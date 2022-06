Sólo un 18,8% de andaluces quiere una coalición PP-Vox, pero los demás pactos tienen aún menor apoyo

Cuando apenas queda una semana para las elecciones autonómicas de Andalucía, la necesidad de pactos a falta de una mayoría absoluta es evidente. Los resultados de la encuesta realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL muestran que, en caso de tener que producirse, las coaliciones no serían del agrado de los votantes. Sólo el 18,8% de los andaluces se muestra conforme con un gobierno integrado por PP y Vox. ¡Y esta es la opción preferida!

La siguiente apuesta sería la de la coalición actual entre PP y Ciudadanos, aunque sólo la escoge como favorita un 14,8%. Los liberales están en una situación delicada, pero tras la actuación de Juan Marín en el debate del pasado lunes, y a tenor de los sondeos, podrían acabar consiguiendo una representación clave para la gobernabilidad en Andalucía.

En la legislatura que comenzó tras las elecciones de diciembre de 2018, Vox y PP han llegado a acuerdos puntuales. Gracias al partido de Abascal, el gobierno de Juanma Moreno -con el apoyo de Cs- ha sacado adelante presupuestos o leyes clave como los superdecretos de agilización burocrática. Sin embargo, ha sido el bloqueo de Vox a la aprobación de las últimas cuentas andaluzas lo que ha provocado el final de la legislatura.

Vox, con su portavoz Manuel Gavira, ha jugado a tensar la cuerda desde hace más de un año. Ataques directos a Ciudadanos, a los que rebautizó como "la veleta naranja", o al PP, al que exigía una convocatoria electoral cada semana.

Sin embargo, tras tres años y medio de gobierno en la Junta de Andalucía, la actual unión entre el PP de Juanma Moreno y Ciudadanos, con Juan Marín a la cabeza, apenas concita el mencionado 14,8% de los apoyos. El trabajo conjunto del Gobierno andaluz durante esta legislatura y el protagonismo de Marín como vicepresidente no ha convencido a la mayoría del electorado.

En esta campaña electoral, los liberales están intentando capitalizar parte del trabajo que han realizado desde sus consejerías: Empleo, Educación, Economía o Igualdad. Sin embargo, la posibilidad de revalidar los 21 escaños es inexistente. En cualquier caso, desde Cs ya han anunciado durante la campaña que, en caso de ser necesarios, su apoyo será para revalidar la actual coalición de gobierno.

Si ningún partido pudiera gobernar en solitario, la primera opción de gobierno de izquierdas elegida por los andaluces sería la del acuerdo de siete partidos: el PSOE y los seis que se presentan bajo las siglas de Por Andalucía. El 12,4% de los andaluces se inclinaría por la opción de que Juan Espadas alcanzara un pacto con Inma Nieto, la cabeza de lista de la unión de IU, Podemos, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Si bien es cierto, las encuestas no dan ninguna posibilidad de gobierno a las izquierdas porque en los sondeos publicados, incluyendo el CIS, el PP de Juanma Moreno sumaría en solitario más escaños que todas las formaciones de izquierdas.

Aun así, la cuarta opción mejor valorada en caso de que ningún partido consiguiera gobernar en solitario sería la de Por Andalucía y el partido de Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía. Es una opción que reconoce como coalición preferida un 11,2% de los encuestados.

También es cierto que el entendimiento entre las dos marcas progresistas no sería fácil: Rodríguez fue expulsada del grupo parlamentario y en una reciente entrevista con EL ESPAÑOL reconoció que no quiso entrar a formar parte de Por Andalucía porque "no hubo ni siquiera reparación" tras ser expulsada y acusada de tránsfuga.

Otra opción poco probable, pero que contempla el 8% de los encuestados, es la de la unión de Juan Espadas y Teresa Rodríguez. Una posibilidad que el propio candidato socialista dio por muerta en su reciente entrevista con EL ESPAÑOL: "Voy a hablar con todo el mundo, pero creo que Teresa Rodríguez tiene posiciones mucho más radicales y, además, no ha compartido prácticamente nada con el PSOE".

Entre 2015 y 2018, el PSOE gobernó Andalucía en minoría, pero con el apoyo externo de Ciudadanos. Quizá, ese pasado conjunto haga que los andaluces contemplen como preferida sólo en un 4,4% de los casos una coalición PSOE-Cs.

Por otro lado, más allá de los posibles pactos que hayan ocurrido en Andalucía entre PP y PSOE para la aprobación de leyes, como la LISTA, en la última legislatura, sólo el 4% de los andaluces encuestados tendría esa coalición como preferida en caso de que ningún partido pudiera gobernar en solitario. Una coalición entre los dos grandes partidos nacionales es, prácticamente, una quimera.

Análisis por partidos

El sondeo permite analizar las preferencias por partidos, es decir: saber qué piensan los votantes de cada organización. En Vox lo tienen claro: el 86,3%, de tener que elegir a un socio de gobierno, apostaría por Juanma Moreno.

Sin embargo, los votantes del PP reparten más sus preferencias a la hora de que fuera necesario un apoyo y no pudieran gobernar en solitario: el 47% escoge a Vox como compañero, el 36,5% repetiría con Ciudadanos y un 10,3% se inclinaría por el PSOE.

Los votantes socialistas también reparten su deseo entre varios partidos. La primera fuerza con la que contemplarían pactar si el PSOE no pudiera gobernar en solitario sería, con un 38,9%, Por Andalucía, la coalición de izquierdas. Detrás quedaría Adelante, con un 24,5%; y Ciudadanos, con un 13,5%. La opción de gobernar con el PP es la que desearía el 12,9% de los electores socialistas.

En el caso de Ciudadanos, la preferencia se concentra principalmente en PP y PSOE. Dos de cada tres votantes liberales desearían mantener la coalición de gobierno con el PP, mientras que sólo el 20% pactaría un gobierno conjunto con el PSOE de Juan Espadas.

También se concentra en dos partidos el deseo de los votantes de Por Andalucía. Si su partido no pudiera gobernar en solitario, el 47,5% querría hacerlo con el PSOE; y el 43% con Adelante Andalucía. Curiosamente, Ciudadanos es la última opción (0,4%), por detrás de PP (3,6%) y Vox (3%).

Por último, la fuerza andalucista de Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, tiene como primera opción a Por Andalucía, opción que considera el 54,3% de sus votantes. El 37,7% desearía que su partido se entendiera con el PSOE para acordar una coalición de gobierno.

Sigue los temas que te interesan