Pablo Iglesias avisa que "no basta" el frente amplio de Yolanda Díaz para frenar el auge de PP y Vox

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha advertido de que "hay razones" para estar "muy preocupados" después de que Vox haya mutiplicado por 13 su representación en Castilla y León y haya exigido entrar en el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Alerta, además, de que un Gobierno de PP y Vox se traduciría en el retroceso de derechos y la ilegalización de partidos políticos.

El exlíder de Podemos cree que el bloque progresista debe repensar su estrategia y que el frente amplio de Yolanda Díaz "no bastaría" para frenar a la ultraderecha tras los "muy malos" resultados de la formación morada. "El bloque progresista no tiene orientación estratégica ni conciencia de ser un bloque de Estado", ha criticado Iglesias.

El ex de Podemos señala a PSOE, al que advierte de que "no tiene otra opción" que ponerse de acuerdo con los nacionalistas vascos y catalanes así como con Unidas Podemos. "Mientras no entiendan que esto es la única opción política que tienen, vamos a seguir viendo esta incapacidad de asumir que la batalla ideológica en este contexto es enormemente áspera", ha explicado este lunes en RAC1, donde ha exigido a los socialistas "reequilibrar la correlación medática de fuerzas".

Castilla y León 👇🏻 pic.twitter.com/yboMtCwcv4 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 14, 2022

Yolanda "no basta"

Sobre los resultados de Podemos, que ha obtenido 61.290 y apenas un escaño, Iglesias se ha motrado contundente. "Son muy malos", ha afirmado, para explicar que la formación morada tenía un buen candidato y que en la última semana se aprobó la subida del SMI a 1.000 euros y la reforma labora. "Y con eso, hemos llegado a un escasísimo 5% de los votos", ha lamentado.

Ha sido en este punto donde Pablo Iglesias ha advertido de la necesidad de un "frente amplio", de "recomposición" y de "un liderazgo como el de Yolanda Díaz" para hacer frente al auge de la extrema derecha y una hipotética suma con el PP que le llevaría a gobernar juntos, no sólo en comunidades, también a nivel nacional.

Ante esto, ha avisado de que, debido a "la aspereza de la batalla ideológica" un liderazgo como el de Yolanda Díaz "no va a bastar". "Hay razones para estar muy preocupados", ha dicho.

Un PP en la ultraderecha

Tras los resultados de las elecciones en Castilla y León que colocan a Pablo Casado en la difícil tesitura de pactar con Vox, Iglesias ha opinado que lo ocurrido es la "correlación del bloque reaccionario" y decarta el fin del Régimen del 78.

Pablo Iglesias rechaza un acuerdo entre PP y PSOE para hacer un cordón sanitario a Vox y asegura que desde este domingo los populares sólo tienen una opción que pasa por "asumir a Vox como socio y tratar de minimizar su empuje compitiendo ideológicamente con Vox".

"Vamos a ver un PP situado en la ultraderecha. No tienen opción", ha continuado el ex de Podemos, que cree que ambos partidos confían en gobernar en España algo que supondría "la involución" de derechos y la ilegalización de partidos políticos. "Quien no vea esto es un ingenuo", ha añadido.

