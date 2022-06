Mohamed VI cuenta con Ceuta y Melilla para la 'Operación Paso del Estrecho'

Marruecos ha dado el pistoletazo de salida a la Operación Paso del Estrecho (OPE), que se desarrollará en dos fases: del 15 de junio al 15 de agosto la operación salida, y del 15 de julio al 15 de septiembre la operación retorno.

En esta edición, según las órdenes dadas por el rey Mohamed VI a la Fundación Mohamed V de Solidaridad, la OPE volverá a atravesar El Estrecho por los puertos españoles, después de dos veranos suspendida por la pandemia y por la crisis diplomática. Además, entre los 17 lugares que ha habilitado Marruecos se encuentran las entradas de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla.

De esta manera, Rabat contará con las ciudades autónomas españolas, además de con los puertos de Motril, Almería y Algeciras. Las delegadas del Gobierno y los presidentes de los puertos de Ceuta y Melilla se han reunido con las autoridades portuarias en Andalucía y está todo preparado para acoger la OPE.

Sabrina Moh, delegada del Gobierno de Melilla, conversa con miembros de la Policía Local.

Precisamente, “el 31 de mayo se creó el Comité Territorial de Coordinación de la OPE 2022 en Melilla para llevar a cabo las acciones necesarias en esta zona y dar respuesta al paso de los ciudadanos extranjeros que van a transitar por el paso fronterizo de Beni Ensar durante la OPE”, detallan a EL ESPAÑOL desde la Delegación de Gobierno de la ciudad.

La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, acudió a las áreas cercanas a la frontera junto a técnicos de Medio Ambiente e Infraestructuras, el responsable de Protección Civil, y representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, y la Policía Local para trasladar el Plan Nacional de la OPE y preparar el dispositivo de acogida. También ha servido para diseñar la manera en la que se van a distribuir los vehículos y la señalización necesaria para el recorrido desde la estación marítima hasta la frontera de Beni Ensar.

Para generar las menores molestias a los vecinos y evitar aglomeración de coches en las vías de circulación, los vehículos se ordenarán por la carretera de circunvalación, tal y como se viene haciendo desde que reabrió la frontera terrestre de Beni Ensar el 17 de mayo.

Sin embargo, se va a establecer una zona de embolsamiento como zona de espera para los ciudadanos provenientes de la OPE, por lo que se va a realizar una acotación de la zona, se van a poner puntos de luz y habilitar zonas de baño.

Refuerzo de efectivos

Treinta y tres agentes de la Policía Nacional se incorporan este mes a la plantilla de Melilla. Además, se ha solicitado un refuerzo de 20 agentes de Policía que se van a incorporar a finales de junio y que van a servir para seguir reforzando el paso fronterizo y atender la OPE. A estos hay que añadir los 45 agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y los ocho desplazados de la Brigada de Extranjería que se encuentran haciendo tareas de refuerzo.

Igualmente, se reforzará el personal sanitario que presta servicio durante la OPE en el puerto, y la Cruz Roja se incorporará a partir del 25 de julio para apoyar la operación retorno.

“Aquí lo que nos afecta en cualquiera de los casos es el retorno”, especifican desde la Delegación de Gobierno de Ceuta.

En todo caso, quedan reuniones pendientes para trabajar en el incremento de rotaciones que van a implementar las navieras y los horarios que se establecerán para la organización del preembarque.

El Comité Territorial tendrá en cuenta fechas claves como la celebración del Aid El Kebir, que este año coincide con la OPE y, por lo tanto, prevé un mayor tránsito de personas y vehículos por el paso de Beni Ensar.

Reticencias

A sólo 10 días del inicio de la OPE hay mucha reticencia en las ciudades por las colas kilométricas, de varias horas de espera, para sellar los pasaportes para entrar desde Ceuta y Melilla a Marruecos. “Esto puede ser un caos total porque sólo hay una frontera abierta”, adelanta Enrique Alcoba, presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE), en una entrevista con EL ESPAÑOL.

“Nosotros no nos oponemos, y bienvenidos todos los que vengan, pero la OPE para nosotros no es un favor grande, si no un trastorno más, porque los beneficios son para las navieras y el puerto, en la ciudad los miles de personas que llegan no dejan nada porque van corriendo para pasar a Marruecos y encontrarse con sus familiares. Y va a crear un caos en la frontera”, mantiene Enrique Alcoba.

Fuentes de la inteligencia extranjera explican a EL ESPAÑOL, que “si durante estos meses de la OPE se concentran aglomeraciones de personas en esas fronteras, Marruecos podría intentar negociar directamente con la Unión Europea otro modelo de pasos, al estilo del que España tiene con Gibraltar”.

Sigue los temas que te interesan