Echenique critica que el Rey no hable del "fugado" Emérito y cuestiona su papel: "¿Para qué sirve?"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha cargado contra el discurso del Rey por no haber hecho mención al Emérito "fugado" en Abu Dabi y ha criticado que, a su juicio, Felipe VI no haya manifestado "ni una sola palabra de autocrítica". Además, ha puesto en cuestión su utilidad, al igual que ha hecho Lilith Verstrynge, secretaria de organización de Podemos, que cree que "cada vez está más claro que el futuro no es lugar para una monarquía".

"Felipe VI eligió una habitación pequeña pero el elefante en ella es gigante. Ni una sola palabra de autocrítica. Ni una sola palabra sobre el emérito fugado en Abu Dabi. Ni una sola palabra sobre la Casa Real. Felipe VI habla sobre todos los temas, excepto uno: la monarquía", ha escrito Echenique en Twitter.

En varios mensajes, Echenique sí que ha destacado del discurso del Rey que pusiera en valor de los trabajadores públicos, el esfuerzo colectivo de la vacunación, la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático, algo que, a su juicio, "contrasta con las actividades corruptas de su padre sobre las que calla". En este sentido, ha rechazado que sólo defienda la Constitución "para defender la monarquía".

¿Para qué sirve un rey que demuestra su impotencia cuando dice defender principios contrarios a lo que representa? ¿Para qué sirve una corona que impide el cambio por su propia naturaleza; que calla sobre su corrupción y es incapaz de reformarse? ¿Para qué sirve la monarquía? — Pablo Echenique (@PabloEchenique) December 24, 2021

Finalmente, ha lanzado varias preguntas: "¿Para qué sirve un Rey que demuestra su impotencia cuando dice defender principios contrarios a lo que representa? ¿Para qué sirve una Corona que impide el cambio por su propia naturaleza; que calla sobre su corrupción y es incapaz de reformarse? ¿Para qué sirve la monarquía?", ha zanjado.

Del mismo partido, Lilith Verstrynge, ha destacado que el mensaje del Rey "ha sido una muestra de los nuevos consensos democráticos de nuestro tiempo y un reconocimiento del avance de los valores republicanos en nuestra sociedad". "Cada vez está más claro que el futuro no es lugar para una monarquía", ha opinado, poniendo en duda el papel de esta institución.

El mensaje del rey ha sido una muestra de los nuevos consensos democráticos de nuestro tiempo y un reconocimiento del avance de los valores republicanos en nuestra sociedad.



Cada vez está más claro que el futuro no es lugar para una monarquía.#DiscursoDelRey — Lilith Verstrynge (@MazelLilith) December 24, 2021

Desde los partidos socios del Gobierno, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha sido escueto en su opinión: "Ojo porque no pide el voto". Igual Néstor Rego, diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG): "No se puede apelar al carácter ejemplar que deben tener las instituciones de rectitud política y moral sin hacer referencia alguna a la corrupción de la propia Familia Real, a todos los casos de corrupción y evasión fiscal en los que está involucrado Juan Carlos de Borbón".

Ojo porque no pide el voto.#DiscursoDelRey — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 24, 2021

Casado aplaude al Rey

Desde el PP, su presidente, Pablo Casado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han aplaudido el mensaje del Rey y han resaltado de su discurso la defensa y lealtad a la Constitución.

Por su parte, Casado ha subrayado del mensaje de Navidad de Felipe VI el recuerdo a los españoles que sufren la pandemia y la crisis económica además de la defensa de la Constitución recogiendo las palabras textuales del jefe del Estado.

El Rey destaca en su Mensaje de Navidad su recuerdo a los españoles que sufren la pandemia y crisis económica, y defiende la Constitución como viga maestra que merece reconocimiento, respeto y lealtad. La fortaleza de las instituciones es clave para los retos de futuro de España. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) December 24, 2021

"El Rey destaca en su Mensaje de Navidad su recuerdo a los españoles que sufren la pandemia y crisis económica, y defiende la Constitución como viga maestra que merece reconocimiento, respeto y lealtad. La fortaleza de las instituciones es clave para los retos de futuro de España", ha escrito en Twitter.

De igual manera, se ha expresado la presidenta de la Comunidad que ha optado por citar textualmente la misma frase del discurso del Rey. "La Constitución ha sido y es la viga maestra que ha favorecido nuestro progreso, la que ha sostenido nuestra convivencia democrática frente a las crisis que hemos vivido, y merece por ello respeto, reconocimiento y lealtad", ha escrito Ayuso.

Almeida: "¡Viva el Rey!"

Asimismo, Almeida ha destacado el "respeto, reconocimiento y lealtad a la Constitución" que ha defendido el Rey en su tradicional discurso navideño. "¡Viva el España y viva el Rey!", ha tuiteado.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha señalado que comparte "plenamente" el discurso "esperanzador" de Felipe VI y ha destacado en un mensaje en sus redes sociales algunas frases que el Rey ha pronunciado en su tradicional mensaje de Navidad. "España atraviesa un momento de grandes dificultades y tiene enormes retos por delante, pero hay que huir del pesimismo y el conformismo", ha tuiteado Arrimadas.

España atraviesa un momento de grandes dificultades y tiene enormes retos por delante, pero hay que huir del pesimismo y el conformismo. Tenemos que convertir la encrucijada en una oportunidad y ganar juntos el futuro. Comparto plenamente este esperanzador #DiscursoDelRey 🇪🇸 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) December 24, 2021

