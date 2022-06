Podemos culpa a Sánchez del hundimiento de la izquierda el 19-J por no hacer políticas "valientes"

Podemos ha replicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo que desmoviliza a la izquierda es no desplegar políticas "valientes" de izquierda y su "decepcionante" postura al ni siquiera votar a favor de admitir a trámite su proposición de ley para crear un impuesto a las grandes fortunas.

Así lo han indicado en rueda de prensa el coportavoz estatal, Pablo Fernández, y la secretaria de Acción Institucional, María Teresa Pérez, para reprochar a su socio de coalición que tampoco acepte varias de sus propuestas, como crear una empresa pública de energía que actúe frente al "oligopolio" de las grandes compañías.

En este sentido, Fernández ha desgranado que es también el momento de abordar una reforma fiscal y que la falta de activación de las bases de izquierda se produce cuando no hay un Gobierno progresista "ambicioso". De esta forma, ha exhortado a los socialistas a que sigan su "ritmo", acelere el paso y cumpla los objetivos legislativos que demanda el electorado progresista.

Falta de voluntad del PSOE

A su vez, la dirigente de la formación morada ha acusado al PSOE de demostrar una "absoluta falta de voluntad política" de, cuanto menos, abrir el debate sobre un nuevo tributo a las grandes fortunas, un aspecto clave para financiar el alto coste de las medidas sociales emprendidas por el Ejecutivo.

De hecho, ha defendido que es el momento de abordar reformas para la redistribución de la riqueza y que, con la iniciativa que presentó el grupo confederal en el Congreso, era el momento de elegir "si está con los multimillonarios o con l as mayorías sociales". "Un Gobierno progresista no debe tener dudas al respecto, al menos nosotros no las tenemos", ha lanzado Pérez.

Mientras, el coportavoz de Podemos ha citado la necesidad de prorrogar las medidas de protección social del decreto anticrisis hasta final de año, pues es "insuficiente" hacerlo solo tres meses con la actual tendencia inflacionista, y mejorarlo con nuevas iniciativas.

Es imprescindible mejorar y prorrogar el escudo social hasta al menos el fin del año.



De esta forma, Fernández demanda al PSOE que se avenga a desplegar un abono de transporte público de 10 euros mensuales, subir las pensiones no contributivas un 15% y ampliar el umbral de renta del bono social eléctrico para llegar a dos millones de usuarios.

Ley Mordaza y de la Vivienda

El dirigente de la formación morada también ha calificado de "ineludible" que se acelere la tramitación de la Ley de Vivienda y la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocido por sus críticos como Ley Mordaza. Y es que Fernández ha tildado de "urgente" aplicar la regulazación del precio del alquiler e "inaplazable" movilizar la vivienda vacía.

Por su parte, la secretaria de Acción Institucional ha manifestado la "preocupación" de su formación por la Ley de Equidad sanitaria de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al entender que se "queda a mitad de camino" para evitar privatizaciones de servicios y centros sanitarios. En consecuencia, demandan una normativa que priorice la gestión pública de los hospitales.

Medidas "más ambiciosas"

En contraposición, Fernández ha reivindicado que el empuje de Unidas Podemos ha sido clave para poder aprobar el tope al precio del gas, que bajará de forma sustancial el recibo de la electricidad para consumidores y empresas que se rigen por la tarifa regulada.

También ha advertido de que esta medida debe ser el primer paso para terminar con la "estafa" del "oligopolio eléctrico" con el actual mercado energético y ha concluido que es "indubitable" que el trabajo de su espacio político está detrás de las medidas más ambiciosas del Ejecutivo.

