líder del Ejecutivo a "hablar en serio" de los efectos de la inflación sobre las rentas bajas, por las que el PP, según ha dicho, se compromete a trabajar.

El presidente del Gobierno, mientras tanto, se refirió a ello en una entrevista con El País, explicando que el dato "es malo", pero defendiendo que sin las medidas que han tomado "sería aún peor": "Estaríamos hablando de una inflación no del 10% sino del 15%". En ese mismo sentido, estimó que van a contener en "al menos casi cuatro puntos la inflación".

Preguntado por los empresarios, aseguró que su Gobierno es "molesto" e "incómodo para algunos intereses poderosos que añoran un viejo orden". Sánchez aseveró que a esos "poderes" les cambiaron "el paso" con la moción de censura y las victorias electorales pero que ellos han insistido en "tratar de derrocar al Gobierno de Eapaña".

Se preguntó, además, por qué el PP no apoya la creación de un impuesto a las grandes energéticas, antes de referirse de nuevo a esos "poderes" y sus "terminales políticas y mediáticas". Sánchez no dudó en señalar a los partidos de la oposición: "Seguimos teniendo una derecha política en nuestro país que no es autónoma de esos poderes".

Según contó en la entrevista, van a hacer fijos a 67.300 trabajadores sanitarios. Será, según expresó, "la mayor estabilización de los profesionales sanitarios de la historia del Sistema Nacional de Salud" y se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros. Afectará a sanitarios de todos los niveles y de toda la administración: "El esfuerzo que vamos a hacer es algo que no se ha visto en el Sistema Nacional de Salud a los largo de la democracia".

Por otra parte, repasando otros puntos de actualidad, informó de sus intenciones de reunir la mesa de diálogo con Cataluña durante este mes de julio. Y explicó que tanto España como la Unión Europea están dispuestos a seguir en África subsahariana "pero con una redefinición" su misión.

Feijóo pide "hablar en serio"

Feijóo se ha ofrecido al PSOE. O, mejor dicho, ha insistido en ello, tras haber presentado un plan económico en abril que el Gobierno rechazó y el PP aún no olvida. Pero Feijóo reitera sus propuestas. "Estamos a disposición del Gobierno; podéis contar con nuestros votos", subrayó durante un discurso en La Coruña. "Pero, si no queréis, es vuestra responsabilidad, no [es] el fracaso de España", advirtió el máximo dirigente del Partido Popular.

Lo ha hecho hace a los pocos días de que un desbocado Índice de Precios de Consumo (IPC) se anote una subida del 10,2% por el encarecimiento de las gasolinas y de los alimentos; un dato nunca visto desde 1985.

[Pedro Sánchez acusa al PP de ser "una terminal de los intereses oscuros" de una "minoría poderosa"]



El gallego también insistió en pedirle al presidente del Gobierno que "deje de inventarse conspiraciones y vuelva a la realidad". No mencionó explícitamente a qué conspiraciones se refería, pero a lo largo de la semana que termina, Pedro Sánchez ha acusado a "señores con puros" de los "cenáculos de la villa de Madrid" de difundir rumores sobre su hipotética salida del Gobierno tras una también hipotética derrota electoral. A ello se suman sus palabras sobre los "poderes" de este domingo.

Lo primero lo expresó Sánchez durante una entrevista en La Sexta el pasado jueves, en la que también advirtió sobre "poderes ocultos", mediáticos, políticos y económicos, que maniobran "con intereses oscuros" para hacer caer el Gobierno de coalición. Unas tesis que recuerdan más a las de quien fuese su vicepresidente, el exsecretario de Podemos Pablo Iglesias, que a la línea habitual del PSOE.

Días antes, el líder del Ejecutivo había insistido en ese discurso. "Éste es un Gobierno incómodo para determinados poderes económicos, que tienen sus terminales mediáticas y políticas", advirtió. "Pero no nos quebrarán; vamos a seguir nuestra hoja de ruta", avisó. En otra entrevista, en la Cadena SER, el secretario general del PSOE acusó al PP de representar y beneficiar a una "minoría" privilegiada.

"El único poder económico que a Sánchez le resulta incómodo es el poder adquisitivo de los españoles", ha ironizado este sábado el gallego, tras comprometerse una y otra vez a "trabajar" en favor de las "rentas más modestas".

No es de recibo que mientras la inflación devora los ahorros de los españoles el Gobierno recaude más que nunca.



Le pedimos que piense en tantas familias que no pueden llegar a fin de mes y les devuelva el dinero que pagan de más por la comida, los carburantes y la electricidad. pic.twitter.com/IxOK8Hqm9W — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 2, 2022

Desde su tierra, Feijóo ha instado a Sánchez a replantearse su política económica, a la vista del aumento de la inflación, y le ha sugerido eliminar "gasto público superfluo, político y burocrático", a fin de "devolver" a las familias lo que pagan "de más" a causa del incremento "masivo" del precio de los bienes de primera necesidad.

El balance que hace Feijóo no es positivo: aumenta el IPC, el Gobierno está "dividido" y España padece una "economía crítica", entre "signos balbuceantes del parón económico". Por ello, Sánchez es, a ojos de PP, "el peor alumno de la clase".

[La inflación sigue desbocada: sube al 10,2% en junio, el nivel más alto desde 1985]

El líder de los populares ha recordado que, mientras los socialistas organizaban la cumbre de la OTAN en Madrid que finalizó el viernes, su socio, Unidas Podemos, organizaba manifestaciones contra la Alianza Atlántica. Las dos formaciones también discrepan sobre el aumento del gasto en defensa.

"El Gobierno que organiza la OTAN organiza una manifestación contra la OTAN. Hay que reconocer que no dejan espacio a la oposición", ironizó el expresidente de la Xunta gallega desde la IV Romería Popular de O Pino (La Coruña).

"El propio Gobierno confía más en el sentido de Estado del PP que en su propio Gobierno", ha incidido Feijóo. "Y eso es algo que pasará a la historia del récord de despropósitos del actual Gobierno de España", ha concluido.

